02. 06.
péntek
02. 06.
péntek
Berobbant a friss amerikai kutatás: a Fidesz vezet, Magyar Péterben nem bíznak a magyarok

2026. február 06. 07:39

A válaszadók többsége inkább igaznak tartja az állítást, hogy Magyar Péter végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel.

2026. február 06. 07:39
null

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derül ki az Index megbízásából készített McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég friss kutatásából. A január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás során a választáson várhatóan résztvevőket kérdezték.

Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. Miközben a bizonytalan szavazók aránya változatlan, továbbra is 4 százalék. A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna: a Fidesz–KDNP (43%) és a Tisza Párt (37%) mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe – 5-5 százalékos eredménnyel.  

A kutatócég legfrissebb felmérésében több aktuális politikai kérdés is előkerült. Egyrészt arra keresték a választ, hogy a megkérdezettek inkább egyetértenek-e, vagy inkább nem Brüsszel azon tervével, amely Magyarországot is bevonná Ukrajna és a háború finanszírozásába – írja a lap. Az eredmény magáért beszél:

 a válaszadók 63 százaléka inkább elutasítja ezt az elképzelést.

Magyar Péterben továbbra sem bíznak

A kutatásban arra is rákérdeztek, mennyire tartják valószínűnek a válaszadók, hogy Brüsszel irányítása és Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródhat az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba. A kérdés arra is kiterjedt, hogy az ország kényszerhelyzetbe kerülhet-e a háború finanszírozásában való részvétel miatt.

A válaszok megosztottságot mutatnak, az azonban látszik, hogy a félelmek vannak többségben. A megkérdezettek 34 százaléka szerint nagyon valószínű, hogy Magyar Péter miniszterelnöksége alatt Magyarország belesodródhat az Ukrajna és Oroszország közötti háborúba, további 23 százalék pedig inkább valószínűnek tartja. Ezzel szemben 41 százalék mondta azt, hogy egyáltalán nem számít ilyen forgatókönyvre.

A felmérés szerint 

a válaszadók többsége (54 %-a) inkább igaznak tartja az állítást, hogy Magyar Péter végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel.

A kutatásban részt vevőket arról is kérdezték, hogy inkább igaznak vagy inkább hamisnak tartják-e azt az állítást, hogy egy Magyar Péter vezette kormány engedne Brüsszelnek, megszüntetné Magyarország orosz olaj- és gázellátását, ami a benzin és a fűtés árának emelkedéséhez vezetne. A válaszadók 53 százaléka értett egyet ezzel az állítással.

A kutatás relevanciájával kapcsolatban az Index hozzáteszi: a közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában. 

A lap megjegyzi: a mostani kutatás nemcsak az aktuális erőviszonyokról ad pillanatképet, hanem arról is, milyen kockázatokat és politikai irányokat látnak bele a választók egy esetleges kormányváltásba.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 


 

