Nem akárki rántotta le a leplet: beigazolódott Magyar Péter rémálma a közvélemény-kutatások kapcsán (VIDEÓ)
Kiderült, miért kamu a behozhatatlan Tisza előnyt mérő kutatás.
Dehogy az évek alatt kiépített kínai és amerikai kapcsolatok fordultak termőre, dehogy.
„Bütyök miatt jönnek a befektetések. Dehogy az évek alatt kiépített kínai és amerikai kapcsolatok fordultak termőre, dehogy. A nagy kínai és amerikai vállatok igazgatóságában azért születtek döntések a befektetésekről, mert hírét vették Bütyök érkezésének, akikről már dalokat énekelnek arrafelé.
Azt csak én teszem hozzá, hogy Bütyök nemrégiben a külföldi cégek elüldözéséről értekezett, mert neki csak magyar orvosok és magyar rendőrök kellenek. A valóság az lesz, hogy az úgynevezett nemzetközi befektetők is a Fideszke győzelmére tesznek. Egy igyekvő kettest azért beírok a HVG-nek, mert a gyogyósok tuti megkajázzák ezt is.”
