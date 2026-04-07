Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Szoboszlai rendkívül szerencsésnek érzi magát, így még soha nem beszélt a két „testvéréről”

2026. április 07. 17:56

A Liverpool magyar középpályása Szalahról és Kerkezről is szót ejtett. Szoboszlai méltatta az egyiptomi támadót.

Szoboszlai Dominik nyíltan beszélt Mohamed Szalahhoz fűződő barátságáról a Liverpool Echónak – számolt be a Nemzeti Sport.

Mint ismert, az egyiptomi klublegenda – aki ebben az idényben meglehetősen gyengén teljesít – nemrégiben bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubot, így Szoboszlai Trent Alexander-Arnold után egy újabb barátját veszíti el.

Nem kell bemutatnom senkinek, hiszen mindenki tudja, ki ő. A számai magukért beszélnek, a pályán nyújtott teljesítménye szintén. A valaha volt egyik legjobb játékos

– idézte a magyar középpályást az NSO. – Nem csupán a klubról, hanem az egész világról beszélek, s rendkívül szerencsés vagyok, hogy vele játszhatok és a barátomnak tudhatom.”

Szoboszlai tiszteletben tartja Szalah döntését.

„Nagyon szoros a kapcsolatunk Móval. Felnőtt ember, tudja mit akar, ő hozta meg a döntést. Elég profi ahhoz, hogy tudja, ilyenkor mit kell tenni, főleg, mivel óriási lenne, ha trófeával búcsúzhatna a klubtól – utalt a Bajnokok Ligájára Szoboszlai. –

Mindennap példát mutat nekünk, az új fiúknak, a régeknek, mindenkinek, rajta keresztül láthatjuk, hogyan válhatunk egyszerre jobb futballistákká és jobb emberekké. Az egyik legjobb barátom a csapatban, sülve-főve együtt vagyunk, akárcsak Kerkez Milossal – mi vagyunk a nagy hármas. Milos a kisöcsém, Mo pedig a bátyám.”

Szoboszlait méltatta Szalahot (Fotó: Darren Staples/AFP)

Szoboszlaiéknak már csak a BL maradt

A Liverpool szerdán BL-negyeddöntőt vív a címvédő francia Paris Saint-Germain otthonában. Arra azonban elég kevés esély van, hogy Szoboszlaiék trófeával zárják az idényt, hiszen

  • a két hazai kupasorozatból már kiestek (legutóbb a Manchester Cityvel szemben egy 4–0-s vereséggel),
  • a bajnokságban a hétvégén válhat hivatalossá, hogy nem nyerhetnek,
  • míg a BL-ben a PSG-vel talákoznak, és ha továbbjutnának, akkor a négy között a Real Madrid vagy a Bayern München várna rájuk…

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!