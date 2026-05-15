„Ezt majd a szerbek is megtapasztalják” – Nisből üzentek a magyarok

Szerinte a támadójátékuk az első játékrészben is működött, de nagyon sok ziccert kihagytak, ezt pedig megbüntették a szerbek.

Örülök neki, hogy jól tudtam beszállni a meccsbe. Úgy éreztem, frissebb voltam, mint a szerb csapat, amely nagyon kevés cserével játszotta végig a találkozót. Hogy milyen volt a hangulat? Elképesztő, de emlékezzünk csak a horvátok elleni, tavalyi világbajnoki negyeddöntőre, az is hihetetlen volt”

– összegzett az egykori csurgói kézilabdázó. Hozzátette: a balkáni országokban a szurkolók mindig bele tudják hajszolni a sikerbe az övéiket, és ez hatalmas lendületet ad nekik. Ez látszott is az első harminc percben, noha ebben megvolt a mi szerepünk is, miután „ott segítettünk nekik, ahol tudtunk.”