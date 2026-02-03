Karácsony Gergely foghatja a fejét: ezért inkasszálta ismét Budapest számláját a Magyar Államkincstár
Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie, Budapest sem áll a törvények felett.
Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.
„Amíg Karácsony Gergely Stockholmba repül a budapestiek pénzén, hogy Pride-kitüntetést vegyen át, a budapestiek újra esnek-kelnek a villamos- és buszmegállókban.
Ilyen az amikor egy városnak nincs gazdája, amikor a főpolgármestere sorozatosan cserben hagyja.
Bár az előrejelzések egyértelműek voltak, a reggeli órákban sok helyen havasak, jegesek maradtak az utak és a hidak járdái. Úgy tűnik, a BKM FKF Köztisztasági divízióját ismét váratlanul érte a tél.
A számok is zavarosak: egyszer 176 gépről beszélnek, máskor csak 65 bevetett hótolóról – miközben egy dolgozó szerint valójában mindössze 20 működőképes jármű van.
Elfogadhatatlan, hogy miközben közel 5000 megállót kellene takarítani, mindössze 550 állandó munkás és 180 alkalmi hómunkás áll rendelkezésre.”
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy Márton: A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie, Budapest sem áll a törvények felett.
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala