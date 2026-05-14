budapest airport british airways menetrend budapest

Lesz ebből nyaralás? Budapestet nem fenyegeti egyelőre a kerozinhiány

2026. május 14. 21:54

Sokan azonban már kongatják a vészharangot Európában.

Bokor Gábor
Hetek óta tartja lázban a nyaralni vágyókat, el fognak-e tudni utazni külföldre repülővel, ugyanis a jelentések szerint egyre komolyabban fenyeget a kerozinhiány, aminek kézzelfogható hatásai vannak már. A Cirium, azaz a légiközlekedési és utazási adatok elemzésére szakosodott globális piacvezető vállalat jelentése szerint csak a májusi menetrendből eltűnt már kétmillió ülőhely, a globális kínálat 132 millióról 130-ra csökkent. A legnagyobb légitársaságok kapacitáscsökkentéssel próbálják meg orvosolni a közel-keleti konfliktus miatt kialakult helyzetet, a Turkish Airlines, a Lufthansa, a KLM és a British Airways is ritkította járatait. 

A legdurvább járatcsökkentést a Lufthansa produkálta, a német nemzeti légitársaság a jelentések szerint 20 ezer rövid távú járatot törölt a nyári menetrendjéből. Az iráni helyzet amellett, hogy hiányt okoz, az árakat is felveri, a benzin és a gázolaj mellett természetesen a kerozin, a repülőgépek üzemanyagának ára is durván megugrott március óta. Ugyancsak megnyirbálta járatainak számát a holland fapados Transavia is, amely a magas kerozinárak miatt májusban és júniusban kevesebb járatot indít Amszterdamból. Április elején a dél-olaszországi Brindisi repülőterén fogyott ki az üzemanyag rövid időre, több más olasz repülőtéren pedig, mint Bologna, Treviso, Velence vagy a milánói Linatén pedig korlátozásokat léptettek életbe, mely értelmében a repülőgépek legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhatnak. 

Fotó: BUD.hu

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója nem fél attól, hogy komoly üzemanyaghiány legyen a piacon, információi szerint tankerhajók mennek az Egyesült Államok felé, hogy kerozinnal tele érjenek vissza, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Közel-Kelet volt az európai légitársaságok kerozinforrása korábban. A szakember szerint a légitársaság a nyári foglalásokat tekintve sokkal jobban áll, mint tavaly. 

Nem ilyen optimista a Ryanair vezetése, az ír low cost légitársaság szerint sem a járattörlések, sem pedig a jegyár-emelkedések nem zárhatók ki. A vállalat franciaországi vezetője azt javasolta, vásárolják meg időben repjegyüket, mielőtt a drágulás megjelenik a jegyárakban. Lars Klingbeil német pénzügyminiszter nemrég a Spiegelnek adott interjújában beszélt arról, hogy a kerozinhiány miatti aggodalmak abszolút megalapozottak, mint mondta, komolyan kell venni a figyelmeztetéseket. 

A jelenlegi helyzet az ukrajnai háború során kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat okoz”

– emelte ki. 

Nem mindenki ért egyet a pánikkeltő kijelentésekkel, Sajtos Gábor, a Holiday in Tenerife.EU tulajdonosa szerint a félelmek jelentős része túlzó kommunikáció eredménye, miközben a jól kihasznált útvonalak stabilak maradnak. A szakember szerint a légitársaságok előre lekötött készletekkel és optimalizált működéssel készülnek, így tömeges járattörlések nem várhatók. Úgy fogalmazott, hogy az üzemanyag drágulása miatt 15-20 százalékos jegyáremelkedés várható, ezért érdemes előre foglalni, emiatt a last minute ajánlatok szerepe csökken, a kereslet pedig a stabil úti célok, köztük a Kanári-szigetek felé tolódik.

Budapesten minden rendben

A Mandiner megkeresésére a Budapest Airport elárulta, hogy folyamatosan nyomon követik a piaci folyamatokat és a nemzetközi környezet alakulását. Mint mondták, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás, partnereik nem jeleztek az üzemanyag elérhetőségével kapcsolatos problémát, és jelentősebb mértékű járattörlést sem tapasztaltak jelenleg.

Szükség esetén a légitársaságoknak lehetőségük van arra is, hogy a célállomáson tapasztalható esetleges korlátozások miatt már az indulási repülőtéren többletüzemanyagot vegyenek fel”

– emelték ki.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása éves átlagban jelentős szórást mutat, nagyságrendileg 1200–2000 tonna között alakul, amely a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével párhuzamosan emelkedik. A repülőtéren található tartályokban legfeljebb 4–5 napnyi üzemanyag tárolására van lehetőség a mostani forgalmi szint mellett. A tárolókapacitás esetleges jövőbeni bővítésének lehetősége jelenleg vizsgálat alatt áll.

A Budapest Airport tulajdonában van a RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft, amely jelenleg többségi piaci részesedéssel rendelkezik a budapesti kiszolgálásban. A repülőtér tájékoztatása szerint hazánk kerozinellátása jelenleg nagymértékben importfüggő, külföldön finomított kerozin érkezik az országba, több európai és mediterrán térségben található finomítóból. A Budapest Airport több forrásból szerzi be az üzemanyagot, ami növeli az ellátás biztonságát. Az Európai Unió részéről a helyzettel kapcsolatban egyelőre nem érkezett külön értesítés.

Mint írták, a repülőtér korábban is kezelt már hasonló helyzeteket: az elmúlt években előfordult, hogy az ellátási láncban külső okok miatt átmeneti fennakadások jelentkeztek. Ilyen esetekben a Budapest Airport azonnali intézkedéseket vezetett be – például az üzemanyag-felvétel optimalizálásának kérésével –, a légitársaságok együttműködésével pedig sikerült biztosítani a folyamatos üzemelést.

Ezekben az időszakokban sem járatkésések, sem törlések nem történtek az üzemanyag-ellátás miatt, és a repülőtér működése zavartalan maradt”

– jegyezték meg.

Fotó: BUD.hu

A Budapest Airport tájékoztatása szerint a menetrendek időszakos módosítása a légi közlekedési iparágban bevett gyakorlat, amely mögött több tényező együttes hatása áll. Ezek a menetrendi változtatások jellemzően átmeneti jellegűek, és a piaci környezet stabilizálódásával a korábban tervezett kapacitások visszaépülhetnek. A Budapest Airport szoros kapcsolatot tart a légitársaságokkal és az üzemanyag-ellátási láncban részt vevő partnereivel, és mindent megtesz azért, hogy az utasforgalom zavartalan maradjon. A repülőtér-üzemeltető javasolja az utasoknak, hogy folyamatosan tájékozódjanak utazásaikról a légitársaságok felületein.

Az egyik legnagyobb hazai utazási iroda, az IBUSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, zavartalan a nyári menetrend náluk, ezenfelül a június 26-ig induló járatok esetében átvállalja a kerozinfelárak miatti többletköltséget.

Az IBUSZ tájékoztatása szerint charterjáratai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, jelenleg nincs kerozinhiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. Az IBUSZ szerint a jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyag-ellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. 

Nyitókép: BUD.hu

 

wadcutter
2026. május 14. 22:26
nem is kifelé lenne a probléma, hanem a visszaúttal, ha elfogy külföldön a kerozin jöhetnek haza hőlégballonnal
duro_dorka
2026. május 14. 22:20
Szét kéne bombázni az oroszoknak a Barátságot, ne jöjjön olaj Magyaréknak. Meg Vucsics lezárná az Adriát. Kurva Tisza mit lépne akkor?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!