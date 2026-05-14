„Mérhető eredményeket” ígér Magyar Péter egyik minisztere: be is mutatta, ki erre a „garancia”

Kertész-Káldosi Zsuzsanna lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára – közölte Gajdos László, a tárca minisztere Facebook-oldalán csütörtökön.

„Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója csatlakozik a csapatunkhoz” – fogalmazott a miniszter megjegyezve, hogy Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetmérnökként, vizsgáló szakemberként és elismert szaktekintélyként a terepen és a szabályozásban is hatalmas tapasztalatot szerzett.