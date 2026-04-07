Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Magyarország Liverpool Détári Lajos Szoboszlai Dominik

„Ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk, hogy 220” – Détári Lajos Szoboszlairól

2026. április 07. 16:42

Détári Lajos pozitív véleménnyel van a Liverpool magyar klasszisáról. Ugyanakkor szerinte az újságíróknak azt is le kell írniuk, ha Szoboszlai nem játszott jól.

null

A Budapest Honvéd 61-szeres magyar válogatott labdarúgója, a legendás Détári Lajos a Csisztu Sport Castben a nosztalgiázás mellett Szoboszlai Dominikról is szót ejtett.

A Liverpool magyar válogatott csapatkapitányáról pozitív véleménnyel van, de a körülötte kialakult „hisztériáról” nem feltétlenül:

Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220! El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit”

– idézte a Magyar Nemzet Détárit.

Détári Szoboszlairól beszélt (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Szoboszlaikra újabb rangadó vár

Szoboszlai legközelebb szerdán bizonyíthat, a Liverpool a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. A Vörösök egy Manchester City elleni 4–0-s kupavereséggel „hangoltak”, és nem sok esélyt adnak nekik a továbbjutásra.

Arne Slot együttese már csak a Bajnokok Ligáját nyerheti meg ebben az idényben, hiszen mindkét hazai kupasorozatból kiesett, a bajnokságban pedig tetemes a lemaradása az éllovas Arsenallal szemben (a hétvégén válhat hivatalossá, hogy nem tud címet védeni). Ha érvényesül a papírforma, akkor a PSG ellen a BL-ben is búcsúzik, de ha sikerülne a bravúr, akkor utána az elődöntőben a Real Madrid vagy a Bayern München várna rá.

A Premier League-ben jelenleg az ötödik helyen áll, és úgy tűnik, közte és a Chelsea között fog eldőlni az ötödik hely sorsa, amely szinte biztosan BL-indulást érne.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugdijas-2
2026. április 07. 19:57
Szoboszlai szerintem sem 220cm-es játékos,de kertitörpenek mondani sertés.En láttam a Szovjetunió - Magyarország 6-0 gyógyíthatatlan mérkőzést,szánalmas volt szegény Détári.Sajnos árad a Tisza
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. április 07. 19:55
Mondja a 110 centis prostituált.
Válasz erre
1
0
euskadi-2
2026. április 07. 19:40
Döme, Te pedig Törőhöz képest voltál 150 cm-es.
Válasz erre
2
0
Töki
2026. április 07. 18:56
Szobó szeren van, és megadatott neki olyan ami Dömének nem, és ezért fusztrált Lajosunk! Én nekem nagy etalon volt, de amikor Frankfurtból elment Pireuszba, és ott 2 hónap alatt galyra vágták, onnan elúszott minden!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!