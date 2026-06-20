„Ez a város nem csak a baloldaliaké, hanem a jobboldaliaké is” – fokozódik a feszültség a fővárosi LMBTQ-zászlók miatt

LMBTQ-színekbe borult Budapest: „Hát miért nem sz*rod le?” – üzente Osváth Zsolt
Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
Még csak közeledik az idei Pride, de már most kiakadtak a budapestiek.
Mint arról beszámoltunk, a Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a jövő heti, budapesti Pride-felvonulás „alkalmából” – egyre látványosabbak tehát az előkészületek mióta Magyar Péter bejelentette, hogy idén zöld utat kap a budapesti Pride. Sőt, a miniszterelnök korábban arról is beszélt, a kormány nyitott az azonos neműek házasságát és az örökbefogadást érintő társadalmi vita megindítására.
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Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
Első körben az Énbudapestem névre hallgató közösségi oldal számolt be az újdonságról, mint írták, korábban nem volt rá példa, hogy a magyar fővárosban valaha hidak fel lettek volna így lobogózva.
A poszt alatt a hozzászólók nincsenek elragadtatva a színes zászlóktól, vannak ugyan támogató üzenetek, de döntő többségében az elégedetlenek ragadtak klaviatúrát. A legjellemzőbb és legnépszerűbb kommentekből szemezgettünk.
„Erre b@zdmeg van pénz. Kátyúzás meg nem megy. Karácsony... Takarodó!”
„Megnyugodva látom, hogy a hozzászólók nagy része egy hányadéknak tartja. (Mert az is!) Szerencsére NEM mindenki támogatja, ahogy az hamisan be lett harangozva. Megnyugodtam, hogy mégsem akkora hatalmas %-a a lakosságnak bolond.”
„Ez nem progresszív, hanem agresszív szenny! Borzalom, ami most folyik az országban.”
„Már régen nem csak a melegek elfogadásáról szól a szivárványos zászló, hanem politikai tartalma is van.
És mivel ez a város nem csak a baloldaliaké, hanem a jobboldaliaké is, ezért ez provokálásnak hat számukra.
Nem kell kirakni semmilyen kisebbség zászlaját semmilyen hídra. Rohadt unalmas már a kultúrharc.”
„Ez a lényeg. A prájd. Hogy a város hajlékony, drogos, alkesz megszállás alatt áll, az szemmel láthatóan nem érdekel senkit a városházán.”
Közben a Mi Hazánk Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy júliusban megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét. A párt szerint „még inkább veszélybe kerültek a hagyományos családi értékek a kormányváltás után”, mert álláspontjuk szerint „az a globalista LMBTQ-lobbi, amely már ellenzékből is túl nagy befolyással bírt Magyarországon, most szabadon támadhat minden olyan értéket, melyek a nemzeti érzést hivatottak erősíteni”.
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A pride után megrendezendő eseményen a hagyományos családi értékek mellett állnának ki.
Fotó: Mandiner/Ficsor Márton