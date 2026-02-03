Vége a titkolózásnak: Trump veje személyesen tárgyal az irániakkal, miközben az armada célra tart

Az Egyesült Államok és Irán magas rangú tisztviselői a héten Törökországban találkoznak – számolt be a Wall Street Journal. Az ügyben jártas források szerint Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump elnök veje, Jared Kushner pénteken Isztambulban tárgyalásokat folytatnak Abbas Araghchi iráni külügyminiszterrel. A források szerint Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Pakisztán és Omán külügyminisztereit is meghívták a találkozóra.

Az egyik forrás szerint a tárgyalások két részre oszthatók: az egyik az iráni atomprogrammal, a másik pedig egy szélesebb körű kérdésekkel foglalkozik, beleértve az Egyesült Államok követelését, hogy Irán korlátozza rakétaprogramját.

Trump és az iráni vezetők azonban az elmúlt napokban hajlandóságot mutattak a tárgyalásokra, megnyitva ezzel a diplomácia előtt az utat, miközben az Egyesült Államok katonai erőket mozgósított a térségbe és Trump csapással fenyeget, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak.