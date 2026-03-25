Ezért fogja Szoboszlait nagyon rosszul érinteni Szalah távozása

Egyetlen szóval reagált Szoboszlai Szalah távozására
A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos is posztolt.
Aggódnak Liverpoolban. Szoboszlai és Szalah a pályán és azon kívül is jó kapcsolatot ápolnak.
Ahogyan a Mandiner is beszámolt, a Liverpool futballcsapatának egyiptomi legendája, Mohamed Szalah bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a csapatot. A rousingthekop.com cikkében Szoboszlai Dominik oldaláról ír a következményekről.
Mohamed Szalah közelgő liverpooli távozása várhatóan különösen rosszul érinti majd Szoboszlai Dominikot”
– jelentette ki a szerző, amit a két játékos közötti szoros kapcsolattal magyaráz.
Mint írja, Szoboszlai korábban Szalaht nevezte meg, mint az egyik legközelebb hozzá álló személyt a csapaton belül – a másik Trent Alexander-Arnold volt, aki tavaly nyáron a Real Madridhoz szerződött. A magyar játékos először az angol jobbhátvéddel lett nagyon jóban, aztán idővel az egyiptomival is összebarátkozott.
Tehát a pályán kívül nagyon jól kijönnek egymással, és Szoboszlai egy újabb barátját elveszíti.
A másik okként, amiért Szoboszlait rosszul érintheti Szalah távozása, azt hozták fel, hogy a pályán is nagyon jó a kapcsolatuk. A duó minden sorozatot figyelembe véve eddig 119-szer játszott együtt, és ezeken 15 gólt hoztak össze, ami az egyiptomi játékos oldaláról nézve (Andrew Robertsonnal holtversenyben) a nyolcadik legtöbb, amit korábbi vagy jelenlegi liverpooli játékossal felmutat.
Nemrég Szalah is elismerően nyilatkozott Szoboszlairól, úgy fogalmazott, hogy a magyar játékoson múlik, meddig juthatnak az FA-kupában.
Azt hiszem, ez az ő teljesítményén fog múlni, mert mi nagyon rá támaszkodunk. Ebben az idényben a világ egyik legjobb játékosává vált, és azt kívánom, hogy ezen az úton folytassa.”
Nyitókép: Paul Ellis/AFP
