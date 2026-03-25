Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ezért fogja Szoboszlait nagyon rosszul érinteni Szalah távozása

Aggódnak Liverpoolban. Szoboszlai és Szalah a pályán és azon kívül is jó kapcsolatot ápolnak.

2026. március 25. 16:01
Ahogyan a Mandiner is beszámolt, a Liverpool futballcsapatának egyiptomi legendája, Mohamed Szalah bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a csapatot. A rousingthekop.com cikkében Szoboszlai Dominik oldaláról ír a következményekről.

Mohamed Szalah közelgő liverpooli távozása várhatóan különösen rosszul érinti majd Szoboszlai Dominikot”

– jelentette ki a szerző, amit a két játékos közötti szoros kapcsolattal magyaráz.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Mint írja, Szoboszlai korábban Szalaht nevezte meg, mint az egyik legközelebb hozzá álló személyt a csapaton belül – a másik Trent Alexander-Arnold volt, aki tavaly nyáron a Real Madridhoz szerződött. A magyar játékos először az angol jobbhátvéddel lett nagyon jóban, aztán idővel az egyiptomival is összebarátkozott.

Tehát a pályán kívül nagyon jól kijönnek egymással, és Szoboszlai egy újabb barátját elveszíti.

A másik okként, amiért Szoboszlait rosszul érintheti Szalah távozása, azt hozták fel, hogy a pályán is nagyon jó a kapcsolatuk. A duó minden sorozatot figyelembe véve eddig 119-szer játszott együtt, és ezeken 15 gólt hoztak össze, ami az egyiptomi játékos oldaláról nézve (Andrew Robertsonnal holtversenyben) a nyolcadik legtöbb, amit korábbi vagy jelenlegi liverpooli játékossal felmutat.

Távozik Szoboszlai jóbarátja
Távozik Szoboszlai jóbarátja (Fotó: Paul Ellis/AFP)

Szalah Szoboszlait méltatja

Nemrég Szalah is elismerően nyilatkozott Szoboszlairól, úgy fogalmazott, hogy a magyar játékoson múlik, meddig juthatnak az FA-kupában.

Azt hiszem, ez az ő teljesítményén fog múlni, mert mi nagyon rá támaszkodunk. Ebben az idényben a világ egyik legjobb játékosává vált, és azt kívánom, hogy ezen az úton folytassa.”

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akkkkorki
2026. március 25. 16:44
Mikor már azt hallja az ember fia, hogy egy klub ikon a világ egyik legjobb középpályásának tartja Dominikot, akkor az ember szíve boldogabb lesz. Nagy szó ez!!!
Reszelő Aladár
2026. március 25. 16:30
Hát valahogy a pályán ez korábban nem jött le. Salah egy gólvágó Dominik pedig az assziszt király és mégiscsak 15 gólt hoztak össze együtt? Amúgy minden gólvágó egy asszisztkirályt akar a csapatba...
