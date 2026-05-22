Szívszorító: kiderült, mit tartott Scherer Péter élete legnagyobb sikerének (VIDEÓ)

Meghalt Scherer Péter
Kedd délelőtt hunyt el a közkedvelt színész.
A KultúraPont egy korábbi interjúrészletet tett közzé az elhunyt Scherer Péterről, melyben megnevezte élete legnagyobb sikerét.
Igazából, ha engem megkérdeznek, hogy mi az életem legnagyobb sikere, mit tartok a legnagyobb sikeremnek, akkor a 3 gyönyörű gyerekemen túl, ha szakmai dologra gondolok akkor azt a tényt, hogy én színész tudtam lenni. Nekem ez a legnagyobb sikerem.”
– hangsúlyozta az interjúban a Jászai Mari-díjas színész.
