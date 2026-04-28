Bajnokok Ligája C BL BL-döntő Budapest Bajnokok Ligája csapatkapitány

Világsztárok Budapesten – egy magyarral a főszerepben

2026. április 28. 10:16

Figo, Cafu és Ivan Rakitic mellett Juhász Rolandnak is fontos szerep jut a magyar fővárosban. A 95-szörös válogatott labdarúgónk lesz a budapesti BL-döntő előtti Legendák Tornájának egyik csapatkapitánya.

Május 30-án a magyar főváros ad otthont a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének. A budapesti BL-finálé kísérőeseményeként négynapos fesztivált tartanak május 28. és 31. között a Hősök terén, amelyre a belépés díjtalan. A rendezvényen interaktív programok, koncertek és DJ-k várják az érdeklődőket. Az már korábban eldőlt, hogy a kezdő sípszó előtt a Kick Off Show keretében a The Killers rockbanda tagjai fognak zenélni a Puskás Arénában.

BL-döntő Budapesten: a horvát Ivan Rakitic lesz az egyik csapatkapitány a Legendák Tornáján

A mérkőzés előtti napon a Papp László Budapest Sportarénában megrendezik a Legendák Tornáját, melyre az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA kijelölte a négy csapatkapitányt – írja a Nemzeti Sport Online.

Ez alapján 

a portugál aranylabdás Luís Figo, a kétszeres világbajnok brazil Cafu és a vb-ezüstérmes horvát Ivan Rakitic mellett a 42 éves Juhász Roland is szerepet kap.

A háromszoros magyar, négyszeres belga bajnok védőt háromszor választották meg az év labdarúgójának nálunk, és tagja volt a 44 esztendő után 2016-ban az Európa-bajnokságra kijutó nemzeti csapatunknak.

Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség márciusi küldöttközgyűlésén jelentette be, hogy 

a 95-szörös válogatott Juhász lett a BL-finálé magyarországi nagykövete.

Mint ismert, a kupasorozat első, keddi elődöntőjében a címvédő francia Paris Saint-Germain a szintén bombaformában lévő, a Bundesligát magabiztosan megnyerő német Bayern Münchennel találkozik 21 órától, míg szerdán Atlético Madrid–Arsenal párharcot rendeznek. A Mandiner mindkét mérkőzésről szöveges összefoglalóval jelentkezik. 

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőre összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből értékesítés útján 39 ezer talál gazdára. A két finalistának 17 200 jegy jut csapatonként, azaz összesen 4600 tiket kerülhet semleges szurkolókhoz,

A legolcsóbb belépő – amelyet a döntősök kaphatnak – 70 euró (körülbelül 26 ezer forint jelenlegi árfolyamon). A második kategóriába 180 eurós (66 ezer forint), a harmadikba 650 eurós (238 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (347 ezer forint), bár elérhető egy úgynevezett prime seats kategóriájú tiket is, amelynek darabára 3500 euró (1,28 millió forint). Egy néző legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt.

Juhász jóslata egyébként nem jött be a BL-döntőt illetően, ő ugyanis Barcelona–Liverpool összecsapásra tippelt.

Fotók: Harold Cunningham / AFP

