peking irán Kínai Népköztársaság Hszi Csin-ping donald trump

Egyedül nem megy: a kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez

2026. május 15. 06:07

Pénteken folytatódnak Hszi Csin-ping és Donald Trump tárgyalásai.

2026. május 15. 06:07
A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, amikor beszámolt Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott első tárgyalásáról. Az elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta,

a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról.

Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. Az amerikai elnök a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól.

Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ül.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kenny HOLSTON / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egyszeri
2026. május 15. 08:28
Meg kell nézni a kínaiak rendezvényeit, városait, munka morálját, mindenről a precizitás, rend sugároz. A múlt században ez még a németek ismérve volt, csak hát ők a sikertelen militarista hódításokra fordították tehetségüket, pedig nagy fejődés és gazdagodás várt volna rájuk a háborúk nélkül. Most meg már folyamatban a lecsúszás egészen a banán-köztársaságok szintjére. Kína esetében meg a felemelkedés a jövő ha megmarad a trend és nem rontják el az eddigi sikereiket úgy, mint a nyugati államok.
gyzoltan-2
2026. május 15. 06:28
"Egyedül nem megy: a kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez" Az igazi kérdés az, hogy mi lehet a segítség ára..?! -netalán Kína szabad-kezet kapott Tajvan vonatkozásában?! -és meddig terjed Kína segítsége Irán felé?! Mindezen túl, feltételezhető, kizárhatatlan, hogy a zsidóság ukrajnai háborúja is szóba kerülhetett, az USA, a NATO részvételének taglalásával..! Megegyezésük, vagy annak elmaradása fog visszaköszöni a tárgyalást követően... "Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést" kitétel is érdekes, hogy mit takar..?! Gesztus, netán fájdalomdíj, avagy valódi kiegyezés jele..?! Ezekre a kérdésekre, még a "bölcsek kövének" zsebben tartása esetén sincs igazi válasz, arról nem is beszélve, hogy Moszkva szívesen vállalkozna elcsúszást okozó banánhéj szerepre...
ördöngös pepecselés
2026. május 15. 06:24 Szerkesztve
A kínai segítség elfogadása kulcsfontosságú lesz a jövőt illetőn, ugyanis az már annak a beismerése, hogy Amerika egyeduralmának vége. De Trump nagysága is itt dől el(Gorbacsov 2?). És nincs kétségem, hogy elfogadja, minimum csendben és a háttérben, ahogy Putyinnal is kiegyezett. Kína meg rászól a perzsákra, hogy elég volt gyerekek, lefekvés! Kár, hogy Európa nem szólt rá Ukrajnára, mert bele fog pusztulni ebbe a nagyhatalmi játszmába.
Obsitos Technikus
2026. május 15. 06:14
Óceánia és Keletázsia sosem viselt háborút egymás ellen :-DDD
