Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború irán egyesült államok washington donald trump amerikai

Nyílt fenyegetés Washingtonnak: Teherán szerint lángba borulhat a Közel-Kelet

2026. február 01. 15:55

Irán legfőbb vezetője szerint egy amerikai támadás esetén regionális háború lesz.

2026. február 01. 15:55
null

Regionális háborúval fenyegetőzött vasárnap egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a hatóságok által elnyomott tiltakozó mozgalmat. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz” – jelentette ki Hamenei ajatolláh. 

Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén a gazdasági nehézségek miatt kezdődött, majd csakhamar kormányellenes tömegtüntetésekbe fordult tiltakozáskra adott erőszakos hatósági fellépés miatt helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Unió a tüntetések elnyomása miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit.

(MTI)

Nyitókép: Hamenei hivatalos honlapja


 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2026. február 01. 17:14
neszteklipschik 2026. február 01. 16:23 • Szerkesztve "Egyébként pedig az iszlamista latorállamnak -szerintetek- "joga van" Magyarországot is elérő (EGYELŐRE atom robbanófej nélküli) ballisztikus rakétafegyvereket birtokolni, azokkal bárkit megfenyegetni és aki ezeket el akarja venni tőlük (például Trump, vagy Izrael), "az a terrorista!" -már persze szerintetek, morálisan retardált Stockholm-szindrómások..." És aki az iráni rezsimet és az olajra pályázó, Kínát kiütni akaró Trump-kormányzatot a deep state-el egyszerre küldi el a faszba, azt hova sorolod? Azt, akinek nincs ellenére a politikai fordulat a perzsa államban, ha mögötte nem az USA áll (felnevet)?
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. február 01. 16:59
Aki itt iszlamista latorállamozik, az gondolja át melyik az az ország, aki egy esetleges ukrán támadás esetén segítséget nyújtana. Nem, nem az USA! Soha nem fog egy ilyen számára jelentéktelen országért megmozdulni. Itt nincs olaj, nincs urán, nincsenek ritkaföldfémek. Talán az egyetlen NATO tag Törökország az akire számíthatnánk. És milyen furcsa éppen egy muzulmán , iszlám ország. Amit itt sokan művelnek a kommentjeikben az nettó nácizmus. Népeket vallásuk, politikai berendezkedésük miatt megítélni gusztustalan. Ugyanezt csinálja velünk az EU jogállamiság indokával és az nem tetszik. Senkinek semmi köze más ember vallásához, nemi identitásához, politikai berendezkedéséhez. Főleg úgy hogy az egész ügy az olajról, a szállítási útvonalról és a térség birtoklásáról szól.
Válasz erre
0
0
rasdi1
2026. február 01. 16:54
Olyan gyerekesen hat. Nem a tartalma a kérdésnek, hanem a tempó. Olyan mint a "te vagy a hülye" oda-vissza. De ez valahogy rámutat az egész "minősítgetősdi" nevetségességére. A terrorista mindig a másik, hogy a minősítésnek meglegyen a maga PR hatása. "Náci", "fasiszta", "kommunista", "terrorista" stb. előszeretettel alkalmaztatnak a szembenállóra. a legalapvetőbb kifejezések tartalma változik meg gyökeresen egy-két évtized alatt. Annak érdekében, hogy lehetőleg egységes, egységesen kezelhető társadalmak világszerte. Jól kezelhető tömegként, adva nekik már téma, amin csak "veszekedjenek", és közben szépen lehet őket egységesen dolgoztatni. Kíváncsi volnék, hogy nyugati titkosszolgálatok keze mennyire volt benne az egész kirobbantásában. (Gondolok itt párhuzamosan a Majdan esetére, aminek végeredményben az egész ukrajnai pusztítást köszönhetjük.)
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. február 01. 16:54
"az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit" Elgurult a gyógyszer, vagy csak nem tudják, hogy az azov még nem az európai hadsereg? :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!