02. 03.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

tisza párt magyar péter brüsszel európai néppárt kijev eu ukrajna orbán viktor

Eszement forgatókönyvet hirdetnek Ukrajnában: így hergel Kijev a magyarok ellen

2026. február 03. 08:53

A választási csalás után az alkotmánymódosítás hazug narratíváját építik Ukrajnában, ahol tudják, ha a Tisza Párt nyerne áprilisban, megnyílna az út a gyorsított EU-csatlakozás felé.

2026. február 03. 08:53
null

Orbán Viktor akár alkotmánymódosítással is megpróbálhatna hatalmon maradni egy esetleges választási vereség után – írja a Zerkalo Nyegyel.

Az ukrán lap azt állítja, hogy

a választás jelentős európai következményekkel járhat, mert a magyar kormányfő konfliktusos viszonyban áll Brüsszellel, bírálja Ukrajnát és jó kapcsolatokat ápol Moszkvával.

Ez a megközelítés egybecseng azzal a hírrel, amely szerint a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt – Magyar Pétert kihagyva – úgy döntött, hogy a háborút folytatni kell, és Ukrajna támogatása továbbra is prioritás. Manfred Weber azt is bejelentette, hogy szerinte az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, a vétójogot pedig meg kell szüntetni.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 19 komment

Zoltan70
2026. február 03. 10:29
dundi-fan3 2026. február 03. 09:59 "ha a Tisza Párt nyerne áprilisban, megnyílna az út a gyorsított EU-csatlakozás felé" "Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában." mandiner.hu/kulfold/2026/01/merz-kimondta-amitol-zelenszkij-rettegett-a-nemetek-reakciojat-latni-kell Akkor most ki hergel, ki ellen, kedves mandarin? Kicsi tiszavirág, elrebegnéd, hogy a puszta tényközlésben mi számít érzékeny kis lelked számára hergelésnek?
Válasz erre
1
0
b-kanya-3
2026. február 03. 10:25
Orbánnak tavasszal vége. Reméljük Putyin háborújának is hamarosan vége. Aztán el lehet kezdeni normalizálni az Orbán által megmérgezett viszonyt a szomszédos népekkel.
Válasz erre
0
1
thehun
2026. február 03. 10:23
Itt nem csak a naci szutykok, de foleg a Foso Magyarpeter csira a bunos! Ez a fasszopo retek, az Ukranok javara hajtja a vizet....ez mar allamellenesseg vagy nem?! Ezt a buzi Petit minden sarkon fel kellene pofozni, vagy tokon rugni! Az agyhalott Tisza a magyar emberek epseget veszelyezteti!
Válasz erre
0
1
cinkegolyó
2026. február 03. 10:08
Az illegitim államfővel és korrupciós bandájával rendelkező Ukrajna rázza a rongyot.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!