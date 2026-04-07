„Ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk, hogy 220” – Détári Lajos Szoboszlairól

Szoboszlai rendkívül szerencsésnek érzi magát, így még soha nem beszélt a két „testvéréről”
„Sülve-főve együtt vagyunk, akárcsak Kerkez Milossal.”
Détári Lajos pozitív véleménnyel van a Liverpool magyar klasszisáról. Ugyanakkor szerinte az újságíróknak azt is le kell írniuk, ha Szoboszlai nem játszott jól.
A Budapest Honvéd 61-szeres magyar válogatott labdarúgója, a legendás Détári Lajos a Csisztu Sport Castben a nosztalgiázás mellett Szoboszlai Dominikról is szót ejtett.
A Liverpool magyar válogatott csapatkapitányáról pozitív véleménnyel van, de a körülötte kialakult „hisztériáról” nem feltétlenül:
Azt, hogy Magyarországon most mindenki Szoboszlai-lázban ég, megérti az ember, nincs vele semmi gond. Az újságíróknak az a feladatuk, hogy tájékoztassák az olvasókat, de én úgy gondolom, hogy ha valaki 150 centi magas, akkor ne írjuk azt, hogy 220! El kell ismerni, ha valaki jó teljesítményt nyújt, de azt is, ha épp nem volt a legjobb. Ezzel nem sértünk meg senkit”
– idézte a Magyar Nemzet Détárit.
Szoboszlai legközelebb szerdán bizonyíthat, a Liverpool a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán. A Vörösök egy Manchester City elleni 4–0-s kupavereséggel „hangoltak”, és nem sok esélyt adnak nekik a továbbjutásra.
Arne Slot együttese már csak a Bajnokok Ligáját nyerheti meg ebben az idényben, hiszen mindkét hazai kupasorozatból kiesett, a bajnokságban pedig tetemes a lemaradása az éllovas Arsenallal szemben (a hétvégén válhat hivatalossá, hogy nem tud címet védeni). Ha érvényesül a papírforma, akkor a PSG ellen a BL-ben is búcsúzik, de ha sikerülne a bravúr, akkor utána az elődöntőben a Real Madrid vagy a Bayern München várna rá.
A Premier League-ben jelenleg az ötödik helyen áll, és úgy tűnik, közte és a Chelsea között fog eldőlni az ötödik hely sorsa, amely szinte biztosan BL-indulást érne.
