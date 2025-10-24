Hősként tért vissza a magyar játékos – majd bemondta, amit mindenki hallani akar

Eintracht Frankfurt–Liverpool: Szoboszlait ünnepli az angol sajtó, elképesztő, miket írnak róla
Hegyi Krisztián több mint féléves kihagyás után visszatért a pályára, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor novemberben összecsaphat Pécsi Árminnal.
Több mint féléves kihagyás után győztes meccsen tért vissza a pályára a magyar utánpótlás-válogatott kapus, Hegyi Krisztián. A 23 éves kapuvédő kedden a West Ham United U21-es csapatában kapott lehetőséget a Sutton elleni National League Cup-mérkőzésen, amelyet a „kalapácsosok” korosztályos együttese a 3–3-as rendes játékidőt követően tizenegyesekkel megnyert (4–3), és a párbajnak Hegyi volt a hőse, hiszen a szétlövésben kivédte a hazaiak utolsó rúgójának kísérletét.
Hegyi még márciusban, a DVSC kölcsönjátékosaként sérült meg az U21-es válogatott összetartásán, utána visszatért angol klubjához, de meccsen mostanáig nem szerepelhetett. A 193 centiméter magas kapus hamarosan egy honfitársával nézhet majd farkasszemet, a West Ham U21-es alakulata ugyanis november 7-én a Liverpool hasonló korosztályú csapatával játszik, amelynek Pécsi Ármin állhat a kapujában.
Nagyon jó lenne, ha mindkét csapatban magyar kapus védene, király lenne a magyar szurkolóknak is, reméljük, megtörténik
– mondta Hegyi az M4 Sportnak. Hozzátette, a célja, hogy első osztályú európai bajnokságban szerepeljen, ezért
bízik benne, hogy a West Ham januárban (ismét) kölcsönadja egy olyan klubnak, amelynél rendszeresen lehetőséghez juthat.
Hegyi szerződése – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 2027 nyaráig érvényes a WHU-nál.
