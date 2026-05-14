Ft
Ft
20°C
6°C
Ft
Ft
20°C
6°C
05. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bánhidi Bence Imre Bence Chema Rodríguez kézilabda

„A sírból hoztuk vissza a párharcot” – a szövetségi kapitány a magyar taktikát dicsérte

2026. május 14. 21:05

Kétgólos szerbiai vereség után készülhet a vasárnapi visszavágóra a magyar férfi kézilabda-válogatott. Chema Rodríguez optimista a Szerbia–Magyarország csata után és a veszprémi találkozó előtt.

2026. május 14. 21:05
null

Mint arról beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott 31–29-es vereséget szenvedett a szerb nemzeti csapattól a Nisben rendezett világbajnoki selejtező első mérkőzésén. A vasárnapi veszprémi visszavágón ezt a kétgólos hátrányt kell ledolgozni a vb-re való kvalifikációhoz és egyúttal az olimpiai álom életben tartása érdekében. Így látták a Szerbia–Magyarország találkozót a kulcsjátékosok.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerbia–Magyarország: a főszereplők szemével

A mérkőzést közvetítő M4 Sport kamerája előtt a meccs magyar főszereplői optimistán értékelték a látottakat, legalábbis, ami a többszöri feltámadásunkat illeti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„A helyzeteink megvoltak, volt egy periódus, amikor a szerb kapus nagyon jól védett, a második félidőben pedig már pontosabban játszottunk, így még életben vagyunk. A szünet után kompaktabbak voltunk középen, a kapusaink is elkezdtek fogni, és úgy érzem, van is még bennünk.

Kielemezzük ezt a mostanit és vasárnap megcsináljuk Veszprémben.

Ha úgy védekezünk, mint a szünet után és megyünk a lerohanásokkal, akkor megoldható a visszavágó. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai stábnak is van valami a tarsolyában, amire lehet építeni” – fogalmazott a három gólt szerző beállós, Bánhidi Bence.

„Nehéz mit mondani, az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Támadásban megvoltak a lehetőségeink, de kimaradtak. A szünetben megbeszéltük, hogy min kell változtatnunk, és úgy érzem, a második félidőből kihoztuk a maximumot, innen meg lehet csinálni a továbbjutást.

A lerohanások jól működtek, éreztük, hogy kezdenek fáradni a szerbek, mert egy sorral játszották végig a meccset,

és annak is örülök, hogy jól tudtam beszállni. A védekezés és a lerohanás lesz a kulcs vasárnap” – tekintett előre négy találattal záró irányító, Hanusz Egon.

„Nagy hullámvasút volt ez a meccs, de főleg a második félidő. Chema azt mondta a szünetben, hogy nem játszottunk rosszul, csak kihagytuk a helyzeteket. Többször elengedtük őket 6-7 gólra,

a sírból hoztuk vissza a párharcot, de így is iszonyatosan nehéz lesz a vasárnapi visszavágó.

Be kell lőni a helyzeteket, nem lesz könnyű, de nincs más lehetőség. A visszavágót a portugál meccshez tudnám hasonlítani, akkor az az olimpiáról döntött, ez most a világbajnokságról. Mindkét csapat megérdemelné, hogy ott legyen a vb-n, de csak az egyiknek jöhet össze. Azért dolgozunk, hogy mi leszünk ott!” – hangsúlyozta a hétgólos jobbszélsőnk, Imre Bence.

A szövetségi kapitány, Chema Rodríguez úgy látta, igazi karaktert mutatott a csapata, a kidolgozott taktika pedig remekül működött.

„Olyan mérkőzés volt, amilyet vártunk. A csapat karaktert mutatott, és ugyan hét góllal is vezetett az ellenfél, visszajöttünk a meccsbe, aztán megismétlődött mindez.

Az volt a terv, hogy olyan eredménnyel utazzunk haza, hogy legyen esély a továbbjutásra.

Az gondolhatják, hogy támadásban problémáink vannak, holott megvoltak a helyzeteink, csak kimaradtak a lövések. A taktika összességében működött és vissza tudtunk jönni a párharcba. Most pihenünk egyet, aztán kidolgozzuk a tervet a visszavágóra” – értékelt a szövetségi kapitány.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!