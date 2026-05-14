„A sírból hoztuk vissza a párharcot” – a szövetségi kapitány a magyar taktikát dicsérte

Majdnem csúnyán megfázott a nisi pokolban a magyar válogatott, de a játékosok szíve ezúttal is a helyén volt
Veszprémben le kell dolgozni a hátrányt!
Kétgólos szerbiai vereség után készülhet a vasárnapi visszavágóra a magyar férfi kézilabda-válogatott. Chema Rodríguez optimista a Szerbia–Magyarország csata után és a veszprémi találkozó előtt.
Mint arról beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott 31–29-es vereséget szenvedett a szerb nemzeti csapattól a Nisben rendezett világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A vasárnapi veszprémi visszavágón ezt a kétgólos hátrányt kell ledolgozni a vb-re való kvalifikációhoz és egyúttal az olimpiai álom életben tartása érdekében. Így látták a Szerbia–Magyarország találkozót a kulcsjátékosok.
A mérkőzést közvetítő M4 Sport kamerája előtt a meccs magyar főszereplői optimistán értékelték a látottakat, legalábbis, ami a többszöri feltámadásunkat illeti.
„A helyzeteink megvoltak, volt egy periódus, amikor a szerb kapus nagyon jól védett, a második félidőben pedig már pontosabban játszottunk, így még életben vagyunk. A szünet után kompaktabbak voltunk középen, a kapusaink is elkezdtek fogni, és úgy érzem, van is még bennünk.
Kielemezzük ezt a mostanit és vasárnap megcsináljuk Veszprémben.
Ha úgy védekezünk, mint a szünet után és megyünk a lerohanásokkal, akkor megoldható a visszavágó. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai stábnak is van valami a tarsolyában, amire lehet építeni” – fogalmazott a három gólt szerző beállós, Bánhidi Bence.
„Nehéz mit mondani, az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Támadásban megvoltak a lehetőségeink, de kimaradtak. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatnunk, és úgy érzem, a második félidőből kihoztuk a maximumot, innen meg lehet csinálni a továbbjutást.
A lerohanások jól működtek, éreztük, hogy kezdenek fáradni a szerbek, mert egy sorral játszották végig a meccset,
és annak is örülök, hogy jól tudtam beszállni. A védekezés és a lerohanás lesz a kulcs vasárnap” – tekintett előre négy találattal záró irányító, Hanusz Egon.
„Nagy hullámvasút volt ez a meccs, de főleg a második félidő. Chema azt mondta a szünetben, hogy nem játszottunk rosszul, csak kihagytuk a helyzeteket. Többször elengedtük őket 6-7 gólra,
a sírból hoztuk vissza a párharcot, de így is iszonyatosan nehéz lesz a vasárnapi visszavágó.
Be kell lőni a helyzeteket, nem lesz könnyű, de nincs más lehetőség. A visszavágót a portugál meccshez tudnám hasonlítani, akkor az az olimpiáról döntött, ez most a világbajnokságról. Mindkét csapat megérdemelné, hogy ott legyen a vb-n, de csak az egyiknek jöhet össze. Azért dolgozunk, hogy mi leszünk ott!” – hangsúlyozta a hétgólos jobbszélsőnk, Imre Bence.
A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez úgy látta, igazi karaktert mutatott a csapata, a kidolgozott taktika pedig remekül működött.
„Olyan mérkőzés volt, amilyet vártunk. A csapat karaktert mutatott, és ugyan hét góllal is vezetett az ellenfél, visszajöttünk a meccsbe, aztán megismétlődött mindez.
Az volt a terv, hogy olyan eredménnyel utazzunk haza, hogy legyen esély a továbbjutásra.
Az gondolhatják, hogy támadásban problémáink vannak, holott megvoltak a helyzeteink, csak kimaradtak a lövések. A taktika összességében működött és vissza tudtunk jönni a párharcba. Most pihenünk egyet, aztán kidolgozzuk a tervet a visszavágóra” – értékelt a szövetségi kapitány.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt