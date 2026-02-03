Vége a titkolózásnak: Trump veje személyesen tárgyal az irániakkal, miközben az armada célra tart

– mondta az elnök vasárnap újságíróknak. „Remélhetőleg megegyezünk.” Trump a hétvégén azt mondta, hogy a két fél komolyan tárgyal. Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára a hétvégén a közösségi médiában azt mondta, hogy a tárgyalások előkészítése halad.
Az amerikai-iráni tárgyalásoknak még mindig jelentős akadályokkal kell szembenézniük. Irán tájékoztatta a regionális közvetítőket, hogy csak a nukleáris programjáról hajlandó tárgyalni, míg az Egyesült Államok szélesebb körű tárgyalásokat követel, amelyek kiterjednének Irán rakétaprogramjának korlátozására és a közel-keleti szövetséges milíciák támogatására is.
Arab közvetítők szerint Irán attól tart, hogy az Egyesült Államok a diplomáciai tárgyalásokat csak időnyerésként használja a támadáshoz.
Az amerikai és iráni tisztviselők júniusban tárgyalásokra készültek, amikor Izrael meglepetésszerű támadást indított, alig néhány nappal a találkozó előtt.
