Eszement forgatókönyvet hirdetnek Ukrajnában: így hergel Kijev a magyarok ellen

a választás jelentős európai következményekkel járhat, mert a magyar kormányfő konfliktusos viszonyban áll Brüsszellel, bírálja Ukrajnát és jó kapcsolatokat ápol Moszkvával.

Ez a megközelítés egybecseng azzal a hírrel, amely szerint a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt – Magyar Pétert kihagyva – úgy döntött, hogy a háborút folytatni kell, és Ukrajna támogatása továbbra is prioritás. Manfred Weber azt is bejelentette, hogy szerinte az EU-t katonai szövetséggé kell alakítani, a vétójogot pedig meg kell szüntetni.