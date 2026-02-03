Ft
dánia orosz-ukrán háború légvédelem védelmi miniszter svédország oroszország

Vakarhatja a fejét Putyin: a svédek és a dánok legfejlettebb fegyvereiket adják Ukrajnának, nem is keveset

2026. február 03. 19:06

Svédország és Dánia 2,6 milliárd svéd korona (250 millió euró) értékben fog légvédelmi rendszereket szállítani Ukrajna számára.

2026. február 03. 19:06
null

Svédország és Dánia 2,6 milliárd svéd korona (250 millió euró) értékben fog légvédelmi rendszereket szállítani Ukrajna számára – jelentette be keddi, közösen tartott sajtótájékoztatóján a dán és a svéd védelmi miniszter Göteborgban.

Pal Jonson svéd, és Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter elmondták: 

a svéd BAE Systems Bofors által fejlesztett, TRIDON Mk2 típusú, mobil légvédelmi tüzérségi rendszerekről van szó, amelyek képesek cirkálórakéták és nagy hatótávolságú drónok lelövésére. 

Svédország 2,1 milliárd koronával, Dánia pedig félmilliárddal járul hozzá az eszközök biztosításához – tették hozzá.

Pal Jonson azzal indokolta a döntést, hogy „Ukrajna légvédelmi képességei, sajnos, jelentős nyomás alatt álltak az elmúlt hónapokban”. Kiemelte, hogy az új rendszert „rekordgyorsasággal, a harctéri tapasztalatok alapján fejlesztették ki, hiszen az ukránoknak nagy szükségük van rá Oroszország nagy hatótávolságú, megnövekedett csapásmérő képességével szemben”. 

Hozzátette: 

ez az adomány megfelelő alapot adhat Ukrajna számára ahhoz, hogy ha úgy gondolja, létrehozhassa saját légvédelmi zászlóalját; 

de nekünk is lehetőséget ad arra, hogy erősítsük vele a svéd hadiipar gyártási kapacitását”.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

yakasin-batu
2026. február 03. 20:15
"...a svédek és a dánok legfejlettebb fegyvereiket adják Ukrajnának,..." Szuper, már várják Afrikában a hadurak!
Válasz erre
0
0
Burdisgarage
2026. február 03. 20:08
Putin megegyezett Indiával, ők sem adnak olajat európának.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. február 03. 20:07
Szó nincs itt adományról meg segítségnyújtásról.. Az ukránok ingyen tesztelik a svédek szarjait, sőt még ők fizetnek érte, az életükkel. Dollár-százmilliókat takarítanak meg a skandinávok azzal, hogy a tesztcélokat az oroszok adják, miközben még jóemberkednek is.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 03. 19:48
Orkrajna meg szepen lekoppintja nyugat legfejletebb fegyvereit, bravo nyugati idiotak !
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!