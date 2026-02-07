Elképesztő végjátékban, négy meccslabdát elbukva veszített Marozsán, már 2:0-ra vezetnek az amerikaiak

Kétórás meccsre kényszerítette Piros Zsombor Tommy Pault Tatabányán, de az amerikaiak vezetnek a Davis-kupában
13:11-re nyerte Ethan Quinn a döntő szett rövidítését. Piros Zsombor után Marozsán Fábián is elveszítette egyéni mérkőzését a tatabányai Davis-kupa-selejtezőben, így csoda kellene a vasárnapi magyar továbbjutáshoz.
Tommy Paul Piros Zsombor felett aratott nyitósikere után Marozsán Fábián és Ethan Quinn egyéni mérkőzésével folytatódott a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-selejtező szombat délután a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. Jelenlegi topteniszezőnk, a világranglista legjobb 50 versenyzője között számon tartott (46.) Marozsán az összesített egyenlítésért lépett pályára a világranglista-68. amerikai ellen.
Noha az amerikai Davis-kupa-csapat legnagyobb sztárja most vitán felül a négyszeres ATP-tornagyőztes Paul, azért Quinn sem nyeretlen kétéves, hiszen korábban volt egyetemi bajnok az USA-ban, 2022-ben pedig a legnagyobb amerikai ígéretként tartották számon profi karrierje megkezdése előtt.
Marozsánt ez természetesen nem foglalkoztatta különösebben: az első szettet ellentmondást nem tűrő játékkal hozta 6:3-ra.
A térfélcsere után azonban hamar brékelőnybe került az amerikai, és 5:3-nál már a játszmáért adogathatott. Ekkor Marozsán nagyon fontos és látványos ponttal jutott bréklabdához, hiába: ő hosszúra ütötte, Quinn meg kiszerválta, ugyanúgy 6:3-mal egyenlített 1:1-re.
Kritikus volt a harmadik szett első játéka, óriási csata végén nagyon nehezen hozta Quinn, bréklabdát is hárítva. Egy egynél Marozsán is megtette ugyanezt, innentől 4:3-ig mindketten hozták a saját adogatásukat.
Ekkor a magyar játékos több alkalommal is elvehette volna ellenfele szerváját, ám a maratoni gém végén csak megmentette magát Quinn, 5:3 helyett 4:4. Aztán újabb hozott szervák után 5:5 – akkor, amikor az időmérő kereken két óra játékidőt mutatott.
Mindkét játékos üzembiztosan hozta adogatójátékát, így döntő szett rövidítés következett. Úgy tűnt, ez az előző meccsel ellentétben ezúttal nekünk kedvez, hiszen Marozsán a tie-break elején 3:1-es előnyre tett szert, ám Quinn kötélidegekről tanúbizonyságot téve zsinórban három pontot megnyerve 4:3-ra fordított. Ekkor a magyar pillanatai következtek, ő is megismételte ugyanezt a mutatványt,
6:4-nél két meccslabdához jutott, felrobbant a csarnok! Elképesztő végjáték következett, még teniszben is ritkán látható izgalmakkal. Quinn mindkettőt hárítva mérkőzésben maradt, innentől felváltva lett volna lehetőségük lezárni a mérkőzést. Marozsánnak utoljára 11:10-nél, ám ehelyett Quinn zsinórban hármat nyerve, összesen négy meccspontot hárítva 3:6, 6:3, 7:6-ra behúzta, az Egyesült Államok így már 2:0-ra vezet összesítésben.
A vasárnapi magyar továbbjutáshoz innentől tényleg csoda kéne, hiszen a versenyben maradáshoz eleve meg kellene nyernünk előbb a páros mérkőzést Austin Krajicek (52. a páros rangsorban), illetve az ellen az ugyancsak szintén párosspecialista Christian Harrison (11.) ellen, aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent...
