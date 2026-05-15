05. 15.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Magyarország Szerbia világbajnoki selejtező kézilabda

„Ezt majd a szerbek is megtapasztalják” – Nisből üzentek a magyarok

2026. május 15. 05:43

Vasárnap kiderül, hogy hazai pályán mennyire erős a magyar férfi kézilabda-válogatott. Szerbia kétgólos előnnyel utazik Veszprémbe, ahol a mieinknek meg kell fordítani a párharcot. A tét a világbajnoki szereplés és az olimpiai részvétel.

Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásaként Nisben lépett pályára csütörtök este. Bár Szerbia már héttel is vezetett, a végén Magyarország csak két góllal, 31–29-re kapott ki, így életben tartotta továbbjutási reményeit a vasárnapi, veszprémi visszavágóra. A mérkőzés egyik fordulópontja Hanusz Egon becserélése volt: a francia Cesson-Rennes 28 éves irányítója csak a második félidőben szerepelt, mégis 4/4-es mutatóval és remek teljesítménnyel zárt. 

Szerbia (piros) kétgólos előnnyel utazik Veszprémbe

Hanusz Egon: Frissebb voltam, mint a szerb csapat 

A Mandiner kérdésére válaszolva Hanusz elmondta, a szünetben Chema Rodríguez szövetségi kapitány azt kérte tőlük, hogy erőltessék 

  • a sok futásra alapuló, 
  • gyors játékot, 
  • vigyék végig a lerohanásokat, ami be is jött. 

Szerinte a támadójátékuk az első játékrészben is működött, de nagyon sok ziccert kihagytak, ezt pedig megbüntették a szerbek. 

Örülök neki, hogy jól tudtam beszállni a meccsbe. Úgy éreztem, frissebb voltam, mint a szerb csapat, amely nagyon kevés cserével játszotta végig a találkozót. Hogy milyen volt a hangulat? Elképesztő, de emlékezzünk csak a horvátok elleni, tavalyi világbajnoki negyeddöntőre, az is hihetetlen volt”

– összegzett az egykori csurgói kézilabdázó. Hozzátette: a balkáni országokban a szurkolók mindig bele tudják hajszolni a sikerbe az övéiket, és ez hatalmas lendületet ad nekik. Ez látszott is az első harminc percben, noha ebben megvolt a mi szerepünk is, miután „ott segítettünk nekik, ahol tudtunk.”

Nem éreztük annyira jól magunkat a pályán, nem volt túl sok jó momentumunk, és nehéz volt ebből az állapotból kijönni, aztán a második félidőben helyreállt a védekezésünk, gyors gólokat lőttünk, és szépen vissza tudtunk kapaszkodni. Visszajöttünk egyszer mínusz kettőre, utána viszont megint elmentek, így azt gondolom, a kétgólos vereség teljesen vállalható a meccs képe alapján”

– fogalmazott önkritikusan Hanusz Egon, aki annak is örül, hogy senki sem sérült meg a mieink közül. 

„Képesek vagyunk a visszavágót is abban a tempóban lejátszani, mint a második harminc percet, és az is biztos, hogy nagy csata lesz vasárnap” – jelentette ki.

Ligetvári Patrik: Ezt majd a szerbek is megtapasztalják

Hanusz egyébként úgy véli, hogy bár a hazaiak 30 gól fölé jutottak, a végjátékra a Sipos Adrián, Ligetvári Patrik kettős felőrölte a támadójátékukat a rengeteg taktikai szabálytalansággal. 

Sajnálom, hogy kikaptunk, de Szerbiában nem egyszerű játszani. Egy ilyen atmoszférára nem lehet felkészülni, főleg nem kívülről, ezt át kell élni. Ami pedig a nyolc gólig jutó klubtársamat, Dragan Pechmalbecet illeti, kétszer is hozzápattant a labda, pedig beleértünk, szóval szerencséje is volt, de tényleg jól ment neki”  

– vette át a szót Ligetvári, aki emlékeztetett: már a mérkőzés előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a fanatikusai által támogatott Szerbia valószínűleg el fog lépni több góllal. 

Nekünk is kiváló játékosaink vannak, akik ráadásul töretlenül bíznak egymásban, magukban és a szakmai stábban. Otthon, hazai pályán nagyon erősek vagyunk, ezt majd a szerbek is megtapasztalják. Ez a párharc négy félidőből áll, most kettőt letudtunk, ugyanennyi még hátravan. Remélem, legközelebb jó játékkal rukkolunk elő és kijutunk a világbajnokságra” 

– közölte a védekezőspecialista.

A visszavágó vasárnap 17.30-kor kezdődik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, németországi vb-re.

Férfi kézilabda vb-selejtező: Szerbia–Magyarország 31–29, összefoglaló

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

