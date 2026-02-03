Ft
Konganak a vészharangok: Amerika és Oroszország újra közel kerülhet az atomháborúhoz

2026. február 03. 16:21

Csütörtökön lejár a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról szóló szerződés.

2026. február 03. 16:21
null

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint Oroszország készen áll annak a világnak „az új valóságára”, amely azután köszönt be, hogy a héten lejár a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról szóló Új START szerződés hatálya.

Hacsak az orosz és az amerikai fél nem jut az utolsó pillanatban egyezségre, csütörtöktől – több mint fél évszázad után először – semmi sem korlátozza majd az Egyesült Államokat és Oroszországot nagy hatótávolságú stratégiai nukleáris arzenáljuk alakításában.

Ez egy új pillanat, egy új valóság; mi készen állunk rá”

 – jelentette ki Rjabkov orosz hírügynökségeknek nyilatkozva Pekingben.

A hadászati fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START-3 vagy prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010. április 8-án írta alá Oroszország és az Egyesült Államok akkori elnöke, Dmitrij Medvegyev és Barack Obama. A dokumentum mindkét félnek előírta: úgy csökkentse nukleáris arzenálját, hogy hét év elteltével, valamint azt követően a fegyverek összesített száma ne haladja meg a 700 hordozóeszközt (interkontinentális ballisztikus rakétát, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát és nehézbombázót), valamint az 1550 robbanótöltetet és a 800 telepített és nem telepített indítószerkezetet.

Januárban a The New York Times című amerikai lapnak Donald Trump elnök azt mondta: 

hagyni fogják, hogy lejárjon a szerződés hatálya.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly szeptemberben azt mondta: Oroszország kész egy évig a 2026. február 5-én esedékes lejárta után is tartani magát az Új START-megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz. Trump elnök erre a javaslatra hivatalosan nem reagált.

„A válasz hiánya is egyfajta válasz” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban Rjabkov.

Barack Obama hétfőn az X-en arra figyelmeztetett, ha a Kongresszus nem cselekszik, akkor az Egyesült Államok és Oroszország közötti utolsó atomfegyver-korlátozási egyezmény hatálya lejár, és ezzel évtizedek diplomáciai munkája nullázódna le értelmetlenül„.

Ez a helyzet újabb fegyverkezési versenyt robbanthat ki, aminek következtében a világ veszélyesebbé válik” 

– tette hozzá.

Az egyezmény másik aláírója, Dmitrij Medvegyev pedig úgy vélte: aggasztó fejlemény lesz a világnak, ha a szerződés hatálya úgy jár le, hogy semmiféle megállapodás nincs arról, hogyan tovább a jövőben.

Szergej Rjabkov közölte: ha az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszerekkel tömi tele Grönlandot, akkor Oroszországnak erre reagálva katonai ellenlépéseket kell majd tennie.

(MTI)

Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

ördöngös pepecselés
2026. február 03. 16:56
ez a támadó fegyver korlátozás valami perverzió? ami fokozza az öngyilkosság nyomasztó érzését ha a Földgolyót úgy pusztítják el, hogy a 700 töltetet magukra robbantják és nem a másikra? hát ez legyen azok gondja akiknél a piros gomb, rajtam nem segít
neszteklipschik
2026. február 03. 16:49
Az oroszokkal az USA nem fog megállapodni korlátozásokról úgy, hogy Kínát meg eközben semmiféle korlátozás nem köti a fegyverzet fejlesztés terén. És ez a hozzáállás az ő nézőkéjükből nézve abszolute logikus. Tehát Oroszországgal még csak-csak meg lehetne egyezni, de Kína miatt ez nem opció, hiszen úgy nincs értelme aláírni bármit, ha már most tudom, hogy meg fogom sérteni. Kína többszörösére fogja növelni az atomrobbanó fejek számát, a hordozó eszközeit is fejleszti, stb, stb... és nem ír alá semmiféle korlátozást, hiszen jelenleg még ezen a téren lemaradásban van és fel akar zárkózni.
Csigorin
2026. február 03. 16:30
Ujra kell targyalni ezuttal Kinat is bevonva. Persze kerdes hogy miert nem lehet ezt megtenni mielott lejar...
elégia
2026. február 03. 16:27
A svédek és a finnek már nem félnek ettől. Az albánok hatvan évvel ezelőtti találmányát alkalmazzák, és sorra építik a kétszemélyes atombunkereket. Ne tessék nevetni!
