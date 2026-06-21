Pár éve még esélytelennek látszott – most viszont újra Netanjahu alakíthat kormányt Izraelben

Netanjahu hosszú karrierje során sok politikai szövetséget kötött és bontott fel, aminek következtében számos haragosa lett. Legfőbb szövetségese a jellemzően vallásos cionista radikális jobb­oldal, amely a Szentföldre mint a zsidó nép bibliai örökségére tekint, és támogatja izraeli telepek létesítését az ország által megszállt területeken. Netanjahu legtöbb problémáját az ultraortodoxok, más néven haredik pártjai okozzák. Az egyre növekvő arányú ultraortodox lakosságot képviselő erők szűk politikai célja, hogy megakadályozzák a haredi fiatalok besorozását. Izraelben a mindkét nem számára kötelező katonai szolgálat alól a haredik kivételt élveznek. Mivel azonban az ultraortodox lakosság vállalja a legtöbb gyermeket, egyre nagyobb a társadalmi elégedetlenség, hogy nem veszik ki eléggé a részüket az ország katonai feladataiból. A haredik azzal védekeznek, hogy a Tóra tanulmányozása elsőbbséget élvez, mert a hit megtartása a legfontosabb a zsidóság fennmaradása szempontjából.

Az ellenzéki szereplőkben lényegében csak az a közös, hogy le akarják váltani a miniszterelnököt. A blokkot Naftali Benet és Jaír Lapid tavasszal alapított Együtt (Bjahad) pártja vezeti. 2021-ben már sikerült egy instabil, a szélsőjobbtól az egyesült arab listáig terjedő szivárványkoalíciót létrehozniuk, amelyet egy évig Benet vezetett, majd a fél évvel később bekövetkező összeomlásig Lapid. Utóbbi a centrista vonalat képviseli, előbbi a vallásos radikális jobboldalról indult. Benet emlékezetes fordulatot hajtott végre 2021-ben: miután minden interjúban megígérte, sőt még alá is írta, hogy nem szövetkezik a baloldallal, végül csak koalícióra lépett vele Netanjahu ellenében. Benet tehetséges politikus, de ez sok jobboldali szavazót elidegenített.

És van egy új szereplő az ellenzéki térfélen, amely népszerűségben már az Együtt-tel vetekszik: Gadi Ajzenkot volt vezérkari főnök középre pozicionált, Egyenes (Jasar) nevű pártja. Izraelben gyakori, hogy magas rangú tisztek áteveznek a politikába, ilyen az ellenzék egy másik jelentős szereplője, Beni Ganc, a Kék-Fehér (Kahol Lavan) nevű párt vezetője, aki szintén vezérkari főnök volt. A kétmilliós arab kisebbség képviselői több formációban vannak jelen a törvényhozásban, de a 2021-es eset kivételével soha nem voltak tagjai a kormányzatnak.