Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Egyszerre államférfi és megasztár, lábában van a bugi.
„A startpisztoly eldördült, Magyar Péter pedig legott hasba is lőtte vele a viaszos hullamosolyú köztársasági elnök urat, majd egy interaktív videós idegenvezetésben mutatta meg az ország népének, hogy milyen irgalmatlan, töménytelen luxusban tobzódtak a modern kori Palatinus dombnak megtett Várhegyen a NER politikai és morális élőhullái. Magyar láthatóan ott folytatta, ahol a kampányban abbahagyta: one man show keretében ő megy videós stábbal mindenhová, megtekint, gúnyolódik, aláz, intézkedik, miközben a kormánya tagjai próbálják belakni az új szerepüket.
Nem tudom elképzelni, hogy van olyan ép erkölcsi érzékű Tisza-szavazó, aki szerint ez elfogadható.
Ugyanakkor a NER maradványaival való látványos leszámolási kísérletekből, a politikaszűz szakértőkből, menedzserekből toborzott kormány kialakításából és a négy kulcstárcának – egészségügy, oktatás, pénzügy, valamint szociális és gyermekvédelmi – adott vétójogból egy tudatos, koncepciózus, távlatokban gondolkozó államépítés igénye kezd kirajzolódni: Magyar Péter egy új politikai elitet akar kinevelni. Vagy ha úgy tetszik, korrigálni Orbán vakvágányra futó hibáit.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala