Berobbant a friss amerikai kutatás: a Fidesz vezet, Magyar Péterben nem bíznak a magyarok

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP kapná a legtöbb szavazatot – derül ki az Index megbízásából készített McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég friss kutatásából. A január 27. és 30. között zajló, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás során a választáson várhatóan résztvevőket kérdezték.

Mindkét nagy párt egy százalékpontot veszített a legutóbbi méréséhez képest. Miközben a bizonytalan szavazók aránya változatlan, továbbra is 4 százalék. A felmérés szerint négypárti Országgyűlés alakulna: a Fidesz–KDNP (43%) és a Tisza Párt (37%) mellett a Mi Hazánk Mozgalom és a Demokratikus Koalíció is bejutna a parlamentbe – 5-5 százalékos eredménnyel.