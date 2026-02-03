Konganak a vészharangok: Amerika és Oroszország újra közel kerülhet az atomháborúhoz

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szerint Oroszország készen áll annak a világnak „az új valóságára”, amely azután köszönt be, hogy a héten lejár a hadászati támadó fegyverek korlátozásáról szóló Új START szerződés hatálya.

Hacsak az orosz és az amerikai fél nem jut az utolsó pillanatban egyezségre, csütörtöktől – több mint fél évszázad után először – semmi sem korlátozza majd az Egyesült Államokat és Oroszországot nagy hatótávolságú stratégiai nukleáris arzenáljuk alakításában.