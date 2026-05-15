„A startpisztoly eldördült, Magyar Péter pedig legott hasba is lőtte vele a viaszos hullamosolyú köztársasági elnök urat, majd egy interaktív videós idegenvezetésben mutatta meg az ország népének, hogy milyen irgalmatlan, töménytelen luxusban tobzódtak a modern kori Palatinus dombnak megtett Várhegyen a NER politikai és morális élőhullái. Magyar láthatóan ott folytatta, ahol a kampányban abbahagyta: one man show keretében ő megy videós stábbal mindenhová, megtekint, gúnyolódik, aláz, intézkedik, miközben a kormánya tagjai próbálják belakni az új szerepüket.