Egyedül nem megy: a kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez

A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, amikor beszámolt Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott első tárgyalásáról. Az elnök a Fox News hírtelevízió Hannity című műsorának Pekingben adott interjúban elmondta,

a kínai államfő is szeretné elérni a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról.

Donald Trump hozzátette, hogy pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. Az amerikai elnök a csúcstalálkozó gazdasági eredményeivel kapcsolatban arról számolt be, hogy Kína 200 Boeing repülőgépre adott megrendelést, valamint a korábbinál nagyobb mennyiségű kőolajat és cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól, részben azért, hogy csökkentse függőségét a közel-keleti beszerzési forrástól.