Eszement forgatókönyvet hirdetnek Ukrajnában: így hergel Kijev a magyarok ellen

Kiderült Manfred Weber terve: a Tisza pártcsaládja elvenné a vétójogot Magyarországtól
Zágrábban gyűltek össze az Európai Néppárt vezetői, Magyar Péter pártcsaládja brutális lépést tervez Magyarország ellen.
A választási csalás után az alkotmánymódosítás hazug narratíváját építik Ukrajnában, ahol tudják, ha a Tisza Párt nyerne áprilisban, megnyílna az út a gyorsított EU-csatlakozás felé.
Orbán Viktor akár alkotmánymódosítással is megpróbálhatna hatalmon maradni egy esetleges választási vereség után – írja a Zerkalo Nyegyel.
Az ukrán lap azt állítja, hogy
a választás jelentős európai következményekkel járhat, mert a magyar kormányfő konfliktusos viszonyban áll Brüsszellel, bírálja Ukrajnát és jó kapcsolatokat ápol Moszkvával.
Ez a megközelítés egybecseng azzal a hírrel, amely szerint a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt – Magyar Pétert kihagyva – úgy döntött, hogy a háborút folytatni kell, és Ukrajna támogatása továbbra is prioritás. Manfred Weber azt is bejelentette, hogy szerinte az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, a vétójogot pedig meg kell szüntetni.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.