„Ezt majd a szerbek is megtapasztalják” – Nisből üzentek a magyarok

Majdnem csúnyán megfázott a nisi pokolban a magyar válogatott, de a játékosok szíve ezúttal is a helyén volt
Veszprémben le kell dolgozni a hátrányt!
Vasárnap kiderül, hogy hazai pályán mennyire erős a magyar férfi kézilabda-válogatott. Szerbia kétgólos előnnyel utazik Veszprémbe, ahol a mieinknek meg kell fordítani a párharcot. A tét a világbajnoki szereplés és az olimpiai részvétel.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásaként Nisben lépett pályára csütörtök este. Bár Szerbia már héttel is vezetett, a végén Magyarország csak két góllal, 31–29-re kapott ki, így életben tartotta továbbjutási reményeit a vasárnapi, veszprémi visszavágóra. A mérkőzés egyik fordulópontja Hanusz Egon becserélése volt: a francia Cesson-Rennes 28 éves irányítója csak a második félidőben szerepelt, mégis 4/4-es mutatóval és remek teljesítménnyel zárt.
A Mandiner kérdésére válaszolva Hanusz elmondta, a szünetben Chema Rodríguez szövetségi kapitány azt kérte tőlük, hogy erőltessék
Szerinte a támadójátékuk az első játékrészben is működött, de nagyon sok ziccert kihagytak, ezt pedig megbüntették a szerbek.
Örülök neki, hogy jól tudtam beszállni a meccsbe. Úgy éreztem, frissebb voltam, mint a szerb csapat, amely nagyon kevés cserével játszotta végig a találkozót. Hogy milyen volt a hangulat? Elképesztő, de emlékezzünk csak a horvátok elleni, tavalyi világbajnoki negyeddöntőre, az is hihetetlen volt”
– összegzett az egykori csurgói kézilabdázó. Hozzátette: a balkáni országokban a szurkolók mindig bele tudják hajszolni a sikerbe az övéiket, és ez hatalmas lendületet ad nekik. Ez látszott is az első harminc percben, noha ebben megvolt a mi szerepünk is, miután „ott segítettünk nekik, ahol tudtunk.”
Nem éreztük annyira jól magunkat a pályán, nem volt túl sok jó momentumunk, és nehéz volt ebből az állapotból kijönni, aztán a második félidőben helyreállt a védekezésünk, gyors gólokat lőttünk, és szépen vissza tudtunk kapaszkodni. Visszajöttünk egyszer mínusz kettőre, utána viszont megint elmentek, így azt gondolom, a kétgólos vereség teljesen vállalható a meccs képe alapján”
– fogalmazott önkritikusan Hanusz Egon, aki annak is örül, hogy senki sem sérült meg a mieink közül.
„Képesek vagyunk a visszavágót is abban a tempóban lejátszani, mint a második harminc percet, és az is biztos, hogy nagy csata lesz vasárnap” – jelentette ki.
Hanusz egyébként úgy véli, hogy bár a hazaiak 30 gól fölé jutottak, a végjátékra a Sipos Adrián, Ligetvári Patrik kettős felőrölte a támadójátékukat a rengeteg taktikai szabálytalansággal.
Sajnálom, hogy kikaptunk, de Szerbiában nem egyszerű játszani. Egy ilyen atmoszférára nem lehet felkészülni, főleg nem kívülről, ezt át kell élni. Ami pedig a nyolc gólig jutó klubtársamat, Dragan Pechmalbecet illeti, kétszer is hozzápattant a labda, pedig beleértünk, szóval szerencséje is volt, de tényleg jól ment neki”
– vette át a szót Ligetvári, aki emlékeztetett: már a mérkőzés előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a fanatikusai által támogatott Szerbia valószínűleg el fog lépni több góllal.
Nekünk is kiváló játékosaink vannak, akik ráadásul töretlenül bíznak egymásban, magukban és a szakmai stábban. Otthon, hazai pályán nagyon erősek vagyunk, ezt majd a szerbek is megtapasztalják. Ez a párharc négy félidőből áll, most kettőt letudtunk, ugyanennyi még hátravan. Remélem, legközelebb jó játékkal rukkolunk elő és kijutunk a világbajnokságra”
– közölte a védekezőspecialista.
A visszavágó vasárnap 17.30-kor kezdődik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, németországi vb-re.
Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt