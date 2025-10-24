Hősként tért vissza a magyar játékos – majd bemondta, amit mindenki hallani akar

Több mint féléves kihagyás után győztes meccsen tért vissza a pályára a magyar utánpótlás-válogatott kapus, Hegyi Krisztián. A 23 éves kapuvédő kedden a West Ham United U21-es csapatában kapott lehetőséget a Sutton elleni National League Cup-mérkőzésen, amelyet a „kalapácsosok” korosztályos együttese a 3–3-as rendes játékidőt követően tizenegyesekkel megnyert (4–3), és a párbajnak Hegyi volt a hőse, hiszen a szétlövésben kivédte a hazaiak utolsó rúgójának kísérletét.

Hegyi még márciusban, a DVSC kölcsönjátékosaként sérült meg az U21-es válogatott összetartásán, utána visszatért angol klubjához, de meccsen mostanáig nem szerepelhetett. A 193 centiméter magas kapus hamarosan egy honfitársával nézhet majd farkasszemet, a West Ham U21-es alakulata ugyanis november 7-én a Liverpool hasonló korosztályú csapatával játszik, amelynek Pécsi Ármin állhat a kapujában.