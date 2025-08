Válságok korában élünk, és az európai vezetés tanácstalan – Dominic Cummings az MCC Feszten

Az MCC Feszt második napja a brit politikával kapcsolatos kerekasztalbeszélgetéssel kezdődött. Dominic Cummings, a Vote Leave társalapítójának, és Boris Johnson korábbi tanácsadójának a beszéde nyitotta meg az eseményt.

Az európai helyezttel kapcsolattal Cummings elmondta:

ha az ember a híreket olvassa olyan érzése lehet, hogy a „rendszer irányíthatatlanná vált.”

„Ennek alapvető oka az, hogy a rutinszerű változások normális történelmi ciklusát éljük: ami a lassú válságból áll, amelyet majd a régi rendszer összeomlása, majd a rendszerváltás ciklusa követ. Ez azért történt meg többször is a történelemben, mert egy rendszer eszméi és intézményei néhány évtizedes időszak alatt fokozatosan nem alkalmazkodtak a valósághoz, és nem tudtak alkalmazkodni ahhoz, ami történik. Ezért látjuk ezt a folyamatot néhány évtizedenként az európai válságok történetében. És amit most élünk át, az egyszerűen pontosan ugyanaz a folyamat, amit a korábbi generációkban is láthattunk” – fejtette ki Dominic Cummings.

A konzervatív tanácsadó elmondta: a napóleoni háborúk után is hasonló volt a helyzet: újrapróbálták építeni Európát, miközben technológiai áttörést éltek át, mert megjelent a távirat. Rezsimek összeomlottak, majd jöttek az 1848-as forradalmak, új országok jöttek létre. Mindeközben egy spirituális krízis is lejátszódott: erről írt például Dosztojevszkij is. Cummings szerint ma ugyanez történik: a második világháború utáni elit kihalt. A létrehozott nemzetközi intézmények nem működnek. A rezsim pedig próbálja visszaszerezni a narratíva feletti irányítást.

„A II. világháború régi generációja, az 1945 utáni rend megteremtője meghalt vagy nyugdíjba vonult. Az általuk létrehozott intézmények, az ENSZ, az EU, az Egészségügyi Világszervezet, az IMF, a Világbank, mindezek a dolgok szintén kezdenek összeomlani. (...)

A rezsimek nem tudják mit tegyenek. Érzik, hogy a hatalmon lévő hatalmuk kezdi megroppanni. És ezért egyre inkább azt láthatjuk, hogy nem foglalkoznak a rendszer kudarcának valódi okaival, azokkal az okokkal, amiért a választók olyan intenzíven dühösek rájuk"

- fejtette ki a brit szakember.

Cummings szerint egy nagyon furcsa keverékkel állunk ma szemben:

a 21. századi technológiák vegyülnek, a 20. századi bürokráciával, a 19. századi krízis kezeléssel, és a 19. század előtti politikai képzéssel, valamint kőkori ösztönökkel.

Ez az abszurd kombináció vezet a rezsimek összeomlásához.

Szerinte Nagy-Britanniában a kislányokat zaklató pakisztáni bandák esete példázza ezt a krízist legjobban, amit mindkét párt eltusolt, valamint a rendőrök és a bíróságok is. Maga Starmer még idén januárban is konspirációnak nevezte ezt.

De ez Cummings szerint ez csak a legdrámaibb példája, egyéb példák a tömeges bevándorlás, az, hogy ma már nem lehet senkit deportálni.

Ezt megspékeli egy energiakrízis, és az általános aggodalom, hogy a politikai rendszer nem működik és teljesen mindegy kire szavaznak.

A korábbi tanácsadó szerint az egyetlen megoldás egy teljes reform, és az, hogy a bürokráciát megfosztják a hatalmuktól.

Mi történt a konzervatívokkal Angliában?

Kiss István, a Danube Institute igazgatója a kerekasztalbeszélgetésen felvetette: 14 évig konzervatív kormány volt, de ez egyáltalán nem érződött.

Dominic Cummings kijelentett: az a baj, hogy

Nagy-Britanniában nem a miniszterek irányítanak, hanem a bürokrácia. Az "Igenis, Miniszter úr" nem vígjáték, hanem oktatóvideó.

Jacob Reynolds, az MCC Brussels szakpolitikáért felelős vezetője elmondta: nincs különbség a két párt között: ugyanazok az érdekeik.

Mike Hume, az European Conservative főszerkesztője elmondta: a konzeravítok legnagyobb teljesítménye, hogy megásták a saját sírjukat, és piszkos szóvá tették azt, hogy „konzervatív”.

Hume szerint a Reform az egyetlen ló a versenyben: ez ma már nem protest szavazat.

A cél a mély állam megszüntetése, és tényleges szakítás Brüsszellel.

A Reform még mindig Nigel és egy iPhone, de nem tudja átvenni a rendszert, csak sok szavazatot tud kapni, nagy kérdés tudnak-e elég embert toborozni.

Nyitókép: Dominic Cummings/MCC