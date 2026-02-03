Vakarhatja a fejét Putyin: a svédek és a dánok legfejlettebb fegyvereiket adják Ukrajnának, nem is keveset

Pal Jonson azzal indokolta a döntést, hogy „Ukrajna légvédelmi képességei, sajnos, jelentős nyomás alatt álltak az elmúlt hónapokban”. Kiemelte, hogy az új rendszert „rekordgyorsasággal, a harctéri tapasztalatok alapján fejlesztették ki, hiszen az ukránoknak nagy szükségük van rá Oroszország nagy hatótávolságú, megnövekedett csapásmérő képességével szemben”.

Hozzátette:

ez az adomány megfelelő alapot adhat Ukrajna számára ahhoz, hogy ha úgy gondolja, létrehozhassa saját légvédelmi zászlóalját;

de nekünk is lehetőséget ad arra, hogy erősítsük vele a svéd hadiipar gyártási kapacitását”.

(MTI)