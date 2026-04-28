Világsztárok Budapesten – egy magyarral a főszerepben

Mint ismert, a kupasorozat első, keddi elődöntőjében a címvédő francia Paris Saint-Germain a szintén bombaformában lévő, a Bundesligát magabiztosan megnyerő német Bayern Münchennel találkozik 21 órától, míg szerdán Atlético Madrid–Arsenal párharcot rendeznek. A Mandiner mindkét mérkőzésről szöveges összefoglalóval jelentkezik.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőre összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből értékesítés útján 39 ezer talál gazdára. A két finalistának 17 200 jegy jut csapatonként, azaz összesen 4600 tiket kerülhet semleges szurkolókhoz,

A legolcsóbb belépő – amelyet a döntősök kaphatnak – 70 euró (körülbelül 26 ezer forint jelenlegi árfolyamon). A második kategóriába 180 eurós (66 ezer forint), a harmadikba 650 eurós (238 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (347 ezer forint), bár elérhető egy úgynevezett prime seats kategóriájú tiket is, amelynek darabára 3500 euró (1,28 millió forint). Egy néző legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt.

Juhász jóslata egyébként nem jött be a BL-döntőt illetően, ő ugyanis Barcelona–Liverpool összecsapásra tippelt.