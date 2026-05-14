„A sírból hoztuk vissza a párharcot” – a szövetségi kapitány a magyar taktikát dicsérte

Ha úgy védekezünk, mint a szünet után és megyünk a lerohanásokkal, akkor megoldható a visszavágó. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai stábnak is van valami a tarsolyában, amire lehet építeni” – fogalmazott a három gólt szerző beállós, Bánhidi Bence.

„Nehéz mit mondani, az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Támadásban megvoltak a lehetőségeink, de kimaradtak. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatnunk, és úgy érzem, a második félidőből kihoztuk a maximumot, innen meg lehet csinálni a továbbjutást.