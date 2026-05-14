„Mérhető eredményeket” ígér Magyar Péter egyik minisztere: be is mutatta, ki erre a „garancia”

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Kertész-Káldosi Zsuzsanna lesz Gajdos László környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára.
Kertész-Káldosi Zsuzsanna lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára – közölte Gajdos László, a tárca minisztere Facebook-oldalán csütörtökön.
„Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója csatlakozik a csapatunkhoz” – fogalmazott a miniszter megjegyezve, hogy Kertész-Káldosi Zsuzsanna környezetmérnökként, vizsgáló szakemberként és elismert szaktekintélyként a terepen és a szabályozásban is hatalmas tapasztalatot szerzett.
Vizsgálómérnöki múltja és mély iparági ismerete a garancia arra, hogy a magyar levegő és föld védelmében végre valódi, mérhető eredményeket érjünk el.
Tudásával és gyakorlati tapasztalatával a szakmaiság és a felelős gazdálkodás válik az Élő Környezetért Felelős Minisztérium környezetpolitikájának alapkövévé – írta Gajdos László.
(MTI)
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala