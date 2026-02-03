Ilyen járvány eddig nem volt Magyarországon és a java még csak most jön

Ez az influenza más, mint az eddigiek

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenza egy gyakran változó vírus, a szezonálisan kimutatható változások pedig érdemben befolyásolják a kórokozó fertőzőképességét is.

Ezen a télen – szokatlan módon – már decemberben elkezdődött a járvány, a téli szünet beköszöntéig folyamatosan nőtt az influenzás betegek száma.

Az influenzaszezon egyébként januárban és februárban jellemző, általában a téli szünet utáni időszakban fut fel a terjedés. A terjedést lassította a januári hideg időjárás, ám a következő időszakban az enyhébb idő kedvez a terjedésnek.

A fiatalokat fertőzi a vírus