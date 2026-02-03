Ft
nato főtitkár mark rutte ukrajna oroszország

Moszkva figyelmeztet: a NATO-katonák legitim célpontok lennének Ukrajnában

2026. február 03. 18:57

Keményen reagáltak Mark Rutte szavaira az oroszok.

2026. február 03. 18:57
null

Mark Rutte NATO-főtitkár „ukrán meséket fabulázik”, amikor azt ígéri a kijevi vezetésnek, hogy a szövetség tagállamainak csapatait küldik Ukrajnába a harccselekmények lezárulta után, mivel erre nincsen felhatalmazása – jelentette ki kedden Leonyid Ivlev, az orosz alsóház képviselője, a tartalékos erők vezérőrnagya.

Rutte az ukrán parlamentben, a Verhovna Radában kedden az úgynevezett hajlandók koalíciójára utalva azt hangoztatta, hogy amint megszületik a békemegállapodás, azonnal megjelennek a fegyveres erők, repülőgépek lesznek a levegőben, és tengeri támogatást is biztosítanak Ukrajna számára.

„Mark Rutte hatalmas ukrán meséket fabulázik a Verhovna Radában. A NATO katonai szervezetében ő egy senki, nincsen felhatalmazása csapatok irányítására. A NATO főtitkára vezeti a magas szintű megbeszéléseket a NATO keretében, a monsi központban dolgozó személyzetet, közvetít a szövetségesek között, és képviseli a szervezetet, egyebek között a NATO sajtótájékoztatóin és hivatalos eseményeken” – húzta alá a diplomata.

Felidézte, hogy a NATO európai erőinek főparancsnoka Alexus Grynkewich amerikai tábornok. Oroszország a közelmúltban ismét többször figyelmeztette a Nyugatot, hogy 

Moszkva legitim célpontokként fogja kezelni az Ukrajna területén telepített külföldi csapatokat.

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1375 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. A minisztérium közölte, hogy a légvédelem 99 ukrán harci drónt semmisített meg, az orosz hadsereg pedig ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire mért csapásokat 149 körzetben.

Vitalij Gancsev, Harkiv megye orosz katonai és polgári adminisztrációjának vezetője szerint ukrán dróncsapás következtében egy polgári lakos életét vesztette Tavolzsinka településén. Vjacseszlav Gladkov belgorodi kormányzó pedig arról számolt be kedden, hogy ukrán támadásokban az év eleje óta több mint 20 ember életét oltották ki és 98-at sebesítettek meg az ukrán határ mentén található orosz megyében. A „Donyecki Népköztársaság” legfelsőbb bírósága kedden távollétében 14 év fegyházra ítélte az ukrán erők oldalán harcoló Kevin Chiappalone olasz állampolgárt zsoldostevékenység miatt, s nemzetközi körözést adtak ki kézre kerítése végett.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/EPA

Ati Papa
2026. február 03. 20:10
A NATO vezetői folyamatosan feszegetik a ruszki pofonos ládát. Aztán meg jön a sírás- rívás, ha bekövetkezik a régi mondás: " Bíró úr! A verekedés úgy kezdődött, hogy ő visszaütött."
Orange79
•••
2026. február 03. 19:53 Szerkesztve
De miért ne tekintenék célpontnak az Ukrajnában felbukkanó idegeneket? Eddig is annak tekintették, legfeljebb a nyugatiak nem nyíltan csinálták.
tapir32
2026. február 03. 19:53
Az orosz-ukrán háborúban csak egy etikus álláspont van és az a tűzszünet és a béke. Az európai kultúrában a legfőbb érték az emberi élet. Civilizált országok, mint pl. Magyarország ezen elv alapján politizál. Mit tett az EU vezetése, Zselenszkij és rezsimje, valamint a hazai balos ellenzék az ukrajnai tűzszünetért és békéért? Semmit! Háború pártiak. Kulturális és civilizációs deficittel küzdenek. Halálba akarnak küldeni további százezreket! Háborús bűnösök a gazdáikkal együtt! Megbélyegezték, mocskolták az Ukrajna népével szolidáris, békét akaró magyar kormányt! A Zselenszkij rezsim és az EU háború párti vezetése, valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál. Magyarország és a békét akarók képviselik az európai kultúrát és az erkölcsöt. Minden ember erkölcsi kötelessége kiállni a béke mellett és elítélni a háborút folytatni akarókat!
rasdi1
2026. február 03. 19:36
"...a NATO-katonák legitim célpontok lennének Ukrajnában..." Rutte olyat mondott, hogy a béke beállta után, azaz a békeszerződés aláírása után jelennének meg a NATO alakulatok. Ez csak akkor történhetne meg, ha a békeszerződésben is ez szerepel. Ha pedig így volna, akkor nem volnának legitim célpontok. Ha pedig a békeszerződés feltételeitől eltérően jelennének meg ezek az alakulatok, akkor nem csak ők lennének "legitim célpontok", hanem a NATO valamennyi tagországa. Hisz akkor az határozott "casus belli".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!