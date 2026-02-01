Nyílt fenyegetés Washingtonnak: Teherán szerint lángba borulhat a Közel-Kelet

Hatalmas flottát küldött Trump, Teheránban már remegnek: minden idők legnagyobb ereje sorakozott fel
Pattanásig feszült a helyzet: Irán már a háborúra készül, miközben Trump titkos ultimátumot adott.
Irán legfőbb vezetője szerint egy amerikai támadás esetén regionális háború lesz.
Regionális háborúval fenyegetőzött vasárnap egy esetleges amerikai katonai beavatkozás esetén Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah, aki puccskísérletnek nevezte a hatóságok által elnyomott tiltakozó mozgalmat.
„Az amerikaiaknak tudniuk kell, ha háborút robbantanak ki, ezúttal regionális háború lesz” – jelentette ki Hamenei ajatolláh.
Az Egyesült Államok tavaly nyáron már beavatkozott Iránban. Akkor Izrael oldalán avatkozott be a két ország között kirobbant konfliktusba.
Donald Trump amerikai elnök tavaly december végén a gazdasági nehézségek miatt kezdődött, majd csakhamar kormányellenes tömegtüntetésekbe fordult tiltakozáskra adott erőszakos hatósági fellépés miatt helyezett kilátásba újabb katonai fellépést az iráni rezsimmel szemben.
Az Európai Unió a tüntetések elnyomása miatt csütörtökön felvette a terrorszervezetek listájára az Iráni Forradalmi Gárdát. Válaszul vasárnap az iráni parlament terrorszervezetnek minősítette az európai országok hadseregeit.
(MTI)
Nyitókép: Hamenei hivatalos honlapja