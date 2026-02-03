Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
tél hungaromet levegő magyarország fagypont eső ónos eső

Kiadták a figyelmeztetést: több helyen nem árt majd óvatosan közlekedni

2026. február 03. 19:50

A HungaroMet szerdára citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékre.

2026. február 03. 19:50
null

Melegfront érkezett hazánkba, így sokfelé csapadékos az időjárás. 

Hó, havas eső, eső, illetve ónos eső is „színesíti” a csapadékpalettát

– írta az Időkép. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat

Hoppá: már a német kancellár is tudja, melyik párt nyeri a magyar választásokat
Tovább a cikkhezchevron

Ahogy a magasabb légrétegekben egyre enyhébb levegő áramlik Magyarország fölé, úgy vált egyre több helyen a havazás halmazállapotot. Ha a talaj közelében még fagypont alatt van a hőmérséklet, valamint a talaj is fagyos, akkor ez az eső ónos eső formájában éri el a talajt, így ráfagy többek között az utakra, a járdákra, a tereptárgyakra és a fák ágaira – ismertette a meteorológiai portál.

Ez az időjárási helyzet a keddről szerdára virradó éjjel, valamint szerda hajnalban, reggel elsősorban az Északi-középhegységben, de helyenként a főváros környékén és a Bakonyban is még fennállhat,

így az említett tájakon ónos esőre is számítani kell

– figyelmeztettek.

Emiatt a HungaroMet szerdára citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékre. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméter lehet a figyelmeztetéssel érintett tájakon.

Majd szerdán napközben ezeken a tájakon is fagypont fölé kerül a levegő hőmérséklete, így egyre inkább eső lesz jellemző a fenn említett tájakon is. – írta a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
voligo
2026. február 03. 20:03
Főleg Budapesten és más baloldali városokban, ahol nem takarítják az utakat.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 19:59
Citrom van a zúton, hajjajaj... Elképesztő, mit akartok csinálni ebből az országból.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!