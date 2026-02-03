Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
város szentkirályi alexandra gazda közlekedés karácsony gergely pénz pride havazás

Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája

2026. február 03. 18:40

Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.

2026. február 03. 18:40
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.

Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját ismét váratlanul érte a tél.

A számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról – miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van.

Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2026. február 03. 20:09
Mártha Imre nem küldött jókívánságokat via facebook a napsütötte Floridából?
Válasz erre
0
0
wombatmenhely
2026. február 03. 20:05
És Stockholmban ki fordított neki? Részletes költségkimutatást követelek: Úti-, szállásköltség, ottani vásárlás/fogyasztás stb.
Válasz erre
1
0
lemez
2026. február 03. 20:02
Ö az lmbtq diszpolgár,nem polgármester.
Válasz erre
2
0
csulak
2026. február 03. 19:50
SOHA TOBBE BALOLDALT
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!