Elképesztő végjátékban, négy meccslabdát elbukva veszített Marozsán, már 2:0-ra vezetnek az amerikaiak

Tommy Paul Piros Zsombor felett aratott nyitósikere után Marozsán Fábián és Ethan Quinn egyéni mérkőzésével folytatódott a Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa-selejtező szombat délután a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. Jelenlegi topteniszezőnk, a világranglista legjobb 50 versenyzője között számon tartott (46.) Marozsán az összesített egyenlítésért lépett pályára a világranglista-68. amerikai ellen.

Marozsán Fábián az egyenlítésért játszott a tatabányai salakon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Pedig kiválóan kezdett Marozsán

Noha az amerikai Davis-kupa-csapat legnagyobb sztárja most vitán felül a négyszeres ATP-tornagyőztes Paul, azért Quinn sem nyeretlen kétéves, hiszen korábban volt egyetemi bajnok az USA-ban, 2022-ben pedig a legnagyobb amerikai ígéretként tartották számon profi karrierje megkezdése előtt.