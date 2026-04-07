Szoboszlai rendkívül szerencsésnek érzi magát, így még soha nem beszélt a két „testvéréről”

Szoboszlai Dominik nyíltan beszélt Mohamed Szalahhoz fűződő barátságáról a Liverpool Echónak – számolt be a Nemzeti Sport.

Mint ismert, az egyiptomi klublegenda – aki ebben az idényben meglehetősen gyengén teljesít – nemrégiben bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a klubot, így Szoboszlai Trent Alexander-Arnold után egy újabb barátját veszíti el.