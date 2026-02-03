Egy évben 33 napnyi áramszünet is lehet az USA-ban

Chris Wright energiaügyi miniszter már több sürgősségi rendelkezést is kiadott, hogy működésben tartson olyan erőműveket, amelyek bezárás előtt álltak – mint a michigani J. H. Campbell szénelektromos, amelyet 15 évvel a tervezett élettartama vége előtt akartak leállítani. Érdekes módon a MISO hálózatüzemeltető megerősítette, hogy elegendőnek látja a jövőben várható energiaellátási szintet a régióban, tehát nem ők kérték ezt a sürgősségi rendelkezést.

A tárcavezető is megerősítette, hogy Amerika ellenfelei próbálják megelőzni az USA-t mint technológiai szuperhatalmat. Az energiahálózat tehát alapvető fontosságú, megbízható áramellátás nélkül ugyanis az ország nem tud működni, emellett a kiber- és fizikai támadások ellen is védekezni kell.

Az előző kormányzat energiapolitikája miatt sok megbízható erőművet idő előtt bezártak, ami „ötös szintű vészhelyzetet” okozott az elektromos hálózatban. Az extrém időjárás (például a 2022-es téli vihar) is megmutatta a rendszer sebezhetőségét, továbbá télen és nyáron csúcsfogyasztáskor eleve kritikus a helyzet. A megoldás részeként egy új törvénycsomagot terjesztenek elő: az Energiaügyi Minisztérium új hivatala (CESER) valós időben figyeli az áramszüneteket országszerte, emellett fejlesztenék a Kibervédelmi és fizikai biztonsági technológiákat, valamint javítanák a koordinációk a különböző hatóságok között.

Mivel az amerikai közösségek nem engedhetik meg maguknak az energiarendszereket érintő támadásokat, sürgős és átfogó fellépésre van szükség. A House Committee on Energy and Commerce meghallgatásán öt törvényjavaslatot vitattak meg: