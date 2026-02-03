Mark Rutte NATO-főtitkár „ukrán meséket fabulázik”, amikor azt ígéri a kijevi vezetésnek, hogy a szövetség tagállamainak csapatait küldik Ukrajnába a harccselekmények lezárulta után, mivel erre nincsen felhatalmazása – jelentette ki kedden Leonyid Ivlev, az orosz alsóház képviselője, a tartalékos erők vezérőrnagya.

Rutte az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában kedden az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást is biztosítanak Ukrajna számára.