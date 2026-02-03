Ft
steve witkoff törökország irán egyesült államok donald trump

Vége a titkolózásnak: Trump veje személyesen tárgyal az irániakkal, miközben az armada célra tart

2026. február 03. 11:25

Kiszivárgott a helyszín: Isztambulban dőlhet el a világ sorsa, az amerikaiak és az irániak egy asztalhoz ülnek.

2026. február 03. 11:25
null

Az Egyesült Államok és Irán magas rangú tisztviselői a héten Törökországban találkoznak – számolt be a Wall Street Journal. Az ügyben jártas források szerint Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump elnök veje, Jared Kushner pénteken Isztambulban tárgyalásokat folytatnak Abbas Araghchi iráni külügyminiszterrel. A források szerint Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Pakisztán és Omán külügyminisztereit is meghívták a találkozóra. 

Az egyik forrás szerint a tárgyalások két részre oszthatók: az egyik az iráni atomprogrammal, a másik pedig egy szélesebb körű kérdésekkel foglalkozik, beleértve az Egyesült Államok követelését, hogy Irán korlátozza rakétaprogramját.

Trump és az iráni vezetők azonban az elmúlt napokban hajlandóságot mutattak a tárgyalásokra, megnyitva ezzel a diplomácia előtt az utat, miközben az Egyesült Államok katonai erőket mozgósított a térségbe és Trump csapással fenyeget, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak.

„A világ legnagyobb és legerősebb hajói vannak ott, nagyon közel, pár napra”

 – mondta az elnök vasárnap újságíróknak. „Remélhetőleg megegyezünk.” Trump a hétvégén azt mondta, hogy a két fél komolyan tárgyal. Ali Larijani, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkára a hétvégén a közösségi médiában azt mondta, hogy a tárgyalások előkészítése halad.

Az amerikai-iráni tárgyalásoknak még mindig jelentős akadályokkal kell szembenézniük. Irán tájékoztatta a regionális közvetítőket, hogy csak a nukleáris programjáról hajlandó tárgyalni, míg az Egyesült Államok szélesebb körű tárgyalásokat követel, amelyek kiterjednének Irán rakétaprogramjának korlátozására és a közel-keleti szövetséges milíciák támogatására is. 

Arab közvetítők szerint Irán attól tart, hogy az Egyesült Államok a diplomáciai tárgyalásokat csak időnyerésként használja a támadáshoz. 

Az amerikai és iráni tisztviselők júniusban tárgyalásokra készültek, amikor Izrael meglepetésszerű támadást indított, alig néhány nappal a találkozó előtt.

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 03. 12:08
kommunikalni fontos, ugyhogy csak rajta
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 03. 11:57
Faszméregetés az idősotthonban, már ne is haragudjon Dóni bácsi :-)
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. február 03. 11:57
Reménykedően nagy lehet az USA belső feszültsége, ha Trump folyamatosan kénytelen külső konfliktusokba menekülni..! -ez már hagyomány Amerika elnökeinél..! A zsidóság ugyan az ukrajnai háborújával a civilizáció végét kockáztatja, amit végül is megérthetünk, hisz annyira várják a világvégi Messiás eljövetelt, mégis, mielőtt ez bekövetkezhetne, az általam oly régen várt polgárháború kitörhetne Amerikában... -nagy igazolásnak tekinthetném, a megítélésemet illetően... Ezzel együtt a tévedés engem sem kerül el..! Például egészen biztos voltam benne, hogy Moszkva a szíriai támaszpontját semmiképp nem adja fel, mégis bekövetkezett! Moszkva presztízsvesztessége szembetűnő..! -most, Kuba válsága idején, már nincs lehetősége a Hruscsov-féle rakéta-válság megismétlésére, tárgyalási alapnak..! -főleg nincs, a zsidóság ukrajnai háborújának a nyomása alatt...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!