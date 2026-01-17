Ft
magyar péter czepek gábor kapitány istván brüsszel energiaügyi minisztérium államtitkár

Magyar Péter „nagy igazolása” tökéletes a Brüsszel által elvárt megszorítások teljesítésére – nem lepte meg az államtitkárt a Tisza-vezér döntése (VIDEÓ)

2026. január 17. 13:15

Czepek Gábor szerint logikus lépés Magyar részéről, hogy egy globális vállalat éléről érkező menedzserre esett a választása.

2026. január 17. 13:15
null

Ha Magyar Péter lennék, és Brüsszel markában lennék, én is ilyen döntést hoztam volna – vélekedett Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Magyar Péter legújabb igazolásáról.

Az államtitkárt Bohár Dániel kérdezte arról, mit gondol Magyar Péter új „nagyágyújáról”, Kapitány Istvánról, akit a Tisza-vezér szombaton nevezett ki a párt kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjéül.

Czepek elismerte, bár személyesen nem ismeri az üzletembert, nem érte meglepetésként a hír, ugyanis logikus lépés Magyar részéről, hogy egy globális vállalat éléről érkező menedzserre esett a választása.

„Ha Magyar Péter lennék, és Brüsszel markában lennék, és azt a feladatot teljesíteném, hogy meg kell törnöm a rezsicsökkentést; ha azt a feladatot teljesíteném, hogy az olcsó orosz gázt tiltsam ki és helyettesítsem más forrással; ha a globális zöld politikát kellene, hogy megvalósítsam, akkor ideális választásnak tűnne egy globális nagyvállalat éléről érkező menedzser” 

– nyilatkozta.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

