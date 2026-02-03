Ft
Bütyök miatt jönnek a befektetések

2026. február 03. 19:15

Dehogy az évek alatt kiépített kínai és amerikai kapcsolatok fordultak termőre, dehogy.

2026. február 03. 19:15
null
Ambrózy Áron
Ambrózy Áron
Facebook

„Bütyök miatt jönnek a befektetések. Dehogy az évek alatt kiépített kínai és amerikai kapcsolatok fordultak termőre, dehogy. A nagy kínai és amerikai vállatok igazgatóságában azért születtek döntések a befektetésekről, mert hírét vették Bütyök érkezésének, akikről már dalokat énekelnek arrafelé. 

Azt csak én teszem hozzá, hogy Bütyök nemrégiben a külföldi cégek elüldözéséről értekezett, mert neki csak magyar orvosok és magyar rendőrök kellenek. A valóság az lesz, hogy az úgynevezett nemzetközi befektetők is a Fideszke győzelmére tesznek. Egy igyekvő kettest azért beírok a HVG-nek, mert a gyogyósok tuti megkajázzák ezt is.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

google-2
2026. február 03. 20:09
A Nap is miatta kel fel. Tudom, mert egy tiszás mondta. Máshogyan nem is lehetne. Csak az a baj, hogy miatta is megy le olyan korán. Szégyenében. De mindez megváltozik április 12. után. Lenyugszik a Magyar beteg.
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 03. 19:50
A nemzetközi világban nagyon is jól tudják, kicsoda ez a díszfasz. Le van követve minden potenciális üzleti partner.
Válasz erre
1
0
nyafika
2026. február 03. 19:49
Kínában nemhogy sámlit nem kapna egy üzleti tárgyaláson, be sem engednék az országba...
Válasz erre
5
0
nyugalom
•••
2026. február 03. 19:48 Szerkesztve
A tareja, meg ilike görbe laba miatt!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!