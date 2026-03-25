03. 25.
szerda
Liverpool Real Madrid Bajnokok Ligája Premier League Szoboszlai Dominik

Tényleg ekkora a baj? Szoboszlaiék nagyon megüthetik a bokájukat – a magyar játékos jövője is a tét

2026. március 25. 20:37

Kemény hajrá vár a Liverpoolra. Szoboszlaik BL-be kerülésének esélyét is kiszámolta az Opta.

2026. március 25. 20:37
A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépe kiszámolta, hogy mennyi esélye van az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő csapatoknak kiharcolnia a bajnokságból a Bajnokok Ligája-részvételt. A gép a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool esélyeit is megnézte.

Először is szögezzük le, hogy szinte biztosan az angol élvonal kap egy plusz helyet a BL-be, vagyis a bajnokság ötödik helyezettje is kvalifikálhat. A három európai kupasorozatban még öt angol együttes áll:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron
  • az Arsenal és a Liverpool a Bajnokok Ligájában,
  • az Aston Villa és a Nottingham Forest az Európa-ligában,
  • míg a Crystal Palace a Konferencia-ligában.

Ez azt jelenti, hogy a negyeddöntőkben összesen tíz meccset játszanak, és ha csak az egyik is döntetlenre végződik, vagyis nem tíz vereség lesz az angolok mérlege, akkor biztossá válik a plusz egy helyük a BL-ben.

Érdekesség, hogy akár hét angol is indulhatna a BL-ben, és összesen 11 Európában (hét a BL-ben, három az El-ben és egy a Kl-ben), de erre 0,02 százalék az esély. A hét BL-csapathoz az kellene, hogy a Liverpool és az Aston Villa vagy a Nottingham úgy nyerje meg a saját európai kupasorozatát, hogy a top ötön kívül végez.

De visszatérve a Premier League-re, az Opta számításánál, amelyen nem vették figyelembe, hogy az ötödik hely is BL-t fog érni, mindössze 23,6 százalék esélyt adtak a Liverpoolnak a BL-kvalifikációra. Erre a számra sokkal inkább úgy kell tekinteni, hogy a Vörösöknek címvédőként csupán ilyen kevés esélyt adnak arra, hogy a top négyben zárjanak.

Egy másik táblázaton viszont már helyezésekre lebontva láthatjuk az esélyeket. Eszerint a Liverpoolnak 56,3 százalék esélye van arra, hogy az első öt hely valamelyikén végezzen.

Eszerint arra van a legnagyobb esély, hogy Szoboszlaiék maradnak az ötödikek
Eszerint arra van a legnagyobb esély, hogy Szoboszlaiék maradnak az ötödikek (Fotó: theanalyst.com)

Az Opta arra számít – persze nem alaptalanul –, hogy a Liverpool és a Chelsea között dől el az ötödik hely sorsa, márpedig, ha az Aston Villa nem pukkad ki, és nem helyezi át túlságosan a fókuszát az Európa-ligára, és a top négyben zár, akkor az egyik nagy könnyen lecsúszhat a BL-ről. (Ha a Villa a top ötben végez és úgy nyerné meg az El-t, akkor a hatodik hely ugyanúgy nem jelentene BL-részvételt a többieknek. A Chelsea-nek biztosan kellene legalább az ötödik hely, a Liverpoolnál ez összetettebb.)

A Liverpool ugyanakkor még a BL-ből is kiharcolhatja a részvételét, ehhez meg kell nyernie a sorozatot, ám nagyon nehéz ágra került: a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, az elődöntőben a Real Madrid vagy a Bayern München várna rá, a döntőben pedig akár egy FC Barcelona, egy Atlético Madrid vagy egy Arsenal következhetne. Egy biztos, a két negyeddöntő energiákat vesz majd el Szoboszlaiéktől, na meg az FA-kupa is, ahol a negyeddöntőben a Manchester City vendégei lesznek. Mindeközben a Chelsea-nek már nem lesz BL-meccse, míg a kupában a harmadosztályú Port Vale-t fogadja.

Szoboszlai sorsa

Bár Szoboszlai Dominik tavaly bajnokságot nyert a Liverpoollal, és idén a csapat egyik, hanem legjobb játékosává nőtte ki magát, nem elképzelhetetlen, hogy a nyáron klubot vált. A gyerekkori kedvenc csapata, a Real Madrid érdeklődéséről sokat hallani, és egyelőre még nem hosszabbította meg a 2028 nyarán lejáró szerződését, noha arról lehetett olvasni, hogy februártól a klub prioritása lesz. Tavaly egy barátját, Trent Alexander-Arnoldot már elvitte a Real, nyáron pedig egy másik közel álló személy, Mohamed Szalah is távozik. Ha a Liverpoolnak nem sikerülne kiharcolnia a BL-t, azzal minden bizonnyal nőne az esélye annak, hogy ő is továbbáll.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
sersem
2026. március 25. 21:10 Szerkesztve
Kurvára nem érdekel. Húzzatok a faszotokra Szoboszlait. Jön a világháború, éhség, e energia hiány, népvándorlás, babámfasza, erre Szoboszlai haja a fő téma debiléknél.
