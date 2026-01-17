Magyar Péter „nagy igazolása” tökéletes a Brüsszel által elvárt megszorítások teljesítésére – nem lepte meg az államtitkárt a Tisza-vezér döntése (VIDEÓ)

Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere
Kapitány István ódákat zengett a megszorításbajnok Bajnai Gordonról.
Czepek Gábor szerint logikus lépés Magyar részéről, hogy egy globális vállalat éléről érkező menedzserre esett a választása.
Ha Magyar Péter lennék, és Brüsszel markában lennék, én is ilyen döntést hoztam volna – vélekedett Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Magyar Péter legújabb igazolásáról.
Az államtitkárt Bohár Dániel kérdezte arról, mit gondol Magyar Péter új „nagyágyújáról”, Kapitány Istvánról, akit a Tisza-vezér szombaton nevezett ki a párt kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjéül.
Czepek elismerte, bár személyesen nem ismeri az üzletembert, nem érte meglepetésként a hír, ugyanis logikus lépés Magyar részéről, hogy egy globális vállalat éléről érkező menedzserre esett a választása.
Az ügyvéd már napokkal a bejelentés előtt felhívta a figyelmet Kapitány hátterére.
„Ha Magyar Péter lennék, és Brüsszel markában lennék, és azt a feladatot teljesíteném, hogy meg kell törnöm a rezsicsökkentést; ha azt a feladatot teljesíteném, hogy az olcsó orosz gázt tiltsam ki és helyettesítsem más forrással; ha a globális zöld politikát kellene, hogy megvalósítsam, akkor ideális választásnak tűnne egy globális nagyvállalat éléről érkező menedzser”
– nyilatkozta.
