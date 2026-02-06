Berobbant a friss amerikai kutatás: a Fidesz vezet, Magyar Péterben nem bíznak a magyarok

A kutatás relevanciájával kapcsolatban az Index hozzáteszi: a közvélemény-kutatás John MacLaughlin irányításával készült, aki több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.
A lap megjegyzi: a mostani kutatás nemcsak az aktuális erőviszonyokról ad pillanatképet, hanem arról is, milyen kockázatokat és politikai irányokat látnak bele a választók egy esetleges kormányváltásba.