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Budapest pride LMBTQ-lobbi

„Ez a város nem csak a baloldaliaké, hanem a jobboldaliaké is” – fokozódik a feszültség a fővárosi LMBTQ-zászlók miatt

2026. június 20. 21:48

Még csak közeledik az idei Pride, de már most kiakadtak a budapestiek.

2026. június 20. 21:48
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Mint arról beszámoltunk, a Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal díszítette fel az Erzsébet hidat a jövő heti, budapesti Pride-felvonulás „alkalmából” – egyre látványosabbak tehát az előkészületek mióta Magyar Péter bejelentette, hogy idén zöld utat kap a budapesti Pride. Sőt, a miniszterelnök korábban arról is beszélt, a kormány nyitott az azonos neműek házasságát és az örökbefogadást érintő társadalmi vita megindítására.

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Első körben az Énbudapestem névre hallgató közösségi oldal számolt be az újdonságról, mint írták, korábban nem volt rá példa, hogy a magyar fővárosban valaha hidak fel lettek volna így lobogózva.

A poszt alatt a hozzászólók nincsenek elragadtatva a színes zászlóktól, vannak ugyan támogató üzenetek, de döntő többségében az elégedetlenek ragadtak klaviatúrát. A legjellemzőbb és legnépszerűbb kommentekből szemezgettünk.

„Erre b@zdmeg van pénz. Kátyúzás meg nem megy. Karácsony... Takarodó!”

„Megnyugodva látom, hogy a hozzászólók nagy része egy hányadéknak tartja. (Mert az is!) Szerencsére NEM mindenki támogatja, ahogy az hamisan be lett harangozva. Megnyugodtam, hogy mégsem akkora hatalmas %-a a lakosságnak bolond.”

„Ez nem progresszív, hanem agresszív szenny! Borzalom, ami most folyik az országban.”

„Már régen nem csak a melegek elfogadásáról szól a szivárványos zászló, hanem politikai tartalma is van.

És mivel ez a város nem csak a baloldaliaké, hanem a jobboldaliaké is, ezért ez provokálásnak hat számukra.

Nem kell kirakni semmilyen kisebbség zászlaját semmilyen hídra. Rohadt unalmas már a kultúrharc.”

„Ez a lényeg. A prájd. Hogy a város hajlékony, drogos, alkesz megszállás alatt áll, az szemmel láthatóan nem érdekel senkit a városházán.”

Közben a Mi Hazánk Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy júliusban megszervezi az első Családi Büszkeség Menetét. A párt szerint „még inkább veszélybe kerültek a hagyományos családi értékek a kormányváltás után”, mert álláspontjuk szerint „az a globalista LMBTQ-lobbi, amely már ellenzékből is túl nagy befolyással bírt Magyarországon, most szabadon támadhat minden olyan értéket, melyek a nemzeti érzést hivatottak erősíteni”.

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Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 9 komment

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Sorrend:
alenka
2026. június 20. 23:34
Fiúk: azt a bizonyos padot is átfestettétek!. A zászlókat is lehet cserélni... Figyeljetek: réges- régen, mikor Felvidéken tilos volt a magyar nyelvű "falutábla". Éjjel a magyarok kifüggesztették... Délelőtt eltűnt. Újra felrakták, majd leszedték. Végül a szlovákok megunták és maradt a tábla!... Közösen sok szépet lehet tenni, ha hiszünk a magyarságunkban és családunkban! Védeni kell, és a "buzik" ( nálam ezekre gyűjtőszó) nem tiporhatják el örök értékeinket!
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0
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sagirdilsiz-2
2026. június 20. 23:28
Lenne kutyám, egész nap a hídon sétáltatnám.
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1
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valterfeher
2026. június 20. 23:02
Megérdemlitek majd, mikor a gyerekeiteket szőrös, bőrtangás faszik erőszakolják meg, tiszkány gecik
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3
1
vakiki
2026. június 20. 22:23
Ennek a kétszikűnek, aki a képen van, csak az egyik szemét verték be? Jobb lett volna, ha mindkettő bekékül.
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2
0
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