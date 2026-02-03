Ilyen járvány eddig nem volt Magyarországon és a java még csak most jön

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Megszólalt az országos tisztifőorvos, egyre többen fordulnak orvoshoz.
A decemberi csúcs után ismét emelkedett január utolsó hetében a betegek száma, a legfrissebb heti adatok szerint
30 százalékkal többen, mintegy 65 ezren fertőződtek meg az influenza vírussal
– számolt be az Indexnek Surján Orsolya tisztifőorvos.
Az esetszámok várhatóan emelkednek a következő hetekben, közepes influenza-járványról beszélhetünk – emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenza egy gyakran változó vírus, a szezonálisan kimutatható változások pedig érdemben befolyásolják a kórokozó fertőzőképességét is.
Ezen a télen – szokatlan módon – már decemberben elkezdődött a járvány, a téli szünet beköszöntéig folyamatosan nőtt az influenzás betegek száma.
Az influenzaszezon egyébként januárban és februárban jellemző, általában a téli szünet utáni időszakban fut fel a terjedés. A terjedést lassította a januári hideg időjárás, ám a következő időszakban az enyhébb idő kedvez a terjedésnek.
Surján Orsolya arra is felhívta a figyelmet, hogy a diagnosztizált influenzások
Ez ugyanakkor nem meglepő, mivel a fiatalok szervezete kevesebb influenzavírussal találkozott élete során, mint az idősebbeké. A vírus ráadásul a fiatalokra jellemző közösségekben – iskolákban, óvodákban – könnyedén fertőz.
Az országos tisztifőorvos továbbra is javasolja a védőoltás felvételét. Surján Orsolya egy tévhitre is felhívta a figyelmet:
nem veszélyezteti azokat sem a védőoltás, akik annak beadatásakor esetleg már megfertőződtek a vírussal.
A védettség kialakulása jellemzően két hét. Azoknak is ajánlott védekezni, akik nem oltakoznak: elsősorban a kézmosás, a biztonságos távolság megtartása és az arcmaszk csökkentheti a fertőzés kockázatát. Fontos a szakember szerint, hogy aki beteg, még ha nem is kimondottan infuenzás, ne menjen közösségbe.
Nem csak az influenza A típusa fertőz, de a különböző légúti vírusok és náthavírusok miatt is sokan fordulnak orvoshoz. Az elmúlt héten influenza-szerű tünetekkel 250 ezren keresték fel a háziorvost, közülük 65 ezren influenzások. A tisztifőorvos hozzátette: az influenza okozta megbetegedés torokfájással kezdődik, amely mellett megjelenik a láz, ugyanakkor az orrdugulás és egyéb tünetek csak a betegség későbbi szakaszában, napok múlva jelentkezhetnek.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás