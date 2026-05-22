Hegedűs Zsolt bejelentette, ki vezeti majd a visszatérő OEP-et

Itt a bizonyíték: Magyar Péter után Vitézy, Hegedűs, Gajdos és Ruszin-Szendi is lemondott a cégvezetésről
A kormány több tagja is rendezte céges összeférhetetlenségi helyzetét.
Az egészségügyi miniszter kijelentette: folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele.
Kaló Zoltán egészségügyi közgazdászt kérte fel, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az egészségbiztosító vezetésére, amely ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) néven fog működni – derült ki a miniszter Facebook-oldalán közzétett bejegyzéséből.
Hegedűs Zsolt a bejegyzésben elmondta:
folyamatban van a háttérintézmények átadása-átvétele. Ma a NEAK-nál (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) jártunk”.
„Az intézmény a jövőben ismét OEP-ként, Országos Egészségbiztosítási Pénztárként működik majd. Nem egyszerű kifizetőhely lesz, hanem értékalapú biztosító. Ennek szakmai kialakítására, vezetésére Kaló Zoltán professzort kértem fel” – tette hozzá a miniszter.
