Lesz ebből nyaralás? Budapestet nem fenyegeti egyelőre a kerozinhiány

Hetek óta tartja lázban a nyaralni vágyókat, el fognak-e tudni utazni külföldre repülővel, ugyanis a jelentések szerint egyre komolyabban fenyeget a kerozinhiány, aminek kézzelfogható hatásai vannak már. A Cirium, azaz a légiközlekedési és utazási adatok elemzésére szakosodott globális piacvezető vállalat jelentése szerint csak a májusi menetrendből eltűnt már kétmillió ülőhely, a globális kínálat 132 millióról 130-ra csökkent. A legnagyobb légitársaságok kapacitáscsökkentéssel próbálják meg orvosolni a közel-keleti konfliktus miatt kialakult helyzetet, a Turkish Airlines, a Lufthansa, a KLM és a British Airways is ritkította járatait.

A legdurvább járatcsökkentést a Lufthansa produkálta, a német nemzeti légitársaság a jelentések szerint 20 ezer rövid távú járatot törölt a nyári menetrendjéből. Az iráni helyzet amellett, hogy hiányt okoz, az árakat is felveri, a benzin és a gázolaj mellett természetesen a kerozin, a repülőgépek üzemanyagának ára is durván megugrott március óta. Ugyancsak megnyirbálta járatainak számát a holland fapados Transavia is, amely a magas kerozinárak miatt májusban és júniusban kevesebb járatot indít Amszterdamból. Április elején a dél-olaszországi Brindisi repülőterén fogyott ki az üzemanyag rövid időre, több más olasz repülőtéren pedig, mint Bologna, Treviso, Velence vagy a milánói Linatén pedig korlátozásokat léptettek életbe, mely értelmében a repülőgépek legfeljebb kétezer liter kerozint tankolhatnak.