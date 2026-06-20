„Ez a város nem csak a baloldaliaké, hanem a jobboldaliaké is” – fokozódik a feszültség a fővárosi LMBTQ-zászlók miatt

Nem kell kirakni semmilyen kisebbség zászlaját semmilyen hídra. Rohadt unalmas már a kultúrharc.”

„Ez a lényeg. A prájd. Hogy a város hajlékony, drogos, alkesz megszállás alatt áll, az szemmel láthatóan nem érdekel senkit a városházán.”

Közben a Mi Hazánk Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy júliusban megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét. A párt szerint „még inkább veszélybe kerültek a hagyományos családi értékek a kormányváltás után”, mert álláspontjuk szerint „az a globalista LMBTQ-lobbi, amely már ellenzékből is túl nagy befolyással bírt Magyarországon, most szabadon támadhat minden olyan értéket, melyek a nemzeti érzést hivatottak erősíteni”.