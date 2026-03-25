Tényleg ekkora a baj? Szoboszlaiék nagyon megüthetik a bokájukat – a magyar játékos jövője is a tét

Az Opta arra számít – persze nem alaptalanul –, hogy a Liverpool és a Chelsea között dől el az ötödik hely sorsa, márpedig, ha az Aston Villa nem pukkad ki, és nem helyezi át túlságosan a fókuszát az Európa-ligára, és a top négyben zár, akkor az egyik nagy könnyen lecsúszhat a BL-ről. (Ha a Villa a top ötben végez és úgy nyerné meg az El-t, akkor a hatodik hely ugyanúgy nem jelentene BL-részvételt a többieknek. A Chelsea-nek biztosan kellene legalább az ötödik hely, a Liverpoolnál ez összetettebb.)

A Liverpool ugyanakkor még a BL-ből is kiharcolhatja a részvételét, ehhez meg kell nyernie a sorozatot, ám nagyon nehéz ágra került: a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, az elődöntőben a Real Madrid vagy a Bayern München várna rá, a döntőben pedig akár egy FC Barcelona, egy Atlético Madrid vagy egy Arsenal következhetne. Egy biztos, a két negyeddöntő energiákat vesz majd el Szoboszlaiéktől, na meg az FA-kupa is, ahol a negyeddöntőben a Manchester City vendégei lesznek. Mindeközben a Chelsea-nek már nem lesz BL-meccse, míg a kupában a harmadosztályú Port Vale-t fogadja.

Szoboszlai sorsa

Bár Szoboszlai Dominik tavaly bajnokságot nyert a Liverpoollal, és idén a csapat egyik, hanem legjobb játékosává nőtte ki magát, nem elképzelhetetlen, hogy a nyáron klubot vált. A gyerekkori kedvenc csapata, a Real Madrid érdeklődéséről sokat hallani, és egyelőre még nem hosszabbította meg a 2028 nyarán lejáró szerződését, noha arról lehetett olvasni, hogy februártól a klub prioritása lesz. Tavaly egy barátját, Trent Alexander-Arnoldot már elvitte a Real, nyáron pedig egy másik közel álló személy, Mohamed Szalah is távozik. Ha a Liverpoolnak nem sikerülne kiharcolnia a BL-t, azzal minden bizonnyal nőne az esélye annak, hogy ő is továbbáll.