Tényleg ekkora a baj? Szoboszlaiék nagyon megüthetik a bokájukat – a magyar játékos jövője is a tét

Ezért fogja Szoboszlait nagyon rosszul érinteni Szalah távozása
Aggódnak Liverpoolban.
Kemény hajrá vár a Liverpoolra. Szoboszlaik BL-be kerülésének esélyét is kiszámolta az Opta.
A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépe kiszámolta, hogy mennyi esélye van az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő csapatoknak kiharcolnia a bajnokságból a Bajnokok Ligája-részvételt. A gép a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool esélyeit is megnézte.
Először is szögezzük le, hogy szinte biztosan az angol élvonal kap egy plusz helyet a BL-be, vagyis a bajnokság ötödik helyezettje is kvalifikálhat. A három európai kupasorozatban még öt angol együttes áll:
Ez azt jelenti, hogy a negyeddöntőkben összesen tíz meccset játszanak, és ha csak az egyik is döntetlenre végződik, vagyis nem tíz vereség lesz az angolok mérlege, akkor biztossá válik a plusz egy helyük a BL-ben.
Érdekesség, hogy akár hét angol is indulhatna a BL-ben, és összesen 11 Európában (hét a BL-ben, három az El-ben és egy a Kl-ben), de erre 0,02 százalék az esély. A hét BL-csapathoz az kellene, hogy a Liverpool és az Aston Villa vagy a Nottingham úgy nyerje meg a saját európai kupasorozatát, hogy a top ötön kívül végez.
De visszatérve a Premier League-re, az Opta számításánál, amelyen nem vették figyelembe, hogy az ötödik hely is BL-t fog érni, mindössze 23,6 százalék esélyt adtak a Liverpoolnak a BL-kvalifikációra. Erre a számra sokkal inkább úgy kell tekinteni, hogy a Vörösöknek címvédőként csupán ilyen kevés esélyt adnak arra, hogy a top négyben zárjanak.
Egy másik táblázaton viszont már helyezésekre lebontva láthatjuk az esélyeket. Eszerint a Liverpoolnak 56,3 százalék esélye van arra, hogy az első öt hely valamelyikén végezzen.
Az Opta arra számít – persze nem alaptalanul –, hogy a Liverpool és a Chelsea között dől el az ötödik hely sorsa, márpedig, ha az Aston Villa nem pukkad ki, és nem helyezi át túlságosan a fókuszát az Európa-ligára, és a top négyben zár, akkor az egyik nagy könnyen lecsúszhat a BL-ről. (Ha a Villa a top ötben végez és úgy nyerné meg az El-t, akkor a hatodik hely ugyanúgy nem jelentene BL-részvételt a többieknek. A Chelsea-nek biztosan kellene legalább az ötödik hely, a Liverpoolnál ez összetettebb.)
A Liverpool ugyanakkor még a BL-ből is kiharcolhatja a részvételét, ehhez meg kell nyernie a sorozatot, ám nagyon nehéz ágra került: a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, az elődöntőben a Real Madrid vagy a Bayern München várna rá, a döntőben pedig akár egy FC Barcelona, egy Atlético Madrid vagy egy Arsenal következhetne. Egy biztos, a két negyeddöntő energiákat vesz majd el Szoboszlaiéktől, na meg az FA-kupa is, ahol a negyeddöntőben a Manchester City vendégei lesznek. Mindeközben a Chelsea-nek már nem lesz BL-meccse, míg a kupában a harmadosztályú Port Vale-t fogadja.
Bár Szoboszlai Dominik tavaly bajnokságot nyert a Liverpoollal, és idén a csapat egyik, hanem legjobb játékosává nőtte ki magát, nem elképzelhetetlen, hogy a nyáron klubot vált. A gyerekkori kedvenc csapata, a Real Madrid érdeklődéséről sokat hallani, és egyelőre még nem hosszabbította meg a 2028 nyarán lejáró szerződését, noha arról lehetett olvasni, hogy februártól a klub prioritása lesz. Tavaly egy barátját, Trent Alexander-Arnoldot már elvitte a Real, nyáron pedig egy másik közel álló személy, Mohamed Szalah is távozik. Ha a Liverpoolnak nem sikerülne kiharcolnia a BL-t, azzal minden bizonnyal nőne az esélye annak, hogy ő is továbbáll.
