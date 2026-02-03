Láss csodát: ez történik, ha Brüsszelben olvasnak pár sort Orbán Balázstól

Erre a hibára reagált Narendra Modi indiai miniszterelnök a tiencsini SCO-csúcson való részvétellel, a Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való pózolással – és erre ugrott rá most szokatlanul jó ütemérzékkel az Európai Bizottság is.

A viszontválasz nem maradt el: Trump tegnap, egy héttel az EU-India megállapodás nyélbe ütése után felhívta Narendra Modit, engedett 7 százalékot a tavaly áprilisban kihirdetett „viszonossági alapú vámból”, amely így már csak 18 százalékos, és visszavonta a további 25 százalék büntetővámot is, melyet India az orosz olaj további vásárlásáért fizet. Hipp-hopp, jön Trump – és a legnagyobb hibáját már korrigálja is.

Láss csodát: ha az ember a konnektivitás elve szerint működik, és az összes többi gazdasági blokk felé nyitva tartja a kommunikációs csatornákat, abból ez lesz.

Európai elszigetelődés és sikeres amerikai vámzsarolás helyett gigantikus kereskedelmi megállapodások a világ különböző pontjain, és amerikai lépéskényszer. Tényleg nem olyan nehéz ez, és ha Kína felé is hajlandók lennénk rá, még sokkal hatékonyabban működne.

Sok mindenért lehetünk hálásak Donald Trumpnak a gyenge dolláron kezdve a közel-keleti béke esélyének megteremtésén át a fáradhatatlan ukrajnai békeerőfeszítésekig – de az egyik legfontosabb haszon az, hogy felébresztett bennünket végre. Egy olyan világban, ahol az Egyesült Államok többé nem védi szinte ingyen Európa irháját, ahol az önsorsrontó európai politikák buksisimit, hanem kemény kritikát nyernek Washingtonból, muszáj végre visszarázódnunk a reálpolitikai gondolkodásmódba. Narendra Modi Indiájában sorolni lehetne a „democratic backsliding” nevű bűvös gumifogalom tárgykörébe tartozható jelenségeket az ellenzék elhallgattatásának különböző jogi módjaitól a fékek és ellensúlyok leépítésén át a sajtó átalakításáig.