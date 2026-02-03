Kiadták a figyelmeztetést: több helyen nem árt majd óvatosan közlekedni

Ez az időjárási helyzet a keddről szerdára virradó éjjel, valamint szerda hajnalban, reggel elsősorban az Északi-középhegységben, de helyenként a főváros környékén és a Bakonyban is még fennállhat,

így az említett tájakon ónos esőre is számítani kell

– figyelmeztettek.

Emiatt a HungaroMet szerdára citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékre. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméter lehet a figyelmeztetéssel érintett tájakon.

Majd szerdán napközben ezeken a tájakon is fagypont fölé kerül a levegő hőmérséklete, így egyre inkább eső lesz jellemző a fenn említett tájakon is. – írta a lap.