Kiadták a figyelmeztetést: több helyen nem árt majd óvatosan közlekedni

Három részre szakadt az ország: kiadták a riasztást, lecsap az ónos eső (TÉRKÉP)
Vastag jégpáncél lepheti el az utakat.
A HungaroMet szerdára citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékre.
Melegfront érkezett hazánkba, így sokfelé csapadékos az időjárás.
Hó, havas eső, eső, illetve ónos eső is „színesíti” a csapadékpalettát
– írta az Időkép.
Ahogy a magasabb légrétegekben egyre enyhébb levegő áramlik Magyarország fölé, úgy vált egyre több helyen a havazás halmazállapotot. Ha a talaj közelében még fagypont alatt van a hőmérséklet, valamint a talaj is fagyos, akkor ez az eső ónos eső formájában éri el a talajt, így ráfagy többek között az utakra, a járdákra, a tereptárgyakra és a fák ágaira – ismertette a meteorológiai portál.
Ez az időjárási helyzet a keddről szerdára virradó éjjel, valamint szerda hajnalban, reggel elsősorban az Északi-középhegységben, de helyenként a főváros környékén és a Bakonyban is még fennállhat,
így az említett tájakon ónos esőre is számítani kell
– figyelmeztettek.
Emiatt a HungaroMet szerdára citrom, azaz elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható ónos eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyékre. A várt csapadékmennyiség általában néhány tized milliméter lehet a figyelmeztetéssel érintett tájakon.
Majd szerdán napközben ezeken a tájakon is fagypont fölé kerül a levegő hőmérséklete, így egyre inkább eső lesz jellemző a fenn említett tájakon is. – írta a lap.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
Vastag jégpáncél lepheti el az utakat.