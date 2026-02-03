Ft
surján orsolya nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ járvány influenza beteg

Ilyen járvány eddig nem volt Magyarországon és a java még csak most jön

2026. február 03. 19:35

Megszólalt az országos tisztifőorvos, egyre többen fordulnak orvoshoz.

2026. február 03. 19:35
null

A decemberi csúcs után ismét emelkedett január utolsó hetében a betegek száma, a legfrissebb heti adatok szerint 

30 százalékkal többen, mintegy 65 ezren fertőződtek meg az influenza vírussal 

– számolt be az Indexnek Surján Orsolya tisztifőorvos. 

Az esetszámok várhatóan emelkednek a következő hetekben, közepes influenza-járványról beszélhetünk – emelte ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezetője.

Ez az influenza más, mint az eddigiek

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenza egy gyakran változó vírus, a szezonálisan kimutatható változások pedig érdemben befolyásolják a kórokozó fertőzőképességét is. 

Ezen a télen – szokatlan módon – már decemberben elkezdődött a járvány, a téli szünet beköszöntéig folyamatosan nőtt az influenzás betegek száma.

Az influenzaszezon egyébként januárban és februárban jellemző, általában a téli szünet utáni időszakban fut fel a terjedés. A terjedést lassította a januári hideg időjárás, ám a következő időszakban az enyhébb idő kedvez a terjedésnek.

A fiatalokat fertőzi a vírus

Surján Orsolya arra is felhívta a figyelmet, hogy a diagnosztizált influenzások 

  • 75 százaléka 30 év alatti, 
  • 50 százalékuk pedig 15 év alatti.

Ez ugyanakkor nem meglepő, mivel a fiatalok szervezete kevesebb influenzavírussal találkozott élete során, mint az idősebbeké. A vírus ráadásul a fiatalokra jellemző közösségekben – iskolákban, óvodákban – könnyedén fertőz.

Nem késő beadatni az oltást

Az országos tisztifőorvos továbbra is javasolja a védőoltás felvételét. Surján Orsolya egy tévhitre is felhívta a figyelmet:

nem veszélyezteti azokat sem a védőoltás, akik annak beadatásakor esetleg már megfertőződtek a vírussal. 

A védettség kialakulása jellemzően két hét. Azoknak is ajánlott védekezni, akik nem oltakoznak: elsősorban a kézmosás, a biztonságos távolság megtartása és az arcmaszk csökkentheti a fertőzés kockázatát. Fontos a szakember szerint, hogy aki beteg, még ha nem is kimondottan infuenzás, ne menjen közösségbe.

Nem csak az influenza A típusa fertőz, de a különböző légúti vírusok és náthavírusok miatt is sokan fordulnak orvoshoz. Az elmúlt héten influenza-szerű tünetekkel 250 ezren keresték fel a háziorvost, közülük 65 ezren influenzások. A tisztifőorvos hozzátette: az influenza okozta megbetegedés torokfájással kezdődik, amely mellett megjelenik a láz, ugyanakkor az orrdugulás és egyéb tünetek csak a betegség későbbi szakaszában, napok múlva jelentkezhetnek.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

 

