Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hegyi krisztián Pécsi Ármin West Ham Anglia

Hősként tért vissza a magyar játékos – majd bemondta, amit mindenki hallani akar

2025. október 24. 15:35

Hegyi Krisztián több mint féléves kihagyás után visszatért a pályára, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor novemberben összecsaphat Pécsi Árminnal.

2025. október 24. 15:35
null

Több mint féléves kihagyás után győztes meccsen tért vissza a pályára a magyar utánpótlás-válogatott kapus, Hegyi Krisztián. A 23 éves kapuvédő kedden a West Ham United U21-es csapatában kapott lehetőséget a Sutton elleni National League Cup-mérkőzésen, amelyet a „kalapácsosok” korosztályos együttese a 3–3-as rendes játékidőt követően tizenegyesekkel megnyert (4–3), és a párbajnak Hegyi volt a hőse, hiszen a szétlövésben kivédte a hazaiak utolsó rúgójának kísérletét.

 

Hegyi még márciusban, a DVSC kölcsönjátékosaként sérült meg az U21-es válogatott összetartásán, utána visszatért angol klubjához, de meccsen mostanáig nem szerepelhetett. A 193 centiméter magas kapus hamarosan egy honfitársával nézhet majd farkasszemet, a West Ham U21-es alakulata ugyanis november 7-én a Liverpool hasonló korosztályú csapatával játszik, amelynek Pécsi Ármin állhat a kapujában.

Nagyon jó lenne, ha mindkét csapatban magyar kapus védene, király lenne a magyar szurkolóknak is, reméljük, megtörténik

– mondta Hegyi az M4 Sportnak. Hozzátette, a célja, hogy első osztályú európai bajnokságban szerepeljen, ezért 

bízik benne, hogy a West Ham januárban (ismét) kölcsönadja egy olyan klubnak, amelynél rendszeresen lehetőséghez juthat.

Hegyi szerződése – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 2027 nyaráig érvényes a WHU-nál.

Nyitókép: whufc.com

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 24. 15:42
Hajrá Srácok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!