Betyárhistória, szerelemmel, szöktetéssel, kurjongatással, biztosra vett befejezéssel, de mégiscsak nyomtatott betű!”

– idézte fel az első sikeres szárnypróbálgatás örömét az író.[16]

A gimnázium befejezését követően, 1913–14-ben rövid időre teljesült az álma: újságíró lett. Sajnos azt eddig nem sikerült kideríteni, hogy mely folyóiratnál dolgozott – nagy valószínűséggel már ekkor is álnéven írt –, szerénysége később sem engedte, hogy nagy dobra verje ezt az információt. Annyi biztos, hogy a történelem vihara a színi kritikák és kulturális cikkek világából ragadta ki hamarosan.

A front avatta felnőtté

Az első világháború kitörésekor önként jelentkezett frontszolgálatra, ám fiatal kora miatt először elutasították, saját bevallása szerint úgy kellett elkergetni az egykor IV. Károly, ma Mária Terézia nevét viselő gyalogsági laktanyából:

Mindennap kirugdaltak a Károly laktanyából, mert ott ordítottunk, hogy vegyenek be minket, gyerekeket is.”[17]

Ebben az időben jött haza egyik bátyja Sabác alól, ő küldte el a türelmetlen ifjút az egyik barátjához, aki a lengyel légió[18] szervezését irányította. Somogyváry végül ott kapta meg a szükséges kiképzést, és hamarosan sikerült átkerülnie a magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezredhez.[19] Elvégezte a tartalékos tiszti tanfolyamot, és tartalékos zászlósként kezdte meg a szolgálatát 1915-ben, az ezred pótzászlóaljánál. A háború nagy részében az ezred III. zászlóaljának segédtisztjeként szolgált, és az összes fronton harcolt.

A 29-esek Örley-zászlóaljának tisztjei 1918-ban, Karlovácon (az író a zászlóaljparancsnoktól jobbra, az első sorban)

Forrás: Arcanum

1916-ban részt vett a Bruszilov-offenzíva feltartóztatásában, később a némi eufemizmussal sítanfolyamként aposztrofált felderítő kiképzésre vezényelték a Tátrába, oktatónak. Helytállásával többek között kiérdemelte a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érmet, és számos egyéb kitüntetést is kapott.

1917-ben tartalékos hadnaggyá, egy évvel később tartalékos főhadnaggyá léptették elő. A harcok szüneteiben folytatta a rímfaragást, amiért bajtársai – a fűzfapoéta rövidített formájával – Fűzfaként emlegették. Az 1918 őszi katonai összeomlás Budapesten érte, ahol épp súlyos spanyolnátha-fertőzéssel feküdt betegállományban. Ez azonban csak a megpróbáltatások kezdetét jelentette számára a felfordult világban.

Lángokban

A betegségből felépült Somogyváryt a háborús vereség, az országvesztés és a Károlyi-féle káosz lelkileg és anyagilag is meggyötörte. Eleinte alkalmi munkákból, majd vagyonőrködésből tartotta fenn magát. 1918 novemberében kezdett hazafias verseket írni, amelyek szamizdatként terjedtek Budapesten. Ugyanebben az időben részt vett az Ébredő Magyarok Egyesülete[20] megalakításában.

Dormándi Dormándy Géza 1926-ban

1919 áprilisától nyomoztak utána a dormándi Dormándy Géza[21] ezredes által szervezett ellenforradalmi kísérletben való részvétele miatt.[22] Hogy ne legyen a nemzeti ellenállás tagjai után folyton szaglászó kommunista kémhálózat szeme előtt, a Vörös Hadsereggel részt vett a Stromfeld Aurél[23] által vezetett északi hadjáratban.

Szerepe volt a proletárdiktatúra megdöntését célzó, Lemberkovics Jenő[24] százados által vezetett június 24-ei ellenforradalmi akció[25] szervezésében, ám a sikertelen nemzeti felkelésben végül nem vett részt, mert akkorra ismét bujkálnia kellett.

Nem tisztázott, hogy pontosan hogyan és mikor került a Nemzeti Hadsereg kötelékébe, de a legvalószínűbb, hogy sikerült valahogy Szegedre szöknie, ahol az ellenforradalmi kormány szolgálatába állt. Vitéz jákfai Gömbös Gyula későbbi miniszterelnökkel fennálló személyes jó barátsága valószínűleg szintén erre az időszakra datálható (a másik lehetőség, hogy még Budapesten ismerték meg egymást az ottani ellenforradalmi szervezkedések idején, de erre sajnos nincs egyértelmű bizonyíték).

Annyi biztos, hogy augusztustól Siófokon, a fővezérség akkori főhadiszállásán szolgált. Erről az időszakról szinte csak az alábbi részletet olvashatjuk tőle egy vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzóhoz írt köszöntőjében:

„Ősz volt akkor a Balaton partján, sárga levelek szállingóztak alá a siófoki fákról, s az a maroknyi kis had, amelyet felcsillanó szemmel nézett a Dunántúl népe, égő türelmetlenséggel várta a percet, hogy elindulhasson Fehérvár felé, Buda felé. Rongyosak voltunk, bizony, és kopottak. Egyenruhánk a széthullott monarchia minden egykori ezredének háborúnyűtt gúnyája volt. Csak a sapkánkon hajladozó toll s a hajtókánkat beszegő zsinórdísz mutatta, hogy ugyanannak a seregnek vagyunk a katonái. Meg a szívünk verte ugyanazt az ütemet. Sebhelyes testű, régi katonákból állt ez a had, az őszirózsás forradalom megalázottjaiból, a bolsevizmus hajszoltjaiból, elítéltjeiből és menekültjeiből, s ez a maroknyi, halálra fáradt veterán órák alatt heverte ki szörnyű üldöztetésének, szenvedésének minden fáradtságát, törődöttségét, nélkülözését. Olyan peckesen és keményen lépkedtünk – akkori ifjú tisztek – szuronyos fegyverünkkel a fővezérség épülete és a fővezér lakása előtt, mintha azt akartuk volna mondani: – Ide nézzen most mindenki! Most születik Magyarország! S ujjong a lelkünk, hogy mi állhatunk őrt a bölcsője mellett.”[26]

Ugyanebben az írásában vallotta meg azt az elkeseredett haragot is, amelyet abban az időben minden nemzeti érzelmű bajtársával együtt érzett a bukott vörös rezsimmel és képviselőivel szemben. Kommunistaellenessége mély meggyőződésből és a tapasztalat jogos, személyes indulatából táplálkozott, bár épp ebben a szövegben – a Horthy család ősi címerén merengve – vallja be azt is, hogy az indulat ifjonti hevessége idővel alábbhagyott a lelkében:

„Ott, akkor talán jobban szerettük volna, ha ez a sok évszázados címer: kardos, fegyveres katonakart ábrázol. Kardos, fegyveres öklöt, a csak-katona szimbólumát, a megtorló és sújtó hatalmat, a fegyver félelmetes rendjét. Mert a fülünkbe sikoltott és hörgött még akkor a vörös terrorlegények áldozatainak kínja, a Lemberkovicsok, Fery Oszkárok,[27] Baják[28] hadnagyok s annyi más bajtársunk embertelen végzete, meg a hóhérvonatok dübörgése, amelyek annyi ártatlan magyar szántóvetőnek vittek kötelet: Dunapatajtól Szolnokig, Szolnoktól a Tiszahátig, a Tiszaháttól a Rábaközig és a kőszegi tornyokig. Ezek a hörgések és véres víziók tették nyugtalanná és keserűvé az éjszakáinkat, és töltötték meg lelkünket csordultig a bosszúállás sötét indulataival. Vasmarok, páncélos kar tartotta féken ezeket az indulatokat. Az akkor is tudott parancsolni, mi meg tudtunk engedelmeskedni. Annak ereje és hatalma, meg a régi katonákban élő fegyelem és engedelmesség terelte ezeket a szilaj energiákat a bosszúállás helyett a törvény, a rend, a biztonság és építés szolgálatába. De mivel akkor még ezek az indulatok villámlottak abban az ifjú hadban, jobban szerettük volna, ha e különös címer csak a megtorló hatalmat szimbolizálta volna. Nem ezt ábrázolta.”[29]

Vitéz Lemberkovics Jenő; Somogyváry az ő emlékének ajánlott az És mégis élünk című könyvét

Később Székesfehérváron kapott beosztást. 1920-ban itt jelent meg első verseskötete, Gyújtogatás címmel, amellyel ténylegesen elkezdődött irodalmi pályája. Költeményei országos sikert arattak számára, és magyarul fájó, magyarul reménykedő sorai révén mindenki találgatni kezdte, ki lehet az a Gyula diák? Erre az időszakra így emlékezett vissza:

Nem tudtam, ki hallja meg a hangomat, de elhatároztam, hogy addig ordítok a látszólag süket magyar fülekbe, amíg a hangom el nem akad.”[30]

Mandulavirágzás

1921-ben leszerelt, majd nem sokkal később újra a médiában helyezkedett el: egy évvel korábban hívta meg vitéz leveldi Kozma Miklós,[31] a Magyar Távirati Iroda akkori igazgatója az intézmény vidéki osztályának élére, majd később a politikai osztály vezetője lett.

Áprilisban feleségül vette kassakürthi és praznóczi Praznovszky Irmát,[32] akit Fehérváron ismert meg, és akitől egy lánya[33] és egy fia[34] született. Szűkös anyagi körülmények között éltek, de Somogyváry a főállása mellett szinte folyamatosan alkotott. 1922-ben megjelent első, világháborús témájú kisregénye, a Dal, amelyet nem daloltak végig. Tárcáit, verseit rendszeresen közölték az országos lapok – a Hadirokkantak Lapja egyik főmunkatársa, illetve a Vitézek és Gazdák Lapja állandó szerzője lett, a legkülönbözőbb vidéki újságok mellett az Új Élet, a Szózat, a Hazánk, az Új Ezredév és a Budapesti Hírlap is rendre közölte írásait –, és hamarosan a kor egyik legnépszerűbb alkotójává vált.

1924-ben részt vett a Gömbös-féle Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt – népszerűbb nevén a Fajvédő Párt – megalakításában, de ekkor még nem politizált aktívan. 1925-ben jelent meg első történelmi regénye, A fejedelem stafétája.

1928-ban került a Magyar Rádióhoz, ahol dramaturg igazgatóként, helyettes igazgatóként, végül irodalmi igazgatóként futott be karriert. Ő alkotta meg a hangjáték magyar elnevezését, illetve ő honosította meg a műfajt hazánkban, amelyet 1927 és 1935 között kilenc művel gazdagított. Újévi köszöntői és a jeles magyar ünnepek vagy közéleti, kulturális események alkalmával elmondott rádióbeszédei nemcsak ikonikussá tették, de a hangja és gondolatisága egyaránt a magyar családok mindennapi életének szerves részévé vált.

Hogy milyen mértékben tette le a névjegyét a Magyar Rádiónál, azt mi sem jelzi jobban, hogy az intézmény egykori Főherceg Sándor utca – a mai Bródy Sándor utca – 7. szám alatti székhelyén, az előcsarnokban, az ő márványtáblára vésett iránymutatása egyfajta mottóként szolgáló, eredetileg cím nélküli, később Rádiójeligére keresztelt költeménye hirdette, milyen küldetéstudat és szellemiség uralkodik a falak között:

„Csak hang vagyok, csak szikra-gondolat, Millió mérföld – nékem pillanat. Atyám a villám: pusztít, öldököl, De engem markol emberi ököl S most hordom szét, hűséges szolgamód, A magyar dalt, a tudást és a szót, Hogy akit sorsa szétszórt, szétzavart: Eggyé forrasszak minden szál magyart!”[35]

Kollégái csak „javíthatatlan jó emberként” hivatkoztak rá, a Magyar Rádió hivatalos lapja pedig tréfásan a következőképpen jellemezte dramaturg igazgatói munkáját:

„Nagyobb hiba az a tömérdek népjóléti akció, mely egyénenként és szünet nélkül folyik Gyula diák vajszíve ellen. Ajtaja olyan, mint a villamos peronja: ki-be jár rajta mindenki, akár rádióelőfizető, akár orvhallgató. Szegény Gyula diák igazán olyan jó szívvel és kedvesen ül szobája sarkában, mint a mit sem vétő, ártatlan gyermek a szörnyű katasztrófákban. Neki kell meghallgatni a 69 éves árvalányok szerelmi verseit, a távtolakodók drámáit, elemi iskolai hallgatók irodalmi kísérleteit, a három elolvasott cikkből összeverejtékezett negyedik cikket. Csodálatos dolog, hogy Gyula diák nem tud megváltozni ebben a környezetben. Kitűnő somogyi tájszólással mindenkit keblére ölel, mintha most is csak diák volna, kedves, önfeledt, vidám legény, aki tele szívvel adhat a maga keveséből.”[36]

Gyula diák, a javíthatatlan jó ember; eredeti grafika a cikkhez

Forrás: Nemzeti Archívum

Emberséges jellemét nagyon szépen mutatja pályatársa, Baróti Géza[37] visszaemlékezése, aki Somogyváry önzetlen jótéteménye nélkül nem lehetett volna rádiós újságíró:

„1938-ban ismertem meg Somogyváry Gyulát. Ebben az évben vizsgáztam mint rádióriporter-jelölt Pluhár István[38] színe előtt, beváltam, és Pestre költöztem volna, ha kiszemelt budai lakásom három havi bérét nem kérik előre. De kérték, és melyik kezdő riporternek van annyi pénze? Megdöbbenésemre valaki kifizette a lakbért. Rövid nyomozás, és kiderült, hogy a jótevő Gyula diák volt. Felmentem hozzá a rádióba, hogy megköszönjem a segítséget, s ő nevetve ezzel hárított el: – Azért kaptad, mert nem kértél protekciót Pluhár Pistához. Alapállása a feltétlen tisztesség, az érdemes emberek megsegítése és a haza szolgálata volt. Nem ismertem még embert, aki izzóbb szenvedéllyel szerette volna Magyarországot, mint ő, akit már ezekben az években az ország íródiákjaként emlegettek. Az is volt, hűséges íródeák, aki nemcsak íróként, hanem képviselőként, a rádió igazgatójaként is Magyarországot szolgálta.”[39]

Az író magyar rádiózásért tett erőfeszítéseit 1935-ben vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó a III. osztályú Magyar Érdemkereszttel ismerte el.[40]

1929-ben vitézzé avatták, ekkor magyarosította a nevét Somogyváryra. Erről 1930-ban így nyilatkozott egy interjúban:

„Én sokáig nem akartam. Végül már, hogy fivéreim is megváltoztatták a nevüket, nem volt értelme a vonakodásomnak. A háborúban is csináltam egyet-mást, de mégis ellenforradalmi tetteimért kértem a vitézzé avattatásomat. Nem azért, mintha mások háborús érdemeit lekicsinyelném, de hogy úgy mondjam, háborúban parancsszóra kellett cselekednem, míg amit az ellenforradalomban tettem, azt tisztán önszántamból cselekedtem. Én szerveztem meg a Lemberkovics-mozgalomnak a kelenföldi laktanyát.”[41]

Ebben az évben kezdte el írni máig leghíresebb, Virágzik a mandula… című, első világháborús, életrajzi ihletésű művét, amely végül 1933-ban látott napvilágot. Hogy pontosan mi indította arra, hogy regény formába öntse élményeit, arra így emlékezett vissza a már idézett Új Idők-interjúban:

„Egyszer, késő este Somogyváry Gyula halálos fáradtan ment haza. Anyósát[42] keservesen zokogva találta. Ráborult egy könyvre, és hullottak a könnyei. – Mi baj? Mi történt? A fehér hajú öregasszony felemelte fejét. Remarque Nyugaton a helyzet változatlan[43] című könyvét áztatták könnyei. Ott feküdt nyitva, az asztalon. – Tudod, fiam – mondta görcsös zokogással –, odaadtam a hazának gyermekemet, mert szükség volt rá... Megsirattam, eltemettem… Belenyugodtam Isten akaratába... De most, hogy itt olvasom, milyen rettenetesen kellett minden katonának szenvedni a hősi halálig is, ez elviselhetetlen. Somogyváry Gyula megdöbbenve hallgatta a legszentebb fájdalom mélyről jövő szavait. Már régóta keserítette az akkori defetista, álhumanisztikus irodalom, a mételyezés, amit az a magyarok lelkében véghez vitt. Akkoriban divat volt nagybetűvel írni az asszonyt és kisbetűvel írni az Istent. Ha ez az irodalom tovább burjánzik, a hadsereg lefegyverzése után okvetlenül bekövetkezik a lélektani fegyverletétel is. Megindultan vigasztalta a zokogó özvegyet. Nem igaz! Közönséges hazugság, amit a háborúról írnak azok, akik kávéházi márványasztalnál, az újságok hadijelentései mögé bújva vészelték át a nehéz éveket! A háború nemcsak szenvedés volt, hanem felemelő s igen gyakran derűs élmény is, a férfiasság, a bátorság és a bajtársiasság nagy élménye. – Akkor határoztam el – mondja Somogyváry Gyula –, hogy megírom, mit látott a háborúból, mit élt át a harctéren minden tisztességesen gondolkodó és érző magyar ember. Megírom őszintén, igazán. Megpróbálok szembeszállni a divatos irodalommal, megpróbálok szólni a magyar olvasókhoz, az ő nyelvükön.”[44]

A Virágzik a mandula… 1936-os és 1940-es borítója

A nagy mű fogadtatásáról pedig ezeket olvashatjuk a cikkben:

„Négy év alatt elkészült a Virágzik a mandula… kéziratával. Sorra járta a kiadókat. – Háborús regény? – fanyalogtak mindenfelé. – Remarque után? Ugyan, kérem! Nem kell a közönségnek. Elege van a vérből. Tessék talán valami szerelmi történetet írni. Izgalmas háromszög-históriát, ahol az asszony megcsalja férjét. Vagy valami hasonlót. Az Új Idők kiadója nem volt ezen a véleményen: örömmel fogadta és tüstént kiadta a regényt. És a Virágzik a mandula…, amely »nem kellett a közönségnek«, ma már több mint ötvenezer példányban forog közkézen. – Úgy jártam vele – ismeri be mosolyogva az író –, mint Arany János a Toldival. Még kettőt kellett hozzá írnom. A könyv végén elbúcsúztam a hősöktől, azzal, hogy még sokszor megemlékezem róluk. A közönség ezt félreértette: megható módon, türelmetlenül sürgette a folytatást. Így jelent meg másik két háborús regényem.”[45]

Tehát a közkívánatnak köszönhetően készült el 1939-re a Ne sárgulj, fűzfa!, illetve 1940-re az És Mihály harcolt, amelyek szintén további magasságokba emelték Somogyváry Gyula nimbuszát. Joggal, hiszen a négyéves vérzivatart és az azt lezáró összeomlást, továbbá a Károlyi Mihály-féle tragikus puccsot, valamint a proletárdiktatúra kegyetlen hónapjait is a rá jellemző igazi, mély emberséggel és érzékenységgel ábrázolta. A trilógia végkicsengése pedig minden megpróbáltatás, kín és nehézség ellenére pozitív, és rávilágít arra, hogyan meríthet erőt az ember a legelkeseredettebb helyzetben is a kötelességtudásból, a példamutatásból és a reményből.

A sajtóban eddigre már számos írásban örökítette meg háborús élményeit, a nagy világégéssel kapcsolatos érzéseiről és gondolatairól pedig a következőképpen számolt be a Nemzeti Újságnak:

„A legnagyobb hipnózis, ami alá életemben kerülhettem, az volt, hogy akkor írtam a háborúról, amikor még senki más. Olvasom ezeket a háborús könyveket: mind hazugok, mert kimaradt belőlük az Úristen. Pedig, aki végigélte az első gránát süvöltését, az tudja, hogy a harctéren imádkoztak is a katonák. Ezek az írók nem látják a tömegborzalmakban az embert, s ezzel elveszítik az őszinteséget. Én sokkal különbnek láttam a háborút, mint ezek, mert láttam a lelkeket.”[46]

A tűzvonalban szerzett tapasztalatairól így mesélt:

„Harctéri élmény? Nemcsak pergőtűz, kézigránát, párharc volt az élmény, hanem az is harctér volt, hogy a drohobicsi lövészárok előtt elszaladt egy csirke, s abban a pillanatban nyolc golyó járta át. Három ember megsebesült, de a negyedik behozta. Legnagyobb élményem talán mégis az volt, mikor egy temetőben futó lövészárokban két bácskai sváb bakám vitatkozását hallgattam. Azon vitatkoztak az istenadták, hogy a pacsirta éneke honnan hallatszik... Ez mindennél fontosabb volt nekik. Azt hiszem, igazuk is volt.”[47]

Nemes Suhay Imre[48] altábornagy az Új Idők lapjain a következőképpen méltatta Somogyváry háborús könyveinek világát és az első világháborús magyar honvédek irodalmi ábrázolását:

„Míg azonban az úgynevezett háborús regények szerzői a háborúról legtöbbször – nem tudom, elrémítés vagy hatáshajhászás céljából – csak a vért, borzalmat, piszkot, szennyet és gyalázatot, csak az emberi lélek sötét és aljas oldalait örökítették meg, addig vitéz Somogyváry regényei derűsek, napsugarasak, mint ő maga. Megrendítő történeteiben – amelyekről érezzük, hogy azok nem mesterkélt beállítás, nem a fantázia termékei – a magyar katona lelkét mutatja be, a magyar katonáét, aki ember volt a hadba vonulás, a háború hosszú évein, a leszerelés és a gyászos forradalmak korában is. Talpig ember. Egész férfiakat, jellemeket állított elénk Gyula diák, szinte felismerjük bennük egy-egy jó barátunkat, ismerősünket, ki éppen ilyen volt, míg szegény el nem esett valahol Dorna Watránál, vagy oda nem veszett Szibériában. (...) Mi, akik az egész idő alatt a fronton voltunk, mi értettük meg vitéz Somogyváry Gyulát a leghamarabb. Mi csak éreztük a magyar közkatona értékét, ő mesterien kifejezte, megérzékítette.”[49]

A Ne sárgulj, fűzfa!, az És mégis élünk illetve az És Mihály harcolt eredeti borítói

Gyula diák szintén 1933-ban hódította meg a Nemzeti Színház színpadát, az intézmény ekkor vitt tőle színre először művet, rögtön mindjárt három dramolettet – Utolsó szárnycsapás, A virágember és az A fiú nem üthet vissza –, amelyek együtt alkotják a Kitagadottak-ciklust.

1936-ban a Rongyos Gárda[50] harcainak emléket állító És mégis élünk című regényével jelentkezett. A könyvvel kapcsolatban érdemes ismét Suhay altábornagy gondolatait idéznünk:

„Az És mégis élünk című regényében a magyar tisztet, a magyar úrileányt és asszonyt szomorú körülmények közt mutatja be. Az 1920–21-es években, a síberek[51] aranykorában, könnyelmű, szánalmas alakok úszkáltak a felszínen, míg a hadiözvegyek, hadiárvák nélkülöztek és szenvedtek. A hadifogságból visszatérő tiszteken, akiknek melle tele volt kitüntetéssel, szánakozó mosollyal néztek végig az »okosak«, a »nélkülözhetetlen« felmentettek, a Hinterland hősei. Forróvérű, fiatal gyerekek küzdenek mint felkelők Nyugat-Magyarország védőbástyájáért, Sopronért. Céljukat végül is elérik, akaratukat rákényszerítik az antantbizottságra, Sopron a mienk marad, de sok kedves, fiatal gyerek életével fizetett érte.”[52]

A jobb oldalon Nemes Suhay Imre nyugalmazott altábornagyként, 1939-ben

Forrás: Fortepan, 92289 / Adományozó: Ebner

Bár közkeletű feltételezés, hogy Somogyváry maga is részt vett a nyugat-magyarországi felkelés harcaiban, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy az akkoriban egzisztenciális gondokkal küzdő és a családalapításba frissen belevágott író nem járt az Őrvidéken 1921-ben. Családjából és baráti társaságából viszont sokan megfordultak a felkelők táborában, illetve a területi kiürítését levezénylő és az antantbizottság mellett működő magyar katonai adminisztráció soraiban, így a tőlük kapott beszámolók alapján hiteles és részletgazdag képet nyerhetett a honmentő kísérletről. Egyik családtagja, akiről tudható, hogy részt vett az ottani mozgalmakban,[53] és aki együtt szolgált Somogyváryval Siófokon, unokabátyja, Freissberger Gyula[54] volt, aki szintén számos információval láthatta el az írót. A katonáskodás után gyarmatáru nagykereskedőként működő, nevét Szentkuthyra magyarosító rokon azonban alapos fejfájást is okozott a jövőben országos hírű unokaöccsének, de erről kicsit később.

Somogyváryt 1942-ben tagjai közé fogadta a Petőfi Társaság. Székfoglaló beszédében tagelődjéről, Lőrinczy György[55] íróról, újságíróról emlékezett meg, és közben saját ars poeticáját is ragyogóan összegezte:

Hiszen mindegyikünk csak annyit ér, amennyivel Magyarországnak szolgált.”[56]

Számos műfajban alkotott, 1920 és 1940 között összesen öt verseskötete, 1922 és 1944 között pedig összesen tizenkét prózai műve jelent meg. Ezek közül az említettek mellett kiemelkedik A délibáb rabjai című regényciklus, amely az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idejében játszódik. Somogyváry Gyula ebben is gazdagon merített a családja múltjából.

Külön említést érdemel, hogy részt vett az 1938-ra, a 34. Eucharisztikus világkongresszusra elkészülő Örök titok című film forgatókönyvének megírásában, amelyet 1944-ig még másik három alkotás – János vitéz (1939), Bajtársak (1942) és Lejtőn (1944) – követett. De dolgozott a Felvidék és Észak-Erdély visszatérését bemutató filmeken – Észak felé! (1938) és Kelt felé! (1940) – is.

Az Eucharisztikus világkongresszus rádióbizottságában való részvétele és szervezői munkája érdeméül külön pápai kitüntetésben is részesült: 1939-ben megkapta a Pius-rend[57] lovagkeresztjét.

A Hősök tere az Eucharisztikus világkongresszus idején, 1938-ban

Forrás: Fortepan, 85166 / Adományozó: Császy Alice

A nemzet szolgálatában

1935-ben Csornán országgyűlési képviselővé választották a Nemzeti Egység Pártja (NEP) színeiben. A feltűnősködést, ahol lehet, kerülő író Gömbös Gyula és Kozma Miklós személyes kérésének engedve lépett politikai pályára. Mandátuma átvétele után így nyilatkozott a Rádióéletnek adott interjúban:

„A politikai élet számomra nem volt idegen, hiszen nyolcesztendős parlamenti tudósítói működésem alatt teljesen megismerkedtem a parlament légkörével. Publicisztikai működésem során pedig régebben igen sok bel- és külpolitikai cikket írtam, úgyhogy nem lépek terra incognitára.[58] Nem volt szándékomban, minthogy egyetlen ambícióm az irodalom volt, hogy képviselői mandátumot vállaljak. De Gömbös Gyula miniszterelnökhöz igen régi kapcsolatok fűznek, s természetesen megbonthatatlan ragaszkodás fűz a mi régi jó gazdánkhoz, Kozma Miklóshoz is. A képviselőség újabb rendkívüli munkát ró rám, hívó szavukra mégis habozás nélkül rendelkezésükre állottam s felléptem a csornai választókerületben.”[59]

Első parlamenti felszólalásában a következőképpen fogalmazta meg képviselői hitvallását:

Én nem pártpolitikai célokkal léptem át az ország házának küszöbét, hanem azért, hogy mélységes hittel, alázatosan és szerény erőm egész megfeszítésével szolgálhassam Magyarországot.”[60]

Közéleti működése során sosem képviselt szélsőséges irányzatokat, a második, harmadik és negyedik zsidótörvényt sem szavazta meg, viszont következetesen küzdött a magyar parasztokért, illetve az első világháború frontharcos veteránjainak érdekeit védte szívós elszántsággal. Felszólalásaiban a magyar kultúráért, az oktatásért és a Honvédség korszerűsítéséért is szót emelt. 1939-ben – az immár Magyar Élet Pártjává (MÉP) átkeresztelt NEP színeiben – ismét megválasztották, ám ekkor már nem a parlamenti politizálásé volt életében a főszerep.

Vitéz Somogyváry Gyula, vitéz jákfai Gömbös Gyula és Fabinyi Tihamér a Magyar Rádió stúdiójában

A becsület mundérjában

1938-tól a Vezérkari Főnökség 6., propagandáért felelős osztályán[61] teljesített szolgálatot, majd részt vett a felvidéki bevonulásban, amiért egy év múlva címzetes századossá léptették elő. 1940-ben részt vett az észak-erdélyi bevonulásban, és tartalékos századosi rendfokozatot kapott. Az 1941-es, Szovjetunió elleni magyar hadba lépést követően rövid időre haditudósítóként vonult a frontra.

Az Új Idők hasábjain egy rövid haditudósítás-sorozat jelent meg a tollából Valahol Oroszországban címmel – a címadás a haditudósítók közleményeinek emblematikus helymegjelöléséből ered, hiszen az újságíróknak nem volt szabad leírni, hogy pontosan honnan küldik a beszámolóikat –, több írást azonban nem közölt a keleti arcvonalról. Ennek oka valószínűleg új szerelmében, a filmkészítésben keresendő. Az ebből az időszakból fennmaradt fotók szinte kivétel nélkül kamerával a kezében örökítették meg Somogyváryt, így nem csoda, ha a tollát már inkább kímélte, és mozgóképekben mutatta be a harcteret. Arra, hogy irodalmi formában táruljon elénk az ő szavain keresztül mindaz, amit ott tapasztalt, sajnos hosszú évtizedeket kellett várni.

Gyula diák haditudósítóként a keleti fronton, 1942-ben

Forrás: Fortepan, 73894

1943-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.[62] Nyílt németellenessége miatt többször feljelentették a nyilasokhoz húzó tiszttársai. Nemes nyárádgálfalvi Kádár Gyula[63] vezérkari ezredes A Ludovikától Sopronkőhidáig című emlékirataiban ezzel kapcsolatban megjegyzi:

Tisztek és szélsőjobboldali politikusok előtt, társaságban szabadon, bőbeszédűen hangoztatta, hogy németellenes. Míg együtt szolgált velem, három ízben jelentették fel nyilas tisztek, minden feljelentésből nekem kellett nagy nehezen kimosnom.”[64]

1940-től titokban intenzív németellenes tevékenységet folytatott, amelynek során szorosan együttműködött a később kivégzett vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endrével,[65] illetve a náci- és nyilasellenes ellenállás több szociáldemokrata személyiségével is.[66] 1943-tól részt vett a Magyar Királyi Honvéd Haditudósító Osztály[67] által működtetett a Magyar Szabadság Rádió[68] munkájában is.[69]

Nemes nyárádgálfalvi Kádár Gyula

Forrás: Wikipédia

Diktatúrák malomkövei között

Nem csoda, hogy Magyarország német megszállásakor a Gestapo az elsők között hurcolta el. Erre lánya így emlékezett vissza 1992-ben:

„Családunk tragédiája 1944. március 19-ével, a német megszállással kezdődött. Apukát (…) barátai figyelmeztették: »Tűnj el!« E jó tanácsot édesapám nem fogadta el. Gyuszi öcsém ugyanis akkor a Ludovika Akadémia utolsó éves hallgatója volt, és apuka félt, hogy helyette Gyuszit fogják meghurcolni. Azt tudta, és édesanyámmal együtt mi is sejtettük, hogy a Gestapo előbb-utóbb jelentkezni fog. Március 21-én este 6 órakor ez be is következett. Három Gestapo-tiszt lakásunkon (...) apukát őrizetbe vette, elvitték, és megkezdték a háromórás házkutatást. Szörnyű volt. Könyvek, a szekrényekben tartott tárgyak, az ágy- és fehérneműk a szobák közepén hevertek nagy összevisszaságban. Apuka elvitelekor már tudtuk, hogy a letartóztatottakat az Astoria Hotelba viszik. Senkitől semmiféle felvilágosítást nem kaptunk, csak az elhurcoltak számáról szóló rémhírek jutottak el hozzánk, melyek később igaznak bizonyultak. Arról, hogy az Astoriából mikor és hová vitték a letartóztatottakat, semmit sem lehetett megtudni. Vártuk az Úristen segítségét, mert a földön élőkre nem számíthattunk. Teltek a hetek, a pénzünk fogyott, mivel a fizetések folyósítását mind a Rádiónál, mind az Országházból azonnal beszüntették. Mivel édesapám könyveit a Singer és Wolfner Könyvkiadó adta ki – akikkel féléves elszámolási rendszerben szerződött –, oda fordultunk. Ott fizetési megbízást kértek. Mintegy isteni sugallatra felmentem a svábhegyi Majestic Szállóba, a Gestapo főparancsnokságára. Ott találkoztam egy magyarul jól beszélő tiszttel, elmondtam sivár helyzetünket, kértem, hogy ha apámat nem engedik szabadon, legalább egy pénzfelvételi megbízást kérjenek tőle. Ez a tiszt jóindulattal meghallgatott, megígérte az intézkedést. Pár hét múlva, május végén megkaptuk édesapám megbízólevelét, amelyen nemcsak a megbízatás és a dátum volt rajta, hanem a helység is, ahol írták: Mauthausen. Azonnal keresni kezdtük a térképen, végre Gyuszi öcsém megtalálta a Linztől keletre fekvő községet.”[70]

Somogyváry Ybl Miklós tér 2. szám alatti lakásából viszontagságos út vezetett a nemzetiszocialista rendszer koncentrációs táborába. Parragi György[71] 1946-os Mauthauseni napló című cikksorozata így örökítette meg Somogyváry megérkezését a pokol tornácára:

„Ugyanakkor kaptuk új társakul Szapáry Antal grófot,[72] Somogyváry Gyula kormánypárti és Rátz Kálmán[73] pártonkívüli országgyűlési képviselőket. Szörnyen leromlott állapotban voltak (...). Mögöttük több mint kétheti kegyetlen raboskodás volt a Duna-Gőzhajózási Társaság pincéiben,[74] a főkapitányságon[75] és a Fő utcai börtönben.[76] Itt végül egy nap teherautóra rakták, és úgy hurcolták ki őket fárasztó utazás és embertelen kegyetlenkedések során hozzánk, Lanzendorfba.[77]”[78]

1944. május 5-től 1945. május 5-ig Mauthausenben raboskodott. A tábor amerikai felszabadítását követően Somogyváry gyalog volt kénytelen hazavergődni. Amikor hazaért, felesége csupán a hangjáról ismert rá a megpróbáltatások során 43 kilóra fogyott férjére. Az író ekkor tudta meg, hogy lányát 1945. február 17-én elhurcolták a házuk pincéjéből, a szovjet katonai törvényszék pedig 10 év kényszermunkára ítélte, és a GULAG-ra vitték; fia pedig 1945. február 12-én szovjet hadifogságba esett.[79] A lágerben átélt borzalmak minden eddiginél jobban megerősítették az Istenbe és Magyarországba vetett hitét, amiről a következő, 1945-ben általa papírra vetett sorok is tanúskodnak:

„Szörnyű volt, de köszönöm rabságomat. Szörnyű volt, de megköszönöm, hogy 1944. március 21-én elhurcoltak ártatlan családom siralomba boruló köréből. Számítsd be engesztelésnek akkori könnyeiket, s azóta megszázszorozódott könnyeik patakját is. Köszönöm ezt azért, mert beláttam az emberi szenvedés és gonoszság addig elképzelhetetlen irtózataiba, s még vakítóbb fényben láttam azt az igazságot, hogy vagy veled, és ez az élet, vagy nélküled, de ez a halál! Köszönöm, hogy dolgozhattam, harcolhattam és szenvedhettem boldogtalan hazámért mint polgár, mint katona és mint rab. Mikor állattá aláztak, fölemeltél azzal az érzéssel, hogy Magyarországért gyötörnek. Azért a földért és népért, amely a te trónusod alatt a legszentebb érték számomra ezen a világon. Köszönöm, atyám, hogy ha már elmaradhatatlan volt számunkra a kereszt, nekem ilyen keresztet adtál.”[80]

Az író a vallásból igyekezett erőt meríteni. Naponta járt szentmisére a Fő utcai kapucinus templomba, gyakran vállalt vallási tárgyú előadásokat, és a templom körében létrejött ifjúsági csoportnak segítője, szinte atyai támogatója és házi szerzője lett.[81]

1945 novemberében a Magyar Rádió igazolóbizottsága elé citálták, ahol azzal vádolták, hogy

Horthy Miklós ellenforradalomra és különítményekre alapított uralmának volt szellemi alátámasztója, meggyökeresítője, írásban és szóval szolgálta a magyar jobboldaliságot... A parlamentben mindvégig kitartott a változó kormányok és azok szélsőségesen jobbra fordult politikája mellett.”[82]

Ám a megidézett tanúk bizonyították, hogy a szélsőségesség vádja nem áll meg, és németellenes tevékenységére is ekkor derül fény a szélesebb közvélemény számára:

„1938-tól kezdődően katonai szolgálatot teljesített, hivatalos megbízásból titkos rádiószolgálatot végzett, és a németek elleni szabotázscselekményekre irányuló tevékenységet fejtett ki. A bizottság kihallgatta Szentiványi Lajost,[83] a Nemzeti Bank alelnökét, aki többek között azt vallotta, hogy Bajcsy-Zsilinyszky Endre közölte vele: a németellenes Somogyváry Gyulával jó barátságban van, és tőle rendszeresen bizalmas értesítéseket kap a katonaság magatartásáról. Bosin Endre,[84] a Rádió jelenlegi szerkesztője Somogyváry német- és nyilasellenes magatartásáról vallott.”[85]

Az utolsó tárgyaláson Somogyváry bemutatta Szakasits Árpád[86] szociáldemokrata pártelnök, későbbi köztársasági elnök nyilatkozatát is, amely bizonyította, hogy az író hosszú időn keresztül informálta Szakasitsot a katonai ügyek állásáról, és hogy igyekezett menteni az MSZDP exponált tagjait a katonai szolgálat alól.[87] Ennek ellenére a Magyar Központi Híradó Rt. igazolóbizottsága 693-as határozata értelmében „a nyilvános szerepléstől (rádió, sajtó... stb.) 4 esztendőre eltiltották”.[88] Somogyváry számára, akinek az írás volt a mindene, ez egyet jelentett a szellemi halálos ítélettel, a bizottság pedig teljes mértékben tudatában volt ennek. Azonnal benyújtott fellebbezésében így utasította vissza a képtelen vádakat:

„Magam hoztam fel az igazolóbizottság előtt azokat a heteken át tartó töprengéseimet, amelyekre a Magyar Élet Pártja vezetőségének és a párt egy részének mind német irányú külpolitikai, mind pedig a zsidókérdésben való szélsőséges eltolódásával kapcsolatban támadtak bennem, s amelyek eldöntéséhez – egyéb szempontok mellett – Bajcsy-Zsilinszky bizalmasan kikért tanácsa is hozzájárult... Ez a szoros és kényszerítő helyzet, egyben a pártban való megmaradásom indoka a következő volt: 1940 kora tavaszától kezdve, Teleki Pál miniszterelnök parancsára és a külügyminisztériummal való szakadatlan kapcsolatban, Magyarország külpolitikai helyzetére, és főként a magam személyére nézve felette veszedelmes, titkos rádiószolgálatot végeztem, a vezérkari főnökség részéről rendelkezésemre bocsátott, mozgó, katonai leadóállomással. Ez a szolgálat, Magyarországnak a háborúba való szerencsétlen belesodortatása után, immár az úgynevezett »szövetségesi hűség« elleni, folyamatos és rendszeresen végrehajtott, katonai deliktum-sorozatot jelentett, amelynek a németek részéről való felderítése és rábizonyítása esetén Magyarország nem térhetett volna ki a kiadatásom és rögtönítélő német hadbíróság elé való állíttatásom elől; másfelől pedig azonnali legsúlyosabb megtorlásokra vezethetett volna az ország ellen.”[89]

Hogy a rendszer mennyire görcsösen próbálta elhallgattatni, annak mi sem jellemzőbb bizonyítéka, mint hogy a Népbíróság 1948. február 6-ig ült a fellebbezésén, majd „nagy kegyesen”, mindössze egy évvel rövidítette meg kényszerű hallgatását, ami természetesen hivatalosan az ítéletkihirdetéstől vette kezdetét, tehát a gyakorlatban összesen hat évre szólt:

„Három évre eltiltották Somogyváry Gyulát a nyilvános szerepléstől Somogyváry Gyulát, a Gyula diák néven ismert írót az igazolóbizottság annak idején négy évre eltiltotta a nyilvános szerepléstől, mert, mint a Magyar Élet Pártja egyik képviselője, a jobboldali irányzat szolgálatában állott. Fellebbezés folytán most foglalkozott a népbíróság Kiss Endre-tanácsa Somogyváry Gyula ügyével, és az igazolóbizottság határozatát megváltoztatva, három évre eltiltotta Somogyváry Gyulát a nyilvános szerepléstől. A határozat indokolása szerint Somogyváry Gyula valóban kiszolgálója volt a jobboldali irányzatnak, bár a mérsékeltebb szárnyhoz tartozott, aminek következménye lett, hogy a németek letartóztatták és Auschwitzba deportálták. Az enyhítő körülmények miatt kellett a népbíróságnak az igazolóbizottság döntését enyhítenie.”[90]

Az eljárás következtében kényszernyugdíjazták. Ekkoriban kapóra jött számára, hogy hosszabb ideje hobbi szinten festett is, mert így az általa alkotott képek eladásából, valamint a hadifogságból 1947 júliusában hazatérő fia 660 forintos műszaki rajzolói fizetéséből éltek, illetve abból, hogy felesége takarítást vállalt a kapucinusoknál. Lakásuk négy szobájából kettőt egy folyamőrnek adtak bérbe havi 75 forintért.[91]

Csekély elégtételt jelenthetett számára, hogy eleinte akadtak a közéletben olyan hangok, amelyek fogcsikorgatva bár, de minimális elismeréssel szóltak a haza érdekében tett szolgálatairól:

„Kétféle mértékkel Gyula Diák ügye nem mindennapi szenzációval szolgált azoknak, akik még a napcsi-árfolyamon[92] túlmenően is foglalkoznak korszerű jelenségekkel. S ennek kapcsán felvetődik a kérdés: hol vonul el a láthatatlan demarkációs vonal, amelyen innen szabad, sőt kell, netán kitüntetendő a múltbeli kettős élet, és hol kezdődik annak büntethetősége? Mert bizony csatasoraink tele vannak egyénekkel, akik glóriaként hordozzák emlékeiket, hogy ők a föld alatt így és úgy, míg ugyanakkor a fölszínen megtévesztésként emígy és amúgy! Eddig két esetben derült ki kétséget kizáróan, hogy az illető csakugyan tett is – mégpedig nem jelentéktelen dolgokat! – a háború ellen. Az egyik Kóródy Béla,[93] a másik pedig éppen Somogyváry Gyula volt. Igen, ugyanaz, aki közben Gyula diák néven írt, netán esztétikailag más megítélés alá eső műveket. És éppen őrajta verik el a port. Kóródy pedig hősi halált halt. Mondom, igen különös eset, és mert szavahihető tanúk állítása szerint demokráciában élünk, megengedek magamnak, sokak nevében, egy szerény, de határozott fejcsóválást. Természetesen nem vagyok követelőző személy, ha magyar íróról van szó, és így választ a csodálkozó kérdésre nem várok. Tempefői[94]”[95]

A vele szemben használt hangnem azonban igen hamar megváltozott, a kommunista heccsajtó pedig hamarosan kéjes örömmel és nemtelen eszközökkel vette célba a „reakciós nagyvadat”. Először a munkásságát akarták kitörölni a magyar kultúrából, műveit 1945-től sorra vetették fel A fasiszta szellemű, szovjetellenes és antidemokratikus sajtótermékek jegyzékébe, ezzel elkobzásra és bezúzásra ítélve könyveit. A vörös médiában az alábbiakhoz hasonló felhívások sorjáztak ellene:

„Egészítsék ki a fasiszta könyvek jegyzékét! (…) A nyár folyamán rendeletet bocsátottak ki a fasiszta szellemű könyveik beszolgáltatásáról. Annak idején az újságok ismételten felhívták a nagyközönség figyelmét a könyvek beszolgáltatására, sőt bizottságok is járták a várost, ki megyét a könyvek összegyűjtése céljából. Már annak idején kifogásoltuk, hogy a közönség tájékoztatására szolgáló könyvjegyzék nehezen hozzáférhető. Ismételten előfordult, hogy lapunk szerkesztőségéhez fordultak az érdeklődők, és nem tudtuk a kellő felvilágosítást megadni. Szép számmal akadtak azonban olyanok is, akik szándékosan vagy közömbösségből nem tartották szükségesnek az indexen lévő könyvek beszolgáltatását, és ennek tudható be az, hogy nap mint nap látunk könyvespolcokon fasiszta sajtótermékeket. Elősegíti az ilyen könyvek visszatartását nagymértékben az a körülmény is, hogy számos fasiszta szellemű könyv, főleg kevésbé ismert vidéki kiadványok, egyáltalán nem szerepelnek a betiltott könyvek jegyzékén. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy sok közismert reakciós, háborús uszító szellemű könyvet sem tartottak szükségesnek az illetékes tényezők indexre venni, így többek között »vitéz« Somogyvári Gyula háborús könyveit, amelyek attól eltekintve, hogy szellemük megtestesítője az imperialista, fasiszta irányzatnak, magyar nyelvi és irodalmi szempontból úgyszólván a ponyva nívója alatt állnak. Arról már nem is beszélünk, hogy ez a Somogyváry Gyula, miként azt Millok Sándor[96] Kínok útja[97] című könyvében írja, internálása alatt állandóan német származására hivatkozott. (...)”[98]

Fő művét egyenesen Adolf Hitler könyvével tették egy súlycsoportba, holott még a címét sem tudták rendesen leírni:

„Könyvszeretet és fasizmus A fasiszta könyvek és folyóiratok begyűjtése alkalmával felvetődött a könyvpusztítás vádja a hatósággal szemben. Egyesek felháborodva vették tudomásul a jegyzékek megjelenését, mondván: micsoda barbárság a kultúra terjesztőjét, a betűt pusztítani, melyet munkával hoztak létre? Jó volna többet gondolkozni azoknak, kik ezeket a vádakat szegezik a rendeletek létrehozói ellen. Vájjon nem nagyobb bűn-e a kultúra ősi formája mögé, a betű, illetve a könyv mögé rejtőzni s kiszolgálni vele a legaljasabb és legönzőbb egyéni érdekeket? Mi köze például a Mein Kampfnak az irodalomhoz? Milyen veszteség éri a kultúrát vagy az irodalmat vitéz Somogyváry Gyula Virágzik a mandulafa (sic!) című remekének megsemmisítésével? Nem tesz-e nagyobb szolgálatot a tiszta irodalomnak szépen kimosott és újjápréselt papír formájában bármelyikőjük? Tessék gondolkozni, s az »irodalmat féltő és pártoló« könyvtártulajdonos hamarosan rájöhet, hogy nincs könyvpusztítás, ellenben óvása van a tiszta és örök érdekeket képviselő, igazibb betűnek.”[99]

Szellemisége, témái és stílusa mind-mind megszólni való tilalomfa lett a szélsőbaloldali ideológia dogmáit harsogó orgánumokban, amelyek a kevés polgári sajtótermék ellen is fegyverként forgatták a nevét:

„Somogyváry Gyula feltámadt? Nagypolgáraink kedves délutáni lapja A tizedes[100] címen hírlaptárcát közöl. Az ember olvas »lángoló pokolról«, »huszonharmadik ellentámadásról«, »sztálinorgonákról« és azt hinné, hogy netán vitéz Somogyváry Gyula (alias Freissberger) támadt fel poraiból vagy jött vissza Nyugatról, és ebből az Ünnepélyes alkalomból az És Mihály harcolt vagy a Ne sárgulj, fűzfa! valamelyik fejezetét demokratizálta az ügyes kezű szerkesztő, hogy legyen mit olvasniuk azoknak, akik csak a moziban láttak eddig háborút. A végén kissé nyugtalankodik az olvasó, mert Freissberger bizonyára tudott volna annyit, hogy a tűzvonalban nem laktak sátorban a bakák, és hogy a segélyhely sebesültjeinek jajgatása sem hallatszott el odáig. No, de kicsire nem nézünk! Hogy mindenki megnyugodjék, közöljük, hogy a bakák, miután a tizedest, aki egy félelem nélkül, Tom Mix-mozdulattal[101] részegen, snájdigul agyonlövi a századosát,[102] »golyó által« kivégzik – fehér zsebkendőket (ugyan honnan vették szegények a lövészárokban?) lobogtatva átálltak az oroszokhoz. Hát nem »édesek«?”[103]

A kommunista sajtómunkások pedig egyre innovatívabb módon köszörülték rajta a nyelvüket. Lejáratása kedvéért még a „termelési típusballada” műfaját is feltalálták, amely még az író tragikus halála után is hosszú évekig fel-felbukkant a magyar nyelvű kommunista orgánumok lapjain. A sablon pontosan olyan egyszerű, mint amennyire beszédes: egy kevésbé sem szimpatikus alak – lehet férfi vagy nő; előbbi szinte maga Adolf Hitler, az utóbbi lecsúszott úri dáma – betér egy jellemzően vidéki antikváriumba vagy könyvesboltba, ahol nem átall vitéz Somogyváry Gyula-könyvek után érdeklődni, holott jól tudja, hogy azok indexen lévő „fasiszta” irományok. A szerző ekkor a felhorgadt állampárti cenzúra komor szemöldökráncolásai közepette hol a tiltott gyümölcsökre áhítozó antagonistára, hol a kínálatukban ilyesmiket rejtegető, és pult alól áruló antikváriusokra zúdította dörgedelmeit vagy gúnyos, lesajnáló megjegyzéseit (a ’40-es évek második felének hasonló terméke volt a másik agitprop anekdotatípus, amely azzal büszkélkedett, hogy míg a Horthy-kor „alig látogatott” könyvnapjait olyan írók uralták, mint Somogyváry, a „felszabadulás” utáni „demokratikus” rendezvényeken már Lenin és Rákosi Mátyás műveit vitte kilószámra a dolgozó nép):

„Somogyváryt kérjük... Köpcös, bajuszos »úr« állít a könyvkereskedésbe: – Van-e valami »vitéz« Somogyvárytól? Így mondta, persze, idézőjel nélkül. Somogyváryt, a vitéz Gyula diákot, Freissbergernek hívták. Ettől még lehetett volna tisztességes ember, író, rádióigazgató. De nem volt az. Sem tisztességes ember, sem tisztességes író. Hazaffy volt, két »f«-fel, ypszilonnal, ahogy illik egy Freissbergerhez, akinek apja gazdatiszt volt a »gróf« Széchenyinél, s aki világ életében azt látta, hogy a parasztot nyúzzák, kizsákmányolják, botozzák, éheztetik. Háborúra uszító rádióigazgató volt; megalakítója az Ébredő Magyarok hírhedt egyesületének, a Fajvédő Pártnak és szövetségnek. A »Rongyos Gárdának« is – rongynélküli – tagja volt. A köpcös szemmel láthatóan, érzékelhetően, mindezt tudta, ezért kereste. Még akad egynéhány ilyen köpcös, ami nem nagy baj. Nagy baj azonban, hogy egyes könyvesboltokban még akad néhány ilyen Somogyváry is, s az is baj, hogy amikor egy ilyen köpcös vitézt és Somogyváryt keres, nem oda küldik, ahová való.”[104]

Úton az eltörlés felé

A személye ellen irányuló támadássorozat 1946 októberében, Gárdos Miklós[105] rákosista sajtómunkás Ismeretlen részletek az elmúlt negyedszázad történelméből című cikksorozatával vette kezdetét. Az 1919–20-as nemzeti ellenforradalom, Horthy Miklós és a különítmények bűneit horrorba hajló, szenzációhajhász, történelemhamisító és propagandisztikus formában „leleplező” irományban a Siófokon elkövetett brutális gyilkosságok is szóba kerültek.

A sorozat első darabja

Forrás: Arcanum

Ezek kapcsán került elő Freissberger Gyula százados – Somogyváry korábban említett unokabátyja –, akkori térparancsnok alakja, akit a kommunista sajtó egyből ővele azonosított.[106] Az első közleményben még csak érintőlegesen került szóba:

„Törzsszázad: Freissberger Gyula százados (nemsokára Gyula diák, majd vitéz Somogyváry Gyula néven még a magyar irodalomba is beszemtelenkedik.”[107]

A második, immár direkt támadás

Forrás: Arcanum

A folytatásban azonban már az övé volt az egyik főszerep:

„Tizenkét holttest Gyula diák hálószobája falán, avagy »néphangulatot tanulmányoztat« Horthy (…) »Szálláscsinálás« Siófokon Másnap reggel Freissberger Gyula, a költő-főhadnagy közli a Hullám és Sió szállodák vendégeivel, hogy be akarnak költözni. (...) Tizenkét holttest a hálószobában (...) Október hónap folyamán ugyanis megszökik Siófokról Hayden Iván,[108] a katonai fogház főfoglárja. Nem bírta tovább nézni azt a beteges, szadista szörnyűséget, amit napról napra látott. (...) De visszafelé jövet nagy fogást csináltak! Elfogták Haydent és a feleségét...[109] Azonnal jelentik Horthynak az elfogást. Freissberger főhadnagy, a lírai lelkületű Gyula diák ajánlkozik is a kivégzésre. Ekkor mondja Horthy a következő két történelmi mondatot: – Ti már eleget kéjelegtetek odakint, hagyjatok nekünk, siófokiaknak is valamit. A foglyokat be kell szállítani Siófokra. (...) Az éjszakában tovább folyik a »szórakozás«. Reggelre Freissberger százados hálószobájában 12 holttest függ a falba vert kampókon. Hajnalban egy férfi szökik Siófokról. Charles Arthur[110] a neve. Freissberger sofőrje volt. Nem bírta tovább a szadisták szörnyű művét nézni, megszökik. Vallomása a külföldi lapok szenzációja lesz.[111] (...)”[112]

A testileg-lelkileg meggyötört Somogyváry Gyula ezt már nem tűrte tovább, és nagy valószínűséggel az őt provokálni szándékozó propagandisták kezére játszva, helyreigazítási perrel fenyegette meg a rendkívül ironikus elnevezésű Igaz Szót. A lap megdönthetetlennek vélt bizonyítékokat lobogtatva, fölényeskedő cikkben számolt be erről a fejleményről:

„Vitéz Freissberger-Somogyváry Gyula helyreigazít: A lexikon vádol! A siófoki törzsszázad parancsnoka volt – Várjuk a beígért sajtópert Levelet kapott az Igaz Szó vitéz Somogyvári-Freissberger Gyula úrtól, az ellenforradalmi idők Gyula diák néven ismert »írójától és költőjétől«. Az írásmű, amelyet szerkesztőségünk kapott – s amely nem sokkal magasabb nívójú, mint amit Gyula diáktól megszoktunk – helyreigazító nyilatkozat. Ez a helyreigazítás-féle írás lapunk október 19-ei számában megjelent Horthy-cikksorozatunk Gyula diáknak nem egészen irodalmi vonatkozású működéséről szóló részére vonatkozik. A nyilatkozatban, amelyet a biztonság kedvéért a Kis Újságban közzétett,[113] mindent tagad, amit cikkünk állít. Kedves Gyula diák! Legyen csak kénytelen folyamatba tenni ezt a megígért »megtorló eljárást«! Őszintén szólva kíváncsiak vagyunk, hogy most mit ért ön ezalatt? Vajon az 1919-es daliás, szép idők önök által rendszeresített »megtorló eljárásait« – amire kíváncsiak volnánk, hogy képzeli most valóra váltani –, vagy pedig netán sajtópert? Ez utóbbit már csak azért is szívesen látnánk, hogy ennek során a bíróság elé terjeszthessük azokat a bizonyítékokat és adatokat, amelyek végre méltó helyére juttathatnák vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula urat, oda, ahol minden uszítónak és gyilkosnak a helye van: a börtönbe. Helyreigazító nyilatkozatában azt állítja, hogy soha, egyetlen percig sem szolgált az egykori fővezérség törzsében vagy annak alosztályaiban. Nos, itt fakszimilében közöljük a Nemzeti Hadsereg fővezérségéhez beosztott tisztek névsorát, amely szerint vitéz Somogyváry úr, akkor még Freissberger, a fővezérség törzsszázadának volt a parancsnoka. Ezek után a helyreigazító nyilatkozat egyéb adatainak az értékelését az olvasókra és az illetékes hatóságokra bízzuk. Egyébként, ha önt demokratikus érzelmében annyira bántják régi hőstettei felelevenítései, vajon miért nem volt ilyen érzékeny ebben az irányban 1938-ban? Ekkor jelent meg a Ki kicsoda? – Kortársak lexikona című könyv a Béta kiadóvállalatnál. Tudvalevő dolog, hogy az ilyen lexikonokat úgy állítják össze, hogy az élő szereplőktől kérik el saját adataikat. Ez a könyv többek között ezt írja vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula úrról: »Vitéz Somogyváry Gyula... részt vett a Dormándy-, majd a Lemberkovics-féle ellenforradalmi mozgalom megszervezésében... több ízben teljesített veszedelmes futárszolgálatot Siófok és a szegedi kormány bécsi megbízottjai között... A Nemzeti Hadsereg tisztjei között szolgált Siófokon, majd Székesfehérváron.« De, ha valami fatális véletlen folytán nem Gyula diák vetette volna papírra e fenti sorokat, hanem a lexikon szerkesztősége: vajon miért nem tett közzé akkor helyreigazító nyilatkozatokat, ahogy az egy ilyen vitéz irodalmártól várható volna? Vagy talán abban az időben még az ilyesmi érdemnek számított? Szóval ne felejtsük, a bíróság előtt szeretnénk találkozni Gyula diákkal, ahol ugyan ez esetben mi lennénk a vádlottak, de nem a mi szennyesünket teregették ki...”[114]

Nem sokkal ezután a hecclap két munkatársát küldte ki Gyula diák otthonába, ahol meglepetésszerűen szembesítették egy általuk megkérdőjelezhetetlen hitelűnek vélt szemtanúval: Hayden Ivánnal, az egykori siófoki főfoglárral.[115] Az ő életútjával külön is érdemes egy puszta lábjegyzeten túlmenően foglalkozni, hogy teljesebb képet kapjunk arról, ki volt pontosan a „koronatanú”.

A balatonőszödi születésű Hayden, aki eredetileg Kaposváron volt asztalossegéd, 1907-ben kezdte dicstelen bűnözői pályafutását, amikor kirabolta a karádi katolikus templomot. Ezért később egy évet ült börtönben.[116] 1911-ben ismét megjelent Kaposváron – ahonnan a rablást követően örök életére kitiltották –, és újabb törvénysértéseket követett el. Miután kiszabadult a rendőri őrizetből, azonnal a Somogyi Naplóhoz rohant elpanaszolni az őt ért állítólagos sérelmeket (az eset meglepő hasonlóságot mutat az 1919-es eljárásával, amikor a Népszava szerkesztőségét kereste fel hasonló módon a történetével). A lapnak előadta, hogy őt tulajdonképpen csak öt évre tiltották ki a városból, aminek semmi köze sem volt a rabláshoz – elmondása szerint egy asztalossztrájk miatt kergették el a településről –, amiért már különben is megbűnhődött. Állítása szerint a rendőrök 30 óráig étlen-szomjan tartották egy dohos cellában. Érdekes adalék, hogy se előtte, se utána ilyen vád nem érte az ottani egyenruhásokat.[117]

1913-ban már a császári és királyi kaposvári 44. gyalogezred szélhámos katonaszökevényeként került a hírekbe: a Dunántúl június 27-ei számából kiderül, hogy az alig pár napja szolgáló közlegény februárban tűnt el a budapesti helyőrségi kórházból, ahol betegségéből kellett volna lábadoznia. Egy másik ezred egyenruhájában oldott kereket az intézményből, és magát a csendőrséghez beosztott szakaszvezetőnek kiadva, már a Somogyba tartó vonaton, később pedig Sásdon, illetve Somogy, Tolna és Baranya vármegyékben követett el újabb szélhámosságokat – ekkor már grófi sofőrként tetszelegve –, mielőtt a pécsi rendőrök őrizetbe vették.[118] A katonai törvényszék 1914 februárjában összesen hat év fegyházra ítélte.[119]

Hayden azonban nem ülte le a rá kiszabott büntetést: 1916-ban már Székesfehérvárról szökött meg a katonai szolgálatból, és ezúttal kitüntetésektől roskadozó tűzmesterként parádézott. A Pesti Hírlap közléséből kiderül, hogy már 1915-ben is katonának adta ki magát. A polgári hatóságok kilenc feljelentés, a katonai szervek négyrendbeli szökés miatt nyomoztak ellene.[120] Kézre kerülése után még októberben ismét megszökött, ezúttal több másik „pályatársával” együtt, a kaposvári törvényszék börtönéből.[121]

1918 októberében a Kaposvári Királyi Törvényszék gondnokság alá helyezte, tehát nemcsak cselekvőképességét, hanem politikai jogait és a vagyonával való szabad rendelkezését is korlátozták.[122] A Nemzeti Hadsereg később közleményben vádolta meg azzal, hogy a kommün alatt tagja volt a Lenin-fiúk terrorkülönítményének, ám erre vonatkozóan nincs egyértelmű bizonyíték.[123]

Hayden nyilatkozata a Népszavában, 1919-ben

Forrás: Arcanum

Ezek után cseppet sem meglepő, hogy 1919-ben a románok által megszállt fővárosból őrmesteri uniformisban, vásárolt kitüntetésekkel ismét jól felvértezve érkezett Siófokra,[124] ahol a katonai rendőrség bűnügyi nyomozójának adta ki magát. A Népszavában közölt cikkben – amelyben a notórius hazudozó azzal a mesével állt elő, hogy huszárként szolgált a háborúban, illetve, hogy a katonai rendőrségnél bűnügyi detektív – közölte:

Később azután értesítést kaptam, hogy a terrorosztályhoz vettek föl nyomozónak. Ekkor már tudtam, hogy kik a Lenin-fiúk, nem álltam közéjük, inkább elbujdostam Siófokra.”[125]

A fenti tények, illetve a Hayden számlájára írható egyéb bűncselekmények természetesen nem zavarták az emberek múltjára és motivációira oly érzékeny Igaz Szó munkatársait.

Somogyváry Gyulát láthatóan váratlanul érte a Haydennel való szembesítés, és a cseppet sem kellemes helyzetben tudatosulhatott benne, hogy nemcsak magát, de unokabátyját is halálos veszedelembe sodorta azzal, hogy kikérte magának a nyilvánvaló hazugságokat. A kiválóan megkomponált lejáratás eredménye lett az alábbi cikk:

„Vádat emelünk vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula ellen Bebizonyítjuk, hogy ő a siófoki tömeggyilkosságok egyik főszereplője – Az Igaz Szó munkatársai lakásán szembesítették Gyula diákkal az ügy koronatanúját. Vitéz Freissberger-Somogyváry Gyula, írói nevén: Gyula diák, az utóbbi időben sorozatosan szerepel az Igaz Szó hasábjain. Megírtuk, hogy milyen szerepe volt a fehérterror idején a siófoki vérengzésekben. Helyreigazított, mire lapunk újabb bizonyítékokat mutatott be. Most pedig koronatanúval sütjük a gyilkos bélyegét rá! Jelentkezik a szemtanú! Gyula diák azt szeretné igazolni, hogyha volt is Siófokon 1919-ben egy Freissberger Gyula nevű, véreskezű tömeggyilkos százados, az nem azonos ővele. 1919-ben – meséli – ő csak főhadnagy volt. Az Igaz Szó szerkesztőségében megjelent Hayden Iván, a siófoki katonai fogház volt főfoglára. – Olvastam a cikkeket! – kezdte. Úgy volt minden, amint megírták. Én nem tudtam nézni a minden képzeletet felülmúló szörnyűségeket és vérengzéseket, amelyek Siófokon történtek. Megszöktem onnan! Azért jöttem el most, hogy adataimat az Igaz Szó rendelkezésére bocsássam. Ismertem a »fővezérség« tisztjeit. Jól ismertem Freissberger Gyulát is. Ezután Hayden Iván jegyzőkönyvbe diktálta mindazt, aminek szem- és fültanúja volt Horthy »fővezér« siófoki főhadiszállásán.[126] – Felismerné Freissberger Gyulát? – kérdeztük. – Ha nem változott meg túlságosan, akkor felismerem – hangzott a válasz. Szembesítésünk Gyula diák lakásán Lapunk két munkatársa Hayden Iván társaságában ezek után megjelent vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula, Ybl Miklós tér 2. számú ház, félemelet 3. számú lakásán. A siófoki katonai fogda volt főfoglára bemutatkozik. Vitéz Freissberger-Somogyváry Gyula sápadtan nézi. Másodperceken át tart a néma szempárbaj, Hayden Iván erősen figyel. Huszonhét évvel ezelőtt látta utoljára a véreskezű siófoki térparancsnokot, aki akkor daliás fiatalember volt. – Azért hoztuk magunkkal Hayden Ivánt – mondtuk –, mert ön azt állítja, hogy nem azonos a siófoki tömeggyilkos térparancsnokkal. Itt a koronatanú. Ő eldöntheti, hogy ön azonos-e Freissberger Gyula századossal? – Én – hebegi Gyula diák – nagyon fiatal voltam akkor még... Nem lehettem százados... csak főhadnagy voltam. A siófoki fogda volt főfoglára percek után megszólal: – Akkor, 1919-ben – jelenti ki határozottan – ön bajuszt viselt! – Életemben nem volt bajuszom! Pár másodperc múlva meghazudtolja magát. Úgy látszik, eszébe jut, hogy az előző napon juttatta el az Igaz Szó szerkesztőségébe azt az 1919-ben készült arcképét, amelyen hatalmas bajusszal feszít a fényképész lencséje előtt. – Igaz... van egy fényképem, amelyen bajuszt viselek... De hát arra parancs volt. Freissberger-Somogyváry ismét meghazudtolja magát Elég volt egy pillantást vetni az egyre idegesebben viselkedő férfira és a mögötte kezeit tördelő feleségére ahhoz, hogy lássuk: veszedelmes talajra lépett hazugságaival és cáfolni igyekvő vakmerőségével. Munkatársunk teszi fel a második döntő kérdést: – Járt ön 1919-ben Siófokon? Pillanatnyi csend. Nagyon határozatlanul hangzik a felelet: – Nem... Megszólal a főfoglár: – Határozottan azt állítja, hogy 1919-ben egyszer sem járt Siófokon? Gyula diák beleesik saját kelepcéjébe: – Hát igen... Egyszer-kétszer jártam ott. A hajmáskéri táborból hivatalosan küldtek ki. Ismét nehéz kérdés következik: – Ha ön, ahogy állítja, nem azonos a siófoki Freissberger Gyulával, nem szerzett arról tudomást, hogy ott térparancsnok ez a százados? – Nem ismertem! Sohasem hallottam róla. Hayden Iván: – Ez lehetetlen, mert aki Siófokra betette a lábát, annak jelentkezni kellett azonnal Freissberger térparancsnoknál abban az időben. A kínos ügy főszereplője valósággal megnémul. Felesége halálsápadt, kezei közé rejti arcát. – Tessék válaszolni! – mondjuk. – Nem ismertem Freissberger Gyulát. Aki nem hallott a siófoki rémségekről Tovább szorul a hurok a saját ellentmondásaiba belezavarodó ellenforradalmár körül. Munkatársunk folytatja a faggatást: – Nem is hallott a siófoki szörnyűségekről? – Abban az időben, amikor én ott jártam, nem hallottam semmiről semmit. – Mikor járt ott? – 1919. augusztus végén. A siófoki vérengzések időpontja: 1919. augusztus vége. Akkor nem csak Magyarországot, de az egész világot bejárták és felháborították a Horthy vérebeinek siófoki rémuralmáról szóló hírek. És Freissberger Gyula, aki saját bevallása szerint is Siófokon volt ez időben, csodálatosképpen »semmit sem hallott mindezekről«. »Nem indítok sajtópert« Hayden Iván egy percre sem vette le a szemét vitéz Freissberger-Somogyváry Gyuláról. Kitartóan figyelte. Eddig nem is nyilatkozott arról, hogy felismerte-e, és azonos lenne a siófoki Freissbergerrel. A főfoglár hirtelen felkiált: – Most, így profilban, határozottan felismerem! Magam előtt látom, ahogy ott állt, a Népszavát a kezében tartva, és így szólt hozzám: – Büdös kommunisták! Majd ezek is ide kerülnek... A Népszava eme emlékezetes számában[127] jelent meg éppen Hayden Iván jelentése a siófoki rémségekről. A főfoglár ugyanis a felháborító eseményekről rendszeresen jelentést tett a Népszava szerkesztőségének. Az »odakerülés« abban az időben megcsonkítást, tőrdöfést, golyót vagy akasztást jelentett. Vitéz Freissberger-Somogyváry Gyula továbbra is jó taktikának tartja a nevetséges tagadást: – Kérem szépen, én nem lehettem az a Freissberger... Én akkor még nagyon fiatal voltam. Hayden Iván ismét határozottan jelenti ki: – Ön volt az! – Az Igaz Szó ezek után – jelenti ki munkatársunk – fenntartja minden állítását. Közli mindazt, ami az ön lakásán most lejátszódott. Ezek után természetesnek tartjuk, hogy ön sajtópert indít ellenünk. – Huszonhét év után nehéz tanúkat találni... Én nem indítok sajtópert. Vádat emelünk vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula ellen! Érthető ezek után, hogy Gyula diák nem akar sajtópert indítani az Igaz Szó ellen. Nem is várjuk, hogy a bíróság előtt bizonyítsuk rá mindazt, amit megírtunk és fenntartunk. A népfőügyészségnek is tudomására hozzuk, hogy vádat emelünk ellene. Vádat emelünk Somogyváry Gyula, alias Freissberger Gyula, alias Gyula diák ellen az ellenforradalmi terror idején elkövetett sorozatos gyilkosságokban való részvétel miatt. Vádoljuk azzal, hogy mint a siófoki »fővezérség« egyik igen fontos szolgálati beosztású tisztje, okozója volt emberek meggyilkolásának, megkínzásának. Felhívjuk az illetékes hatóságokat, hogy ez ügyben indítsák meg a vizsgálatot, hallgassák ki a tanúkat, közöttük elsősorban Hayden Ivánt, aki egész sor gyilkosságnak szemtanúja, s akinek feleségét is Somogyváry Gyula gyilkolta meg. A bűnlajstromból A jegyzőkönyv – amelyet azonnal az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátunk – többek között a következő rémtettekről rántja le a leplet. Hayden Iván elmondja, hogy 1919 augusztusában találkozott először Freissbergerrel. (…) Elmondja Hayden azt is, hogy ő az első pillanattól kezdve jegyzőkönyveket vett fel a Siófokon történt borzalmas eseményekről. Egy reggel, amikor éppen a fogdában lévők névsorát készítette el, Freissberger százados rontott be a szobába. »– Mit csinál maga, törzsőrmester? – üvöltötte. Hayden: – Százados úr, alázatosan jelentem, névsort csinálok. Prónay,[128] aki Freissberger kíséretében jött, dühösen közbevágott: – Itt nincs semmiféle névsor vagy jegyzőkönyv! – S ezzel széttépte a jegyzőkönyvet. Ekkor Freissberger százados rám ordított: – Ha maga kotnyeleskedik, odadobom a többi közé!« Egy másik jellemző részlet a jegyzőkönyvből: »Freissberger és segédtisztje, Lészay főhadnagy egy házban laktak. Az utca nevét nem tudom, de a házat megismerem. Reggelenként, amikor én jelentést tenni mentem, egy alkalommal láttam, hogy a falon négy hulla függ. A négy áldozat közül egy nő volt. Ezeket a meggyilkolt embereket ismertem. Mind a fogdában volt még előző nap. Az egyik: Halász Lajos[129] siófoki banktisztviselő volt. Felesége ma is ott él. Az asszony az ijedtségtől rosszul lett, és koraszülése volt. Bocskai[130] nevű siófoki lakos volt a másik. A harmadik férfi és nő nevét nem tudom, azokat a vonatról szedték le. A halottak teljesen meztelenre vetkőztetve lógtak, testükön kék-zöld ütésnyomokkal.« Freissberger azután egy alkalommal parancsot adott Haydennek, hogy üríttesse ki a városi fogdával szemben lévő Deutsch-féle magtárhelyiséget, mert új fogdára van szükség. Hayden egy Sebesi[131] nevű csendőr őrmesterrel együtt elrejtőzött a magtár mellett és megnézték, mit tesznek ott Horthy tisztjei. Hayden saját elbeszéléséből idézünk. Így történt a förtelmes tömeggyilkosság. »Megjöttek a tisztek. Ott volt Freissberger százados is. Tíz óra lehetett. A tisztek vad nótákat énekeltek. Freissberger és Prónay jelentkeztek Horthynál és parancsot kértek. Erre Horthy azt mondta: – Még a csírájukat is kiirtani! Erre Freissberger odaszólt: – Fővezér úr! Tisztelettel kérem, mi legyen a cseh őrnaggyal?[132] Az még a városi fogdában van! Horthy válaszolt: – Azt is közébe dobni! Kitárták az ajtót, bedobták az őrnagyot, letérdepeltették a 60 foglyot sorba egymás mellé, a tiszteknél, mindnél egy 50 centiméteres bőrtok volt, amibe egy 10 centiméteres ólomdarab volt varrva. Az összes tisztek vadállati módon nekiesnek a foglyoknak, és ólmosbottal fejbe ütik őket. Feltűzött szuronnyal rohangálnak összevissza, majd sortüzet adtak a szerencsétlenekre. Jó részük azonnal meghalt. Ekkor Freissberger parancsot adott, hogy azonnal küldjék Báthory törzsőrmestert a kocsikért, és a kijelölt helyre vigyék a hullákat. Freissberger ekkor autóval elment. A trénkocsik megérkeztek. Az élőket is kocsira dobták. Halálhörgés, jajgatás hallatszott. Megint megindult a menet. A Siótól 5 kilométerre, egy kis fenyves mellett, a bakterházzal szemben árok volt előkészítve. A hullákat és félig halottakat még egyszer sortűz alá vették, és aztán eltemették őket. Előzőleg a két törzsőrmester az összes hullákat kirabolta.« A jegyzőkönyv befejezésében ezeket mondja el Hayden: »Tudok arról, hogy Freissberger ezeken kívül még a következőket tette: Köves Jánost[133] és feleségét elfogták. Siófok mellett volt tanító. Az asszony másállapotban volt. Freissberger parancsot adott egy közlegénynek, hogy előtte becstelenítse meg az asszonyt. Ez az irodában történt. A férj a cellából látta felesége sorsát. Lőwi budapesti fakereskedő fiát[134] (féllábú, rokkant főhadnagy volt) a vonatról szedték le. Freissberger részvételével kegyetlenül meggyilkolták ezt az embert is.« Tisztelt Népifőügyészség! Várjuk a nyomozás és az eljárás megindítását!”[135]

Az Igaz Szó következő, diadalittas tudósítása már a Somogyváry elleni vizsgálatról is hírt ad. A vörös propagandisták végtelen cinizmusára vall, és egyben az akció előre eltervezett voltát is sejteti, hogy a cikk második felében felfedik: nem Gyula diák követte el a terhére rótt gyilkosságokat, a feltételezett elkövető unokatestvére, aki ellen a lap állítása szerint „névtelen levélben” érkezett a helyzetet tisztázó információ. Sokkal valószínűbb azonban, hogy Hayden Iván nem magától tévedt be a szerkesztőségbe, és feljegyzéseivel sem az Igaz Szó révén találkoztak először a hatóságok, akik gyaníthatóan Szentkuthy szerepével és személyazonosságával is tisztában voltak, hanem épp fordítva, a rendőrség kommunista irányítás alatt álló Államvédelmi Osztálya (ÁVO) akart két legyet ütni egy csapásra:

„Az Igaz Szó cikksorozata alapján letartóztatták Freissberger századost, a tömeggyilkos siófoki térparancsnokot Az Igaz Szó Ismeretlen részletek az elmúlt negyedszázad történetéből című cikksorozata többek között bemutatta azokat az eddig ismeretlen adatokat, amelyek most kerültek napfényre a siófoki vérengzésekkel kapcsolatban. A siófoki események egyik főszereplője a tömeggyilkos Freissberger Gyula százados, Siófok térparancsoka volt, aki azután eltűnt. Freissberger nevét senki sem hallotta az ellenforradalmi Magyarországon többé: a süllyesztő elnyelte őt, akárcsak társait, hogy később, esetleg más néven, mint makulátlan múltú hazafiak jelenjenek meg újra, a politikai vagy gazdasági élet vezető pozícióiban. A siófoki térparancsnok A feltűnést keltő cikksorozat eredményeképpen százával keresték fel szerkesztőségünket személyesen és írásban az ellenforradalmi rémtettek élő szemtanúi. Az egyik cikkben megírtuk Hayden Iván volt siófoki főfoglár esetét is. Hayden Iván vörös katona volt, és elbeszélése szerint budapesti újságírók megbízásából ment Siófokra, ahonnan mint a Nemzeti Hadsereg foglára, jelentéseket küldött a véres eseményekről a fővárosi lapoknak. Hayden jelen volt akkor, amikor a darutollas banditák megjelentek a fogdává átalakított Deutsch-féle magtárban, és annak lakóit, mintegy 60 embert meggyilkoltak, kifosztottak és a siófoki kiserdőben elástak. Hayden, aki a magtár kerítése mögül nézte végig a vérengzést, ekkor megszökött Siófokról. Az eseményekről értesítette a pesti lapokat, aztán elhagyta az országot. Huszonhét év után most tért haza. Szerkesztőségünkben elmondta élményeit, és megvilágította a siófoki események eddig ismeretlen részleteit is. Elmondta azt is, hogy mit tud a titokzatos Freissberger Gyula szerepéről. Freissberger Siófok térparancsnoka volt az időben, később kivált a hadseregből és valami más pályára lépett. Senki sem tudta, hol él és hol bujkál a tömeggyilkos. Hogy mit tett, arra Hayden vallomása ad képet. Tömeggyilkosságok sorozata Hayden jegyzőkönyvbe foglalt vallomása a következőket mondja Freissbergerről: »Freissberger több tiszti bandita társaságában, 1919 augusztusában garázdálkodott Siófokon. Határozott tudomásom van arról, hogy számos gyilkosságban vett részt Freissberger százados, a siófoki térparancsnok: Halász István banktisztviselőt, két férfit és egy nőt végeztek ki. Holttestüket a százados szobájában akasztották fel. Kiürítették a fogdát, 60 szerencsétlen embert hurcoltak el, túlnyomó részüket kivégezték. A halottakat és a sebesülteket együtt temették el. Előzőleg kirabolták őket. Freissberger parancsot adott egy nő megbecstelenítésére. Parancsára Lőwi pesti fakereskedő hadirokkant fiát lemészárolták. Ezenkívül még számos tömeggyilkosságban vett részt Freissberger százados.« Somogyváry mesterkedése Az Igaz Szó a kapott adatok alapján nyomozásba kezdett. Első adatunk úgy szólt, hogy egy Freissberger Gyula nevű tiszt, aki a Nemzeti Hadsereg siófoki törzsszázadában szolgált, nevét később Somogyváry Gyulára változtatta. Ezen a néven vitézi rangot kapott és a rádió igazgatója lett. Ez a Freissberger azonos volt azzal a Gyula diákkal, akinek ellenforradalmi szereplésére vonatkozólag az egykorú újságok, folyóiratok, lexikonok bőséges adatokat szolgáltattak. Felkerestük Hayden Ivánnal budai lakásán Somogyváry-Freissberger Gyulát. Elébe tártuk mindazokat az adatokat, amelyeket siófoki térparancsnok múltjáról tudtunk. Vitéz Somogyváry Gyula a szembesítés során olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy megerősödjön az ellene szóló gyanú. Önmagát keverte hazugságokba. Nevetséges védekezésekkel állt elő. Hogy ennek mi volt a háttere, azt jól tudta. Amikor Hayden volt siófoki főfoglár Somogyváry-Freissberger szemébe mondta, hogy őt Siófokról ismeri, először tagadni próbálta, azután beismerte. Ki kell emelni, hogy nem védekezett erélyesen, nem szolgált olyan ténybeli adatokkal, amelyekkel tisztázhatta volna magát. Az Igaz Szó felhívta a Somogyváry-ügyre a rendőrség Államvédelmi Osztálya népbírósági csoportjának figyelmét. Az unokafivér volt a térparancsnok Ezután névtelen levelet kaptunk, amely szerint nem a rádió volt fasiszta igazgatója teljesített siófoki térparancsnokként szolgálatot 1919-ben, hanem egy másik Freissberger Gyula... Ez a második számú Freissberger Gyula: Szentkuthy Gyula élelmiszer- és gyarmatáru nagykereskedő (XI. kerület, Lágymányosi út 7.). Ami az ügyben a legérdekesebb: vitéz Somogyvárynak unokabátyja. A rendőrség tovább folytatta a nyomozást. Előállították Szentkuthy-Freissberger terménynagykereskedőt. Drámai gyorsasággal peregtek ezután az események. A kérdések pergőtüze alatt megtört a gyanúsított. Elismerte, hogy Horthy főparancsnok banditáinak siófoki tömeggyilkossága idején valóban ő volt a község térparancsnoka. Nevét azért magyarosította meg, mert azt remélte, hogyha valaha keresni is fogják Freissberger siófoki térparancsnokot, nem gondolnak arra, hogy az vele azonos. Szentkuthyt letartóztatták. A vizsgálat további során bizottság szállt ki a helyszínre, hogy felderítsék Siófok minden szörnyű titkát. A nyomozás érdekében egyelőre nem adnak ki hivatalos jelentést. Ez az igazság a siófoki véreskezű tömeggyilkos ügyében. Ezt az emberbőrbe bújtatott vadállatot és bűneit palástolta és vállalta hallgatásával magára vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula. Nem azzal állított elő, hogy Szentkuthy, az unokabátyja a szörnyű események főszereplője, hanem mert kertelt, félre akarta vezetni az igazságot keresőket. A Magyar Rádió fasiszta idők alatti igazgatója siófoki szereplését is a folyamatban lévő vizsgálat van hivatva tisztázni. Hisszük, hogy a demokrácia igazságszolgáltatása a legerélyesebben sújt le az ellenforradalom leggyalázatosabb alakjaira. Gárdos Miklós”[136]

Természetesen a cikk kifogásolja, hogy Somogyváry nem játszotta rendőrkézre az unokabátyját; jellemző, hogy egy kommunista tollnok abban lát erkölcstelenséget, ha valaki nem árulja el az egyik legszentebb emberi kapcsolatot, a rokonságot, pláne holmi sajtóvádaskodások kedvéért.[137]

Somogyváry Gyulát azonban az ilyen nemtelen támadások sem tudták megtörni. Az ellene folyó vizsgálat semmi törvénybe ütközőt nem tárt fel. A rákényszerített szilencium ellenére pedig lázas alkotásba kezdett, és ezekben az években írta meg az 1848-as regények befejező részét, A Tűzoszlopot, és második világháborús könyvét, a Vihar a levelet…, amelyek sajnos már csak a rendszerváltás után jelenhettek meg. 1947-ben négy, bibliai témájú színművet is papírra vetett – Vihar Betsaidában, A vámos, Harmadnap hajnalán és Az orvos útja –, amelyeket V. S. G. Yung-Mill álnéven, népbírósági tiltás ide, vagy oda, a Katolikus Műsorszolgálat segítségével jelentetett meg.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára iratai tanúsága szerint abba sem tudott belenyugodni, hogy az általa annyira szeretett Magyarország egyre lejjebb csúszik egy újabb proletárdiktatúra felé vezető lejtőn. Értelmiségiekkel, arisztokratákkal, korábbi képviselőkkel kezdett szervezkedésbe, és titokban elhatározták, hogy megalapítják a Nemzeti Keresztény Pártot. Valószínűleg ez, illetve a lakásán gyakran megforduló polgári személyek is folyamatosan az akkor már Államvédelmi Hatósággá (ÁVH) keresztelt vörös erőszakszervezet figyelmének homlokterében tartották.[138]

Az ÁVH állományának eskütétele 1949-ben, a MÁVAG Kőbányai úti telephelyén

Forrás: Fortepan, 128536 / Adományozó: Bauer Sándor

1950 áprilisától megvonták a nyugdíját,[139] majd november 6-án, 10 óra 25 perckor az ÁVH emberei államellenes szervezkedés gyanújával őrizetbe vették budai lakásán. Az indok? Egy Budapest-szerte terjedő, rendszerellenes vers, amelynek stílusában Somogyváryra vélt ráismerni az akkor már kommunista államhatalom. Mindenféle ítélet nélkül előbb a Fő utcai fogdára, majd a váci fegyházba került. 1951. február 16-án Kistarcsára internálták. Ekkorra már kiderült, hogy az inkriminált költemény nem az ő tollából származott, de a „népi demokrácia” pribékjei már nem engedhették szabadon: túl sokat látott a Rákosi-diktatúra titkolni próbált árnyoldalából, de különben is, az ÁVH nem tévedhetett.[140]

A fogság alatt egyre súlyosbodó szívbaj – a német koncentrációs tábor „öröksége” –, illetve cukorbetegség kínozta, emiatt egyre sűrűbben szorult a kistarcsai tábor gyengélkedőjének ellátására. Romló fizikai állapota ellenére méltósággal viselte rettenetes helyzetét, és folyamatosan igyekezett tartani a lelket rabtársaiban, akiknek szórakoztatására és felvidítására verseket írogatott.[141] Természetesen a hatalom kiszolgálóinak is megvolt róla a véleménye. Az 1952. augusztus 8-ai, Kerli István államvédelmi hadnagy és Végső Gyula államvédelmi alhadnagy által felvett gyanúsítási jegyzőkönyvében – amelyet Somogyváry legyengült állapotában már alig tudott aláírni – így jellemzik az írót:

„1951. február 16. óta van internálva. Internálásának ideje alatt állandóan beteges (szívbaj), hosszabb idő óta a tábori kórházban fekszik. Alattomos és a régi rendszer híve. A tábor rendjét betartja, fenyítve nem volt. Ravasz, hangoskodó természetű. Nevezett ellen a vád az volt, hogy VKF/6-os tiszt volt, és a felszabadulás után pedig demokráciaellenes, illegális szervezkedés tagja volt. A fentiekre vonatkozóan bizonyítékkal nem rendelkezünk. Javasoljuk: Somogyvári Gyula további internálását, mivel nevezett ma is demokráciaellenes magatartást tanúsít.”[142]

Állapota idővel annyira súlyosbodott, hogy a kistarcsai tábor főorvosa kijárta számára, hogy felkerülhessen Budapestre, az ÁVH Mosonyi utcai rabkórházába.[143] Ám az intézkedés jócskán megkésett. Ráadásul, ahogy az dr. Héthelyi Tibor[144] egykori fogvatartott, raborvos elmondásából kiderül, itt sem bántak jobban az íróval, mint az internálótáborban, sőt:

„1954 nyarától, mint raborvos, a börtönkórházban dolgoztam, itt módomban állt betekinteni a kórház felvételi naplójába, s abban találkoztam Somogyváry nevével. (…) Próbáltam megkeresni a kórlapját, ami azonban nem sikerült. (Talán nem is volt kórlapja.) A szintén rab dr. Baranyai Jusztintól[145] és dr. Bossányi László belgyógyász professzortól kapott információ szerint – akik betegtársai voltak –, a súlyos beteg Somogyváry ágyából fegyelmi okok miatt eltávolították a matracokat, sodronyon kellett feküdnie, és a gyógyszereket − köztük az inzulint is − megvonták tőle... Hogy erre az embertelen tettre ki adott parancsot, nem tudom.”[146]

1953. február 12-én, 15 óra 30 perckor az író szíve nem bírta tovább a kínokat: Gyula diák szívroham következtében visszaadta a lelkét a Teremtőnek.

Gyula diák gyászjelentése

Forrás: Hungaricana

Földi maradványait jeltelen sírba, a Gyűjtőfogházban elhunyt köztörvényes és politikai foglyok közé, a rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájába ásták el a kommunista pribékek.

Emléktáblája a Várkapitányság épületében

Vitéz Somogyváry Gyula csak a rendszerváltás után, 1992. február 14-én kaphatta meg a végtisztességet, ekkor méltó formában, egyházi szertartás mellett temették újra. Emlékét 1995 óta márványtábla őrzi egykori Ybl Miklós téri otthona falán, mely 2014 óta a Várkapitányság épületének előterében látható. 2012-ben posztumusz Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.

Tari Tamás Viktor

író, újságíró, szerkesztő

*

FELHASZNÁLT IRODALOM

A kitiltott szélhámos és templomrabló. Somogyi Hírlap, 1911. 8. évf. 141. sz. 5. o.

1911. 8. évf. 141. sz. 5. o. A siófoki fehér terroristák foglárja. Népszava, 1919. 47. évf. 193. sz. 3. o.

1919. 47. évf. 193. sz. 3. o. A szélhámos álhősök megszöktek az ügyészség fogházából. Soproni Hírlap, 1916. 13. évf. 231. sz. 4. o.

1916. 13. évf. 231. sz. 4. o. A talmi tűzmester. Pesti Hírlap, 1916. 38. évf. 51. sz. 16. o.

1916. 38. évf. 51. sz. 16. o. Az amerikai misszió letartóztatta a Népszava hősét. Virradat, 1919. 2. évf. 18. sz. 3. o.

1919. 2. évf. 18. sz. 3. o. Az első rádiótárgyú festmény – Gidófalvyné Pataky Etelka festménye, a Rádióhallgatók. Magyar Rádió Újság, 1928. 5. évf. 52. sz. 15. o.

1928. 5. évf. 52. sz. 15. o. Baróti Géza: Gyula diák. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 38. sz. 10. o.

1992. 55. évf. 38. sz. 10. o. Blasszauer Róbert: Egy nem regisztrált halott. Magyar Napló, 2007. 19. évf. 5. sz. 41–44. o.

2007. 19. évf. 5. sz. 41–44. o. Borbély Ilonka: Egymás között Gyula diákról. Hegyen Épített Város, 1928. 5. évf. 6. sz. 47. o.

1928. 5. évf. 6. sz. 47. o. Böjtöltet a rendőrség. Somogyi Napló, 1911. 2. évf. 144. sz. 4. o.

1911. 2. évf. 144. sz. 4. o. Egészítsék ki a fasiszta könyvek jegyzékét! Magyar Alföld, 1946. 2. évf. 25. sz. 3. o.

1946. 2. évf. 25. sz. 3. o. Egy fehér tiszt vallomása a siófoki borzalmakról. Az Ember, 1919. 3. évf. 2. sz. 8–14. o.

1919. 3. évf. 2. sz. 8–14. o. Elítélt katonaszökevény. Somogyvármegye, 1914. 10. évf. 29. sz. 3. o.

1914. 10. évf. 29. sz. 3. o. Földesi Ferenc (szerk.): A kommunisták uralma Veszprémben. Írta: Dr. Gutheil Jenő. Veszprém, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1920. Újrakiadás: Veszprém, Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2025. 208–209. o.

Írta: Dr. Gutheil Jenő. Veszprém, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1920. Újrakiadás: Veszprém, Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2025. 208–209. o. Freissberger Gyula nyugalmazott századost elgázolta autójával egy gépészmérnök. Pesti Napló, 1932. 83. évf. 203. sz. 18. o.

1932. 83. évf. 203. sz. 18. o. Gáll Sándor: Gyula diák Magyarország szolgálatában. Krisztus Fénye, 2022. 23. évf. 2. sz. 22–24. o.

2022. 23. évf. 2. sz. 22–24. o. Gárdos Miklós: Az Igaz Szó cikksorozata alapján letartóztatták Freissberger századost, a tömeggyilkos siófoki térparancsnokot. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 32. sz. 3. o.

1946. 2. évf. 32. sz. 3. o. Gárdos Miklós: Horthy Miklós matrózokat korbácsol, forradalmárokat végeztet ki, azután „őfelsége a császár nevében” átveszi a Nemzeti Hadsereg főparancsnokságát. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 24. sz. 5. o.

1946. 2. évf. 24. sz. 5. o. Gárdos Miklós: Tizenkét holttest Gyula diák hálószobája falán, avagy „néphangulatot tanulmányoztat” Horthy. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 26. sz. 7. o.

1946. 2. évf. 26. sz. 7. o. Gondnokság. Budapesti Közlöny, 1918. 52. évf. 230. sz. 7. o.

1918. 52. évf. 230. sz. 7. o. Gyula diák, a javíthatatlan jó ember. Rádióélet, 1932. 4. évf. 27. sz. 1019. o.

1932. 4. évf. 27. sz. 1019. o. Halász Géza: Gyula diák, a diktatúrák áldozata. Magyar Nemzet, 2021. 84. évf. 31. sz. 7. o.

2021. 84. évf. 31. sz. 7. o. Három évre eltiltották Somogyváry Gyulát a nyilvános szerepléstől. Kossuth Népe, 1948. 4. évf. 31. sz. 2. o.

1948. 4. évf. 31. sz. 2. o. Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes Ügyek, 1943. 55. évf. 46. sz. 1557. o.

1943. 55. évf. 46. sz. 1557. o. Ifjabb Somogyváry Gyula: Gyula diák centenáriuma – Egy élet Magyarország szolgálatában. Magyar Nemzet, 1995. 58. évf. 300. sz. 9. o.

1995. 58. évf. 300. sz. 9. o. Dr. Juhász József, Papp Emil dr. (szerk.): Az 1935. évi április hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. III. kötet, Athenaeum, Budapest, 1935. 75. o.

III. kötet, Athenaeum, Budapest, 1935. 75. o. Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 628–631. o.

1941. 47. évf. 47. sz. 628–631. o. Költők beszélnek a tavasz lázában fogant első versükről. Új Magyarság, 1937. 4. évf. 70. sz. 17. o.

1937. 4. évf. 70. sz. 17. o. Könyvszeretet és fasizmus. Független Nép, 1946. 2. évf. 14. sz. 2. o.

1946. 2. évf. 14. sz. 2. o. Kurcz Béla: Gyula diák gyötrelmes útjai. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 40. sz. 7. o.

1992. 55. évf. 40. sz. 7. o. Mezei András: Magyarországról Amerikában. Élet és Irodalom, 1989. 33. évf. 20. sz. 5. o.

1989. 33. évf. 20. sz. 5. o. Nemes Suhay Imre: Költő és katona. Új Idők, 1940. 46. évf. 3. sz. 53–54. o.

1940. 46. évf. 3. sz. 53–54. o. Nemeskürty István: Hitler és Rákosi rabja volt. Kisalföld, 1992. 47. évf. 39. sz. 10. o.

1992. 47. évf. 39. sz. 10. o. Parragi György: Mauthauseni napló. Délamerikai Magyarság, 1946. 18. évf. 2449. sz. 6. o.

1946. 18. évf. 2449. sz. 6. o. Puskapor (Halácsy Endre): A pedellus siralmai. Zászlónk, 1909. 7. évf. 8. sz. 5. o.

1909. 7. évf. 8. sz. 5. o. Somogyváry Gyula a rádió igazolóbizottsága előtt. Világ, 1945. 1. évf. 150. sz. 4. o.

1945. 1. évf. 150. sz. 4. o. Somogyváry Gyula feltámadt? Szabad Szó, 1947. 49. évf. 277. sz. 5. o.

1947. 49. évf. 277. sz. 5. o. Vitéz Somogyváry Gyula: A beszélő címer. Új Idők, 1941. 47. évf. 49. sz. 679–680. o.

1941. 47. évf. 49. sz. 679–680. o. Vitéz Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fűzfa! Auktor Kiadó, Budapest, 2002. 34–35. o.

Auktor Kiadó, Budapest, 2002. 34–35. o. Somogyváry képviselő úr első nyilatkozata. Rádióélet, 1935. 7. évf. 16. sz. 5. o.

1935. 7. évf. 16. sz. 5. o. Somogyváry Mária: Magyar lány a Gulágon. Vas Népe, 1992. 37. évf. 166. sz. 6. o.

1992. 37. évf. 166. sz. 6. o. Somogyváryt kérjük... Magyar Szó, 1948. 5. évf. 102. sz. 4. o.

1948. 5. évf. 102. sz. 4. o. Tempefői (Sibelka Perleberg Artúr): Kétféle mértékkel. Világ, 1945. 1. évf. 170. sz. 4. o.

1945. 1. évf. 170. sz. 4. o. Th.: Gyula diák a régi otthon falai között. Soproni Hírlap, 1929. 16. évf. 65. sz. 3. o.

1929. 16. évf. 65. sz. 3. o. Vádat emelünk vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula ellen. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 28. sz. 3. o.

1946. 2. évf. 28. sz. 3. o. Vámos György: Bűnösök és bűnbakok a Magyar Rádióban 1945 után. Eszmélet, 2012. 24. évf. 96. sz. 79–102. o.

2012. 24. évf. 96. sz. 79–102. o. Veszedelmes szélhámos elfogadása Pécsett. Dunántúl, 1913. 3. évf. 147. sz. 2. o.

1913. 3. évf. 147. sz. 2. o. Vitéz Freissberger-Somogyváry Gyula helyreigazít: A lexikon vádol! Igaz Szó, 1946. 2. évf. 27. sz. 7. o.

1946. 2. évf. 27. sz. 7. o. Vitéz Somogyváry Gyula kitüntetése. Nemzeti Újság, 1935. 17. évf. 38. sz. 9. o.

1935. 17. évf. 38. sz. 9. o. Vitéz Somogyváry Gyula rendes tag székfoglalója. Koszorú, 1942. 8. évf. 2. sz. 125–127. o.

1942. 8. évf. 2. sz. 125–127. o. Zalai Fodor Gyula: Hazugak a háborús könyvek, mert kimaradt belőlük az Úristen... Nemzeti Újság, 1930. 12. évf. 163. sz. 26. o.

*

JEGYZETEK



[1] Borbély Ilonka: Egymás között Gyula diákról. Hegyen Épített Város, 1928. 5. évf. 6. sz. 47. o.

[2] Freissberger Vilmos (n. a. – 1903): Gazdász, uradalmi tiszttartó, tűzoltóparancsnok.

[3] Régi Kaszinó: 1789-ben Pejachevich Károly által építtetett kulturális központ volt a soproni Liszt Ferenc utca és Petőfi tér sarkán. Számos koncert helyszíne volt, melyek közül kiemelkedik Liszt Ferenc három fellépése. A XIX. század során kétszer is leégett, ezt követően eklektikus stílusban építették újjá, ma iskolaként működik.

[4] Th.: Gyula diák a régi otthon falai között. Soproni Hírlap, 1929. 16. évf. 65. sz. 3. o.

[5] Uo.

[6] Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 629. o.

[7] Th.: Gyula diák a régi otthon falai között. Soproni Hírlap, 1929. 16. évf. 65. sz. 3. o.

[8] Vitéz Somogyváry Gyula: Ne sárgulj, fűzfa! Auktor Kiadó, Budapest, 2002. 34–35. o.

[9] Költők beszélnek a tavasz lázában fogant első versükről. Új Magyarság, 1937. 4. évf. 70. sz. 17. o.

[10] Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 628. o.

[11] Uo.: 629. o.

[12] Aulikus: Udvari érzelmű, az uralkodóházhoz hű.

[13] Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 629. o.

[14] Özvegy Freissberger Vilmosné (született: Tummersbach Ilona) (n. a. – 1922.): Egyes forrásokban Jummerspach, ill. Jummersbach néven szerepel.

[15] Puskapor (Halácsy Endre): A pedellus siralmai. Zászlónk, 1909. 7. évf. 8. sz. 5. o.

[16] Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 630. o.

[17] Zalai Fodor Gyula: Hazugak a háborús könyvek, mert kimaradt belőlük az Úristen... Nemzeti Újság, 1930. 12. évf. 163. sz. 26. o.

[18] Lengyel légió: 1914 augusztusában, Ferenc József engedélyével állították fel az Osztrák–Magyar Monarchia területén, sorait főként a hadköteles kort még el nem ért lengyelekkel töltötték fel. Három dandárból állt, lengyel vezényleti nyelvet és egyenruhát használt, de a Monarchia főparancsnokságának alárendeltségébe tartozott. Az egységeket főként Galíciában, Kárpátalján és Volhíniában vetették be, 1915-ben mintegy 16 500 katonát számlált, 1916 őszén lengyel segédhadtestté szervezték át. Az egység a lengyel függetlenség érdekében harcolt, miután sokuk ezt nem látta biztosítottnak a Monarchia keretein belül, 1916-tól tagjai rendszeresen átszökdöstek az antanthoz.

[19] Magyar királyi budapesti 29. honvéd gyalogezred: 1912-ben alapított gyalogezred volt, amely az Osztrák–Magyar Monarchia hadrendjének második lépcsőjébe, a Magyar Királyi Honvédség kötelékébe, azon belül is a budapesti honvédkerületi parancsnokság alárendeltségében működött. Állomáshelye a Budaörsi út 49–53. szám alatti Budapesti Új Honvéd Gyalogsági Laktanya volt, amelyet 1916-ban neveztek el IV. Károly királyról (ma Mária Terézia nevét viseli). Az 1918-as összeomlás után feloszlott.

[20] Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME): 1918 novemberében alakult jobboldali, irredenta, antiszemita és fajvédő szervezet, amelynek vezetői között szerepelt többek között pozsonyi Eckhardt Tibor, Gömbös Gyula, tótprónai és blatniczai Prónay Pál és vitéz Héjjas Iván. Az 1920-as évek elején jelentős politikai és közéleti befolyással bírt. Lapja az Ébredő Magyarország volt. A szervezethez több erőszakos cselekmény, politikai és zsidóellenes merénylet is köthető. A ’30-as évekre eljelentéktelenedett, végül 1945 februárjában tiltották be.

[21] Dormándi Dormándy Géza (1882–1946): Vezérkari ezredes, magyar királyi címzetes tábornok, műgyűjtő. Húsz évig katonai pályán működött, és vezérkari ezredesként vonult nyugállományba. Az első világháborús összeomlás után, a Károlyi-rezsim alatt a budapesti antant összekötőiroda vezetője lett. A proletárdiktatúra kitörése után ő volt a második fegyveres ellenforradalmi kísérlet katonai vezetője, amiért 1919. április 24-én letartóztatták. 1921-ben a magyar-román határkiigazító bizottság magyar delegáltja volt, majd nyugalomba vonult, és az Első Dunagőzhajózási Társaság igazgatója lett.

[22] Dormándy-féle ellenforradalom: A Tanácsköztársaság megbuktatását célzó, sikertelen budapesti fegyveres akció, amelyet 1919 áprilisában készítettek elő. Katonai szervezői dormándi Dormándy Géza vezérkari ezredes és Horváth Győző százados, politikai irányítói báró Perényi Zsigmond és Anka János. A kísérlet még a szervezkedés fázisában lelepleződött, aminek következtében Dormándyt a Friedrich Williams Freeman brit sorhajóhadnaggyal – az antant részéről a magyarországi ellenforradalmi kísérletek egyik aktív szervezőjével – folytatott tárgyalásai után letartóztatták. A szervezők és a résztvevők közül sokan börtönbe kerültek, többen pedig bujkálva folytatták a szervezkedést (voltak, akik egészen a vörös rendszer augusztusi bukásáig).

[23] Stromfeld Aurél (1878–1927): Vezérkari alezredes. 1918-ban a császári és királyi XXVI. hadtest vezérkari főnöke, majd a Ludovika Akadémia parancsnoka. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) tagja, 1919-ben a Berinkey-kormány hadügyi államtitkára. A Vörös Hadsereg Keleti hadsereg, majd a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke. Nevéhez fűződik a Vörös Hadsereg megszervezése és a felvidéki hadjárat sikere. A Clemenceau-jegyzékek elfogadása után lemondott. A hadbíróság 2 év 9 hónap börtönre ítélte, lefokozta, kitüntetéseitől és nyugdíjától megfosztotta. Később raktárnok, majd magántisztviselő. Az MSZDP, később a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) aktív tagja, megszervezte az MSZDP Rendező Gárdáját. Akut torokgyulladásban halt meg.

[24] Vitéz Lemberkovics Jenő (1884–1919): A Magyar Királyi Nagyváradi Honvéd Hadapródiskola növendéke, majd a Magyra Királyi Soproni Honvéd Főreáliskolában a matematika és a fizika tanára. Az első világháborúban a 31/1. veszprémi népfelkelő hadtápzászlóalj parancsnoka a szerb, majd az albán harctéren. 1918-ban tagja lett az ÉMÉ-nek, és legkésőbb 1919 elején bekapcsolódott a budapesti ellenforradalmi szervezkedésekbe. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a Hadügyi Népbiztosság tanügyi osztályának vezetője. Az 1919. június 24-ei sikertelen ellenforradalmi kísérlet fő katonai szervezője. A nemzeti felkelés napján a vörös terrorcsapatok elfogták az Engels laktanyában (eredetileg: Vilmos főherceg laktanya), majd Weisz Fülöp I. kerületi politikai biztos lelőtte a Budapesti Rendőr-főkapitányság épületében. Sérüléseibe másnap reggelre halt bele a Szent Rókus Kórházban. 1929-ben posztumusz avatták vitézzé.

[25] Június 24-ei ellenforradalom: Más néven júniusi ellenforradalom, illetve monitorlázadás. A Tanácsköztársaság elleni legjelentősebb fegyveres akció, amely a szervezési hiányosságok mellett azért fulladt kudarcba, mert a kommunista kémhálózat előre értesült a megmozdulásról, amelyet végül nem támogatott a munkásság, illetve mert Haubrich József, Budapest szociáldemokrata városparancsnoka végül cserben hagyta az ellenforradalmárokat. Politikai szervezője báró Perényi Zsigmond, katonai vezetője vitéz Lemberkovics Jenő volt. A megmozdulásban részt vettek a Ludovika Akadémia növendékei, az Engels laktanya tüzéreinek egy része, a dunai flottilla egységei és az újpesti Mauthner Bőrgyár munkásai. A felkelés alatt, illetve a leverését követően a részt vevő tisztek egy részét meggyilkolták, többségüket, illetve a ludovikás diákokat internálták. A monitorok az akció bukása után délre menekültek, június 26-án pedig fegyveres ütközetet vívtak Paksnál a Dunán, miután a Munka nevű felfegyverzett gőzös visszapártolt a vörösökhöz. Ezt követően átkeltek az uszódi aknazáron, és Baján a szerbek lefoglalták a hajókat, a legénységet pedig internálták. Az ellenforradalom nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meginogjon a proletárdiktatúra hatalma.

[26] Vitéz Somogyváry Gyula: A beszélő címer. Új Idők, 1941. 47. évf. 49. sz. 679. o.

[27] Fery Oszkár (1860–1919): Csendőrtábornok, a Magyar Királyi Csendőrség felügyelője, jogász, vívó. 1883-ban végezte el az ELTE jogi karát. 1884-ben lépett be a csendőrség kötelékébe. 1896-ban a millenniumi nemzetközi kardvívó verseny aranyérmese. 1907-ben alezredesként a Belügyminisztérium csendőrségi osztályának vezetője. 1911-től ezredesként a székesfehérvári csendőrkerület parancsnoka. 1915-ben vezérőrnagyként a csendőrség országos felügyelőjének helyettese. Részt vett az 1916-os román offenzíva visszaverésében. 1917-től a csendőrség országos felügyelője, 1918-tól altábornagy. Az 1919-es proletárdiktatúra idején kétszer is letartóztatták, második alkalommal a Budapesti Tanítóképző Intézetbe hurcolták, ahol a Lenin-fiúk két másik csendőrtiszttel együtt felakasztották, holttestét pedig a Dunába dobták.

[28] Baják István (n. a. – 1919): Tartalékos hadnagy. A Tanácsköztársaság ellen 1919. május 5-én kitört devecseri ellenforradalom katonai vezetője. A megmozdulás leverése utána a kommunisták a település katolikus temploma előtt akasztották fel.

[29] Vitéz Somogyváry Gyula: A beszélő címer. Új Idők, 1941. 47. évf. 49. sz. 679. o.

[30] Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 631. o.

[31] Vitéz leveldi Kozma Miklós (1884–1941): Huszár százados, szolgálaton kívüli magyar királyi huszár ezredes, a Felsőház örökös tagja. 1918-ban a székesfehérvári császári és királyi 10. huszárezred tisztje. 1919-ben az NH propaganda- és védelmi osztály vezetője. Később a kormányzó kabinetirodájának katonapolitikai referense. 1922-től az MTI, majd a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. elnöke. 1935–1937 között belügyminiszter, 1936-ban ideiglenesen megbízott honvédelmi miniszter. 1937-től az MTI és a Magyar Rádió elnöke. 1938-ban a Rongyos Gárda egyik újjászervezője. 1941-től Kárpátalja kormányzói biztosa.

[32] Somogyváry Irma (született: kassakürthi és praznóczi Praznovszky) (1900–1994): Vitéz Somogyváry Gyula felesége. 1951-ben fiával együtt kitelepítették a Felső-Tisza mentén fekvő Dombrádra. A kitelepítést követően családjával együtt Dunaharasztiban telepedett le.

[33] Léber Mária (született: Somogyváry) (1922–1995): A második világháború idején a Honvédelmi Minisztérium VIII. csoportjánál, vitéz Béldy Alajos beosztottjaként vett részt a Magyar Királyi Levente Mozgalom munkájában. 1945. november 11-én a Szovjet Katonai Bíróság 10 évre ítélte, amelyet a GULAG-on töltött le. 1955-ben szabadult, és Németországban telepedett le.

[34] Ifjabb Somogyváry Gyula (1924 – n. a.): Magyar királyi tüzér hadnagy. 1944-ben végezte el a Ludovika Akadémiát. 1945. február 12-én, a Váralagútért vívott harcok során esett szovjet hadifogságba, ahonnan csak 1947-ben térhetett haza. Édesapja letartóztatása után édesanyjával együtt kitelepítették, majd Dunaharasztiban telepedett le.

[35] Az első rádiótárgyú festmény – Gidófalvyné Pataky Etelka festménye, a Rádióhallgatók. Magyar Rádió Újság, 1928. 5. évf. 52. sz. 15. o.

[36] Gyula diák, a javíthatatlan jó ember. Rádióélet, 1932. 4. évf. 27. sz. 1019. o.

[37] Baróti Géza (1914–1993): Író, újságíró. Pályafutását a Fejér Megyei Naplónál kezdte, majd több budapesti újság neves publicistája lett. A Magyar Nemzet című lapnak haláláig munkatársa maradt. 1974-ben Biatorbágyra költözött. Főleg színikritikákat, rádióműsorokat és rádiójátékokat írt. Ő volt az 1959 és 2007 között műsoron lévő Szabó család című folytatásos családregény szerzője és társszerzője.

[38] Pluhár István (labdarúgóként: Pápay) (1893–1970): Labdarúgó, sportújságíró, újságíró, testnevelési főiskolai tanár, rádiós sportriporter. Sportkarrierjét Győrben kezdte, majd joghallgatóként a budapesti tudományegyetemen, a BEAC sportolója lett. Pápay néven kétszer volt válogatott labdarúgó 1921-ben, 1928-ban abbahagyta a rendszeres sportolást. 1915-től a Pénzügyminisztérium számvevőségének díjnoka lett. 1920-tól a Nemzeti Sport munkatársa. 1931–44 között a Testnevelési Főiskola labdarúgás tanára, 1934–44 között a Testnevelés című lap szerkesztője. 1932-től a Vértesszőlősi Sportegyesület elnöke. 1933-tól 1947-ig a Magyar Rádió sportriportere.

[39] Baróti Géza: Gyula diák.Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 38. sz. 10. o.

[40] Vitéz Somogyváry Gyula kitüntetése. Nemzeti Újság, 1935. 17. évf. 38. sz. 9. o.

[41] Zalai Fodor Gyula: Hazugak a háborús könyvek, mert kimaradt belőlük az Úristen... Nemzeti Újság, 1930. 12. évf. 163. sz. 26. o.

[42] Kassakürthi és praznóczi Praznovszky Margit (született: Kékesy) (1865–1940).

[43] Nyugaton a helyzet változatlan: Erich Maria Remarque (1898–1970) német író 1929-es, a szerző első világháborús frontélményeiből táplálkozó regénye, amely egy fiatal katona szemszögéből mutatja be a háború embertelenségét. A mű világsikert aratott, több mint ötven nyelvre lefordították, 1930-ban Hollywoodban Oscar-díjas film készült belőle. A Harmadik Birodalomban 1933-ban defetista és pacifista műnek bélyegezték, betiltották és nyilvánosan elégették, szerzőjét pedig emigrációba kényszerítették. A könyv máig a háborúellenes irodalom egyik legfontosabb klasszikusa, legutóbb a Netflix készített belőle sorozatot, 2022-ben.

[44] Konkoly Kálmán: Négyszemközt Gyula diákkal. Új Idők, 1941. 47. évf. 47. sz. 630. o.

[45] Uo.: 631. o.

[46] Zalai Fodor Gyula: Hazugak a háborús könyvek, mert kimaradt belőlük az Úristen... Nemzeti Újság, 1930. 12. évf. 163. sz. 26. o.

[47] Uo.

[48] Vitéz nemes Suhay Imre (1882–1952): Magyar királyi altábornagy, katonai szakíró. A Nyugállományú Katonatisztek Országos Szövetsége (NYUKOSZ) országos alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága tagja. Az első világháború előtt vezérkari tisztként szolgált Budapesten, illetve csoportvezető helyettes a bécsi vezérkar hadműveleti irodában. A világháború alatt állandó frontszolgálatot teljesített. 1926–27 között a Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár főigazgatója. 1927-től altábornagy, a vezérkar hadtápirodájának főnöke, 1927 után a HM VII. csoportfőnöke, 1929–32 között határőr kerületparancsnok. 1932-től a 3. vegyesdandár parancsnoka Szombathelyen. 1937-ben nyugállományba helyezték. 1940-től a Pesti Hírlap, az Új Idők és a Magyar Katonai Szemle állandó cikkírója. A második világháború alatt közreműködött a németellenes ellenállásban. 1946-ban letartóztatták. 1951-ben, a Grősz-per kapcsán is előkerült a neve, majd november 6-án a katonai bíróság kötél általi halálra ítélte kémkedés bűntette miatt. 1952-ben másodfokon az ítéletet életfogytiglanra változtatták.

[49] Nemes Suhay Imre: Költő és katona. Új Idők, 1940. 46. évf. 3. sz. 54. o.

[50] Rongyos Gárda: Az 1921-es nyugat-magyarországi felkelésben tevékenykedő, volt katonákból és különítményesekből szerveződött irreguláris alakulat, amely Sopron és környéke fegyveres harcaiban játszott kulcsszerepet. Fővezére tótprónai és blatniczai Prónay Pál volt. Az alakulat fellépése hozzájárult a soproni népszavazás kiírásához, melynek eredményeként a város Magyarország része maradt. Tagjai 1938–39-ben részt vettek a Kárpátalja felszabadítását célzó titkos katonai akcióban, és fegyveresen szálltak szembe a cseh hadsereg alakulataival.

[51] Síber: Itt csempész, lánc- vagy zugkereskedő, nyerészkedő értelemben.

[52] Nemes Suhay Imre: Költő és katona. Új Idők, 1940. 46. évf. 3. sz. 54. o.

[53] Freissberger Gyula nyugalmazott századost elgázolta autójával egy gépészmérnök. Pesti Napló, 1932. 83. évf. 203. sz. 18. o.

[54] Freissberger Gyula (1934-től: Szentkuthy) (1886 – n. a.): Gyalogos százados, magyar királyi címzetes gyalogos őrnagy. 1918-ban a császári és királyi 22. tábori vadászzászlóalj tisztje. A Tanácsköztársaság bukása után Siófok térparancsnoka. Később gyarmatáru nagykereskedő. 1947-ben a népbíróság 7 év fegyházra ítélte, másodfokon felmentették. 1949-ben háborús bűntett vádjával került újból népbíróság elé, 5 év fegyházra, 10 év politikai jogvesztésre, állás- és nyugdíjvesztésre ítélték. 1953-ban szabadult.

[55] Lőrinczy György (1860–1941): Író, szerkesztő, publicista. 1895-től a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület titkára, ettől kezdve Nyitrán élt. 1899-ben Komárom vármegye tanfelügyelője. 1885-ben és 1891–93 között szerkesztette a Gömör-Kishont című hetilapot Rimaszombatban. Írói pályáját a Petőfi Társaság 1927-ben Jókai-nagydíjjal jutalmazta. 1908-tól a Petőfi Társaság, 1924-től pedig a Kisfaludy Társaság tagja lett.

[56] Vitéz Somogyváry Gyula rendes tag székfoglalója. Koszorú, 1942. 8. évf. 2. sz. 127. o.

[57] Pius-rend: IX. Pius pápa által 1847-ben, a pápai udvartartás számára végzett szolgálat jutalmazására alapított érdemrend.

[58] Terra incognita: Ismeretlen föld. (latin)

[59] Somogyváry képviselő úr első nyilatkozata. Rádióélet, 1935. 7. évf. 16. sz. 5. o.

[60] Dr. Juhász József, dr. Papp Emil (szerk.): Az 1935. évi április hó 27-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának naplója. III. kötet, Athenaeum, Budapest, 1935. 75. o.

[61] A Magyar Királyi Vezérkari Főnökség 6. osztálya (VKF/6. osztály): 1942-ben hozták létre a VKF/2-ből – hírszerző és kémelhárító osztály – történt leválasztással, nemes nyárádgálfalvi Kádár Gyula vezérkari ezredes irányítása alatt. Feladata „propagandatevékenység és nemzetvédelem” volt.

[62] Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára – Személyes Ügyek, 1943. 55. évf. 46. sz. 1557. o.

[63] Nemes nyárádgálfalvi Kádár Gyula (1898–1982): 1918-ban a Ludovika Akadémián avatták hadnaggyá. 1918–19-ben Szegeden szolgált, tagja lett a Nemzeti Hadseregnek. 1933-tól a Ludovika Akadémia tanára. 1937-ben vezérkari őrnaggyá léptették elő. 1940-ben az észak-erdélyi bevonulásban, 1941-ben a délvidéki harcokban vett részt. 1942-től a VKF/6. osztály vezetője és vezérkari ezredes. 1943-tól a VKF/2. osztály vezetője. 1944-től együttműködött Bajcsy-Zsilinszky Endrével. Magyarország német megszállása után többször is letartóztatták, végül Németországba hurcolták. Hazatérése után a Katonapolitikai Osztály tartóztatta le, majd a szovjet katonai bíróság 15 évi kényszermunkára ítélte. 1955-ben térhetett vissza a Szovjetunióból, de csak 1956-ban helyezték szabadlábra, miután az állambiztonság kényszerítő eszközökkel ügynöknek szervezte be. Visszaemlékezése 1978-ban, cenzúrázva jelent meg a Magvető Könyvkiadónál, A Ludovikától Sopronkőhidáig címmel. 1991-ben posztumusz vezérezredessé léptették elő.

[64] Nemeskürty István: Hitler és Rákosi rabja volt. Kisalföld, 1992. 47. évf. 39. sz. 10. o.

[65] Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886–1944): Politikus, újságíró, publicista. A két világháború közötti magyar radikális jobboldal, majd antifasiszta ellenállás meghatározó alakja; kezdetben fajvédő nézeteket vallott, később németellenes alapra helyezkedett. 1944-ben, a nyilas hatalomátvétel után fegyverrel szállt szembe a Gestapóval. Decemberben Sopronkőhidán kivégezték.

[66] Somogyváry Gyula a rádió igazolóbizottsága előtt. Világ, 1945. 1. évf. 150. sz. 4. o.

[67] Magyar Királyi Honvéd Haditudósító Osztály: A VKF/6. osztálya alárendeltségében 1939-ben megalakult szervezeti egység. A katonaköteles újságírókat eredeti csapattestüktől automatikusan áthelyezték a Haditudósító Osztály kötelékébe. Működése során három haditudósító századot állított fel.

[68] Magyar Szabadság Rádió: A Haditudósító Osztály által működtetett illegális rádióállomás volt, amelyet a Kállay-kormány hintapolitikájának jegyében hozott létre a VKF/6. osztálya 1943-ban. A műsort – amely jórészt a BBC és a Moszkvai Rádió magyar adásainak átvételéből állt – a Magyar Szabadság Mozgalom illegális stúdiójában rögzítették, az akkori Klotild, ma Sollár Béla 22. szám alatt, majd telefonon közvetítették a katonai reptér központi adóállomásához. A lehallgatók megtévesztésére az adásokban vegyesen szerepeltek németellenes és németbarát hírek. Utolsó adását 1944. március 16-án sugározta.

[69] Blasszauer Róbert: Egy nem regisztrált halott. Magyar Napló, 2007. 19. évf. 5. sz. 43. o.

[70] Somogyváry Mária: Magyar lány a Gulágon. Vas Népe, 1992. 37. évf. 166. sz. 6. o.

[71] Parragi György (eredetileg: Paraschuch) (1902–1963): Politikus, országgyűlési képviselő és újságíró; a Tanácsköztársaság alatt vörös katona, majd a két világháború között soproni és budapesti lapok munkatársa. 1944-ben Mauthausenbe hurcolták, 1945-ben szabadult. A Magyar Nemzet főmunkatársa, 1945 után kisgazdapárti képviselő, majd a Független Magyar Demokrata Párt alapítója. Később több lap (köztük a Magyar Vasárnap, a Magyar Nemzet és a Hétfői Hírek) főszerkesztője, 1951–58 között az Elnöki Tanács tagja, 1951-ben Kossuth-díjat kapott.

[72] Gróf muraszombathi, széchyszigeti és szapári Szapáry Antal (1905–1972): A második világháború idején a Nemzetközi Vöröskereszt munkatársa, 1949-ben a Magyar Nemzeti Sportszövetség megalapítója. Magyarország német megszállása után öt hónapot töltött a mauthauseni koncentrációs táborban, ahonnan a svéd király közbenjárására szabadult.

[73] Dr. nagymegyeri Rátz Kálmán (eredetileg: Rácz) (1888–1951): Huszár százados, címzetes huszár őrnagy, történész, politikus. Az első világháborúban, 1916-ban orosz hadifogságba esett, majd megszökött. 1918-ban a MOVE egyik alapítója, majd különítményes parancsnok. A két világháború között hadtörténészként is tevékenykedett. 1935–39-ben országgyűlési képviselő, 1939-től nyilas programmal jutott mandátumhoz. 1941-ben Független Magyar Szocialista Párt néven próbált németellenes ellenpártot szervezni. 1944-ben Mauthausenbe hurcolták, még ebben az évben szabadult, ám bujkálnia kellett. 1948-ban Svájcba emigrált, ahol 1951-ben hunyt el.

[74] A Magyarországot megszálló németek eleinte az egykori Első Császári és Királyi Szabad Duna-gőzhajózási Társaság I. kerületi székházának pincéjébe, a Pethényi út 15. szám alá zárták a Gestapo által letartóztatott magyar politikai, közéleti és katonai személyeket. Más források szerint Somogyváry Gyula először az Astoria pincéjében raboskodott.

[75] A Magyar Királyi Rendőrség budapesti főkapitánysága ebben az időben a Ferencz József (mai nevén: Széchenyi István) tér 7. szám alatti épületben működött, a főváros V. kerületében. Az épület Budapest második világháborús ostroma során megsérült, később lebontották.

[76] Fő utcai börtön: Az akkor még a főváros II. kerületéhez tartozó Fő utca 70–78. szám alatt működő Pestvidéki Királyi Törvényszék fogdájára utal.

[77] Lanzendorf: Akkori teljes nevén Oberlanzendorf. A második világháború alatt, 1945 áprilisáig a községben működött a mauthauseni koncentrációs tábor egyik altábora.

[78] Parragi György: Mauthauseni napló. Délamerikai Magyarság, 1946. 18. évf. 2449. sz. 6. o.

[79] Kurcz Béla: Gyula diák gyötrelmes útjai. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 40. sz. 7. o. és Gáll Sándor: Gyula diák Magyarország szolgálatában. Krisztus Fénye, 2022. 23. évf. 2. sz. 23. o.

[80] Ifjabb Somogyváry Gyula: Gyula diák centenáriuma – Egy élet Magyarország szolgálatában. Magyar Nemzet, 1995. 58. évf. 300. sz. 9. o.

[81] Gáll Sándor: Gyula diák Magyarország szolgálatában. Krisztus Fénye, 2022. 23. évf. 2. sz. 23. o.

[82] Kurcz Béla: Gyula diák gyötrelmes útjai. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 40. sz. 7. o.

[83] Szentiványi Lajos (1883–1956): Ügyvéd, politikus, főispán, országgyűlési képviselő. Budapesten szerzett jogi diplomát. 1904-től Hunyad vármegyében közigazgatási gyakornok, később főispáni titkár. 1918-ban Hunyad vármegye utolsó magyar főispánja. 1921-ben a megszálló románok kiutasították Romániából, és Budapestre menekült, ahol a Nemzeti Hitelintézet tisztviselője, illetve az Országos Kisgazda- és Földmíves Párt tagja lett. Az 1930-as évek elején csatlakozott a Független Kisgazdapárthoz (FKgP), melynek előbb titkára, 1935-től igazgatója lett. 1939-ben parlamenti képviselő. 1944-ben a Gestapo Mauthausenbe hurcolta, ahonnan 1945-ben tért haza. 1948-ig a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, majd az FKgP alelnökévé, 1948-ban társelnökévé választották. 1948-tól haláláig az Országos Vízgazdálkodási Hivatal elnöke.

[84] Bosin Endre (eredetileg: András Ernő) (1894–1980): Újságíró, szerkesztő. 1933-tól hírszerkesztő a Magyar Rádióban, a német megszállásig osztályvezető-helyettes. 1945-től az ’50-es évekig különböző beosztásokban tevékenykedett a rádiónál.

[85] Somogyváry Gyula a rádió igazolóbizottsága előtt. Világ, 1945. 1. évf. 150. sz. 4. o.

[86] Szakasits Árpád (1888–1965): Újságíró, szerkesztő, politikus, Budapest törvényhatósági bizottsági elnöke. A két világháború között az MSZDP vezető politikusa, a Népszava munkatársa. 1945 után a párt elnöke, majd a Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) egyik vezetője. 1948–49-ben a Magyar Köztársaság elnöke, 1949–50-ben a Népköztársaság Elnöki Tanácsának első elnöke. 1950-es koncepciós perében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 1956-ban szabadult, és rehabilitálták. Haláláig a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) Központi Bizottságának tagja.

[87] Halász Géza: Gyula diák, a diktatúrák áldozata. Magyar Nemzet, 2021. 84. évf. 31. sz. 7. o.

[88] Kurcz Béla: Gyula diák gyötrelmes útjai. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 40. sz. 7. o.

[89] Vámos György: Bűnösök és bűnbakok a Magyar Rádióban 1945 után. Eszmélet, 2012. 24. évf. 96. sz. 92. o.

[90] Három évre eltiltották Somogyváry Gyulát a nyilvános szerepléstől. Kossuth Népe, 1948. 4. évf. 31. sz. 2. o.

[91] Blasszauer Róbert: Egy nem regisztrált halott. Magyar Napló, 2007. 19. évf. 5. sz. 41. o.

[92] Napcsi: A Napóleon arany közkeletű elnevezése, itt a kifejezés ironikus formában az aranyárfolyamra utal.

[93] Kórodi és tusnádi Kóródy Béla (1898–1944): Író, újságíró. Eleinte a Pesti Napló, a ’30-as, ’40-es években a Friss Újság munkatársa. Később helyettes szerkesztő, regényeit is lap jelentette meg. A második világháborúban tartalékos hadnagyként szolgált, és előbb a keleti hadszíntéren, majd a haditudósító század budapesti törzsénél működött. Utóbbi beosztásában háborúellenes propagandát folytatott, és együttműködött a Bajcsy-Zsilinszky-féle nemzeti felkelési bizottság katonai vezetőivel. Árulás miatt a nyilasok 1944-ben elfogták, és kivégezték.

[94] Dr. Sibelka Perleberg Artúr (írói álnevén: Tempefői, Lénárd János) (1901–1991): A Tanácsköztársaság bukása után érettségizett, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult tovább. Ledoktorált, 1926–32 között a Statisztikai Hivatal segédfogalmazója és a Magyarság újságírója. 1932-től a Földművelésügyi Minisztérium tisztviselője, 1941–42-ben átmenetileg a Közélelmezési Minisztérium propaganda osztályának vezetője. 1938-tól a Magyar Nemzet állandó munkatársa, és több lapban is rendszeresen publikált. 1945-ben a szovjet hatóságok elhurcolták. 1946-tól 1948-ig az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete magyar bizottságának főtitkára. 1948 nyarán letartóztatták, összeesküvés vádjával elítélték. 1953-ban szabadult. Fuvarozóként, majd a Vas- és Edénybolt Vállalat adminisztrátoraként dolgozott. 1957-től az Országos Tervhivatal munkatársa, később az Élelmezésügyi Minisztérium dokumentációs osztályát vezette 1976-os nyugdíjazásáig.

[95] Tempefői (Sibelka Perleberg Artúr): Kétféle mértékkel. Világ, 1945. 1. évf. 170. sz. 4. o.

[96] Millok Sándor (eredetileg: Molnár) (1887–1959): Újságíró, politikus. A Déli Vasútnál volt munkás, majd tisztviselő, 1914-től az MSZDP tagja. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, 1924 végén tért haza. 1944-ben a németek elfogták, és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták, ahonnan 1945-ben hazajött. 1948-ban munkásegység-ellenes magatartása miatt kizárták az MSZDP-ből. Visszavonult a politikától, és Szigethalmon telepedett le.

[97] Kínok útja: Millok Sándor: A kínok útja – Budapesttől Mauthausenig – Élményregény. Müller Károly Könyvkiadóvállalat, Budapest, 1945.

[98] Egészítsék ki a fasiszta könyvek jegyzékét! Magyar Alföld, 1946. 2. évf. 25. sz. 3. o.

[99] Könyvszeretet és fasizmus. Független Nép, 1946. 2. évf. 14. sz. 2. o.

[100] Az inkriminált orgánum a Polgári Demokrata Párt lapja, a Világ, a szóban forgó tárca pedig az 1947. december 3-ai lapszám 2. oldalán, Szabó József tollából látott napvilágot. A Szabad Szó élcelődése elsősorban a valóban nem túl sikerült – Somogyváry művészi színvonalát meg sem közelítő, az egyértelműen 1944-ben játszódó, ám valószínűleg szerkesztési vagy nyomdahiba miatt 1941-re datált és ezzel teljesen hiteltelenített – írás pacifista, a magyar katonákat végső soron pozitív fényben lefestő végkicsengésének szól, még ha ezt nem is írja le nyíltan a szerző.

[101] Tom Mix, más néven Thomas Edwin Mix (eredetileg: Thomas Hezikiah Mix) (1880–1940): Amerikai filmszínész, a korai westernfilmek sztárja 1909–35 között.

[102] Tárgyi tévedés, a tizedes a hadnagyát lövi le a történetben.

[103] Somogyváry Gyula feltámadt? Szabad Szó, 1947. 49. évf. 277. sz. 5. o.

[104] Somogyváryt kérjük... Magyar Szó, 1948. 5. évf. 102. sz. 4. o.

[105] Gárdos Miklós (1920–1998): Újságíró, író, lapszerkesztő. Pályáját a Tiszántúli Független Újságnál kezdte. A második világháború alatt zsidó származása miatt munkaszolgálatra vitték, majd átszökött a szovjet hadsereghez és csatlakozott a partizánokhoz. Hamarosan elfogták, és Németországba deportálták. 1945-ben a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborból szabadult. 1946-ban visszatért Magyarországra, és az Igaz Szó, a Szabadság, a Világosság, az Esti Budapest, a Magyar Nemzet és a Népszava munkatársa lett. 1964–84 között a Magyarország hetilap főszerkesztő-helyettese. 1979-ben Rózsa Ferenc-díjjal tüntették ki.

[106] Jellemző adalék, hogy a német nevet szinte egyik cikkíró sem volt képes helyesen papírra vetni, a megnevezés volt Kreisberger, Freiszberger, Freisberger, sőt még Freinestberger is. De néha a magyarosított neve végén álló y-nal is meggyűlt a baja az őt tollhegyre tűző vörös sajtómunkásoknak, bár ez a gúny jellemző eszköze is volt akkoriban. Az idézetek során ezt, számtalan egyéb helyesírási és sajtóhibával együtt, az érthetőség kedvéért minden esetben javítottuk.

[107] Gárdos Miklós: Horthy Miklós matrózokat korbácsol, forradalmárokat végeztet ki, azután „őfelsége a császár nevében” átveszi a Nemzeti Hadsereg főparancsnokságát. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 24. sz. 5. o.

[108] Hayden Iván Mátyás (1890 – n. a.): Asztalossegéd, szélhámos, katonaszökevény. 1907 és 1918 között többször elítélték betörésért és különböző csalások miatt. Siófokon magát őrmesternek és a katonai rendőrség bűnügyi nyomozójának kiadva a Nemzeti Hadsereg főfoglárjaként teljesített szolgálatot, ahonnan megszökött. A különítményes kegyetlenségekről interjút adott a Népszavának. Ezt követően visszakerült Siófokra, ahonnan másodszor is megszökött. Azt híresztelte, hogy felesége öngyilkos lett a különítményesek kínzásai miatt, ám ez nem volt igaz. Saját állítása szerint Romániában, illetve a Szovjetunióban élt emigrációban, ahonnan 1939-ben tért haza. 1941-ben szélhámosság, csalás, lopás, közokirat-hamisítás és szemérem elleni erőszak miatt három év szigorított dologházra ítélték. Később ezt, illetve egyéb köztörvényes ügyeit politikai üldöztetésként állította be, és azt állította, hogy a dachaui koncentrációs táborba hurcolták. A Horthy-korszak több vezető egyénisége elleni népbírósági perekben tanúskodott. 1945 után Siófokon telepedett le, és felvásárlási megbízottként dolgozott, ám újabb visszaélései miatt ismét börtönbe került. Ezt követően éjjeliőrként alkalmazták. Saját állítása szerint részt vett az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében.

[109] Haydent és feleségét állítólag az Ostenburg-különítmény emberei fogták el, de egyes közlések szerint az amerikai antantmisszió vette őrizetbe és szállította vissza őket Siófokra. Forrás: Az amerikai misszió letartóztatta a Népszava hősét. Virradat, 1919. 2. évf. 18. sz. 3. o.

[110] Charles Arthur (eredetileg: Böhm): Tüzér főhadnagy, tábori pilóta. A korban híres Charles-féle vándorcirkusz igazgatójának fia, légtornász. Az első világháborúban előbb tüzérként, majd vadászpilótaként szolgált, hősiességéért többször kitüntették. A világháborús összeomláskor a nyugati harctérről repülőgéppel tért haza Budapestre, ahol egy nemzetőr különítmény parancsnoka lett. A Tanácsköztársaság kikiáltását követően a Vörös Hadseregben harcolt. A tiszai fronton feljebbvalói egy részével ő is Szegedre szökött. A Nemzeti Hadseregben sofőrszolgálatot látott el. Saját bevallása szerint a siófoki különítményes túlkapások miatt dezertált, és Bécsbe szökött, ahol interjút adott Az Embernek. További sorsa ismeretlen.

[111] Ezalatt elsősorban az olyan, Bécsben és a trianoni magyar határokon, illetve a tengerentúl működő, magyar nyelvű szociáldemokrata és kommunista lapokat kell érteni, mint Az Ember, a Bécsi Magyar Újság, a Kassai Újság vagy az Előre.

[112] Gárdos Miklós: Tizenkét holttest Gyula diák hálószobája falán, avagy „néphangulatot tanulmányoztat” Horthy. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 26. sz. 7. o.

[113] A Kis Újság vonatkozó évfolyamában nem található ilyen nyilatkozat. Az Igaz Szó itt vagy tévesen jelöli meg az orgánumot, vagy politikai okokból akarta belerángatni az ügybe a kisgazdák lapját, amellyel a teljes kommunista sajtó állandó csatározásokat folytatott a korszakban. De eleve az sem vehető készpénznek, hogy Somogyváry tényleg nyilvánosságra hozta a helyreigazítási kérelmét. A kifogásolt „megtorló eljárás” szóhasználat egyébként sem az ő stílusára vall, illetve az is árulkodó jel, hogy ezt a későbbiekben nem olvassák a fejére az Igaz Szó munkatársai.

[114] Vitéz Freissberger-Somogyváry Gyula helyreigazít: A lexikon vádol! Igaz Szó, 1946. 2. évf. 27. sz. 7. o.

[115] Akinek a nevét az eredeti szövegekben szintén képtelenek következetesen használni az Igaz Szó munkatársai, és gyakran Istvánként hivatkoznak rá. Mentségükre szolgáljon, hogy a szélhámos karrierje során számos alkalommal szerepelt ezen a néven.

[116] A kitiltott szélhámos és templomrabló. Somogyi Hírlap, 1911. 8. évf. 141. sz. 5. o.

[117] Böjtöltet a rendőrség. Somogyi Napló, 1911. 2. évf. 144. sz. 4. o.

[118] Veszedelmes szélhámos elfogadása Pécsett. Dunántúl. 1913. 3. évf. 147. sz.

[119] Elítélt katonaszökevény. Somogyvármegye, 1914. 10. évf. 29. sz. 3. o.

[120] A talmi tűzmester. Pesti Hírlap, 1916. 38. évf. 51. sz. 16. o.

[121] A szélhámos álhősök megszöktek az ügyészség fogházából. Soproni Hírlap, 1916. 13. évf. 231. sz. 4. o.

[122] Gondnokság. Budapesti Közlöny, 1918. 52. évf. 230. sz. 7. o.

[123] Az amerikai misszió letartóztatta a Népszava hősét. Virradat, 1919. 2. évf. 18. sz. 3. o.

[124] Földesi Ferenc (szerk.): A kommunisták uralma Veszprémben. Írta: Dr. Gutheil Jenő. Veszprém, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1920. Újrakiadás: Veszprém, Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2025. 208. o.

[125] A siófoki fehér terroristák foglárja. Népszava, 1919. 47. évf. 193. sz. 3. o.

[126] Itt nem valamiféle hivatalos iratról van szó, Hayden Feljegyzéseim 1919. augusztus 26-tól szeptember 24-ig címmel írta meg az időszakra vonatkozó emlékeit. Erről és a siófoki gyilkosságról dr. Gutheil Jenő A kommunisták uralma Veszprémben című könyve 2025-ös újrakiadásában olvasható bővebb, naprakész összefoglaló. Forrás: Földesi Ferenc (szerk.): A kommunisták uralma Veszprémben. Írta: Dr. Gutheil Jenő. Veszprém, Egyházmegyei Könyvnyomda, 1920. Újrakiadás: Veszprém, Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2025. 208–209. o.

[127] A Népszava 1919. október 4. számáról van szó, amelyben A siófoki fehér terroristák foglárja címmel, a 3. oldalon jelent meg Hayden nyilatkozata. Ebben egyébként a szökött szélhámos jelentős tárgyi tévedéseket vét, többek között úgy beszél Freissberger Gyuláról, mintha ő is különítményes vezér lett volna, ami semmilyen viszonylatban nem állja meg a helyét. Forrás: A siófoki fehér terroristák foglárja. Népszava, 1919. 47. évf. 193. sz. 3. o.

[128] Tótprónai és blatniczai Prónay Pál (1874–1946): Magyar királyi alezredes, lajtai bán, politikus, a Rongyos Gárda egyik vezetője. Az első világháborút huszártisztként szolgálta végig. A Tanácsköztársaság kikiáltása után Bécsbe, majd Szegedre ment, és tiszti különítményével részt vett az ellenforradalomban. 1921-ben a nyugat-magyarországi felkelés fővezére volt, amelynek során kikiáltotta a Lajtabánság nevű miniállamot. Ezt követően kegyvesztett lett. 1938-ban részt vett a Rongyos Gárda újjászervezésében. Budapest második világháborús ostroma idején újabb különítményeket szervezett, amelyekkel részt vett a Vörös Hadsereg elleni harcokban. 1945-ben a szovjet katonai hatóságok elhurcolták. Távollétében lefokozták és kizárták a Honvédségből. 1946-ban a Szovjetunió Állambiztonsági Szerveinek Különleges Tanácsa kémkedés és szabotázs vádjával 20 év kényszermunkára ítélte. Ismeretlen helyen halt meg.

[129] Halász Lajos (1893–1919): Munkás, takarékpénztári igazgató, siófoki lakos.

[130] Bocskai József: Vöröstengerész. 1919 augusztusában Szentkuthy Gyula egy másik tengerésztársával együtt átadta Bibó Dénesnek Siófokon. A Prónay-különítmény tagjai ezt követően minkét férfit kegyetlen módon meggyilkolták.

[131] Sebesi Gyula: 1919-ben csendőr őrmesterként szolgált, később földműves lett.

[132] Az áldozatok között nem szerepel cseh őrnagy. Az egyetlen, említésre méltó utalás ezen kívül külföldi tisztek kivégzésére Az Ember 1919. november 20-ai számában olvasható, amelyben egy névtelen nyilatkozó – nem zárható ki, hogy Hayden Iván – arról tesz említést, hogy „Freissberger személyesen végezett (sic!) ki egy román tisztet és egy cseh alezredest”. Forrás: Egy fehér tiszt vallomása a siófoki borzalmakról. Az Ember, 1919. 3. évf. 2. sz. 10. o.

[133] Köves János (1885 vagy 1887 – 1919): Magánhivatalnok, KMP-párttag, Lenin-fiú.

[134] László Andor (eredetileg: Lőwi) (n. a. – 1919): Simontornyai születésű, tartalékos árkász főhadnagy, termelési biztos és direktóriumi tag. A kommünben játszott szerepe miatt a Madary-különítmény tagjai elfogták. 1919. augusztus 30-án Som községben kétszer is megpróbálták felakasztani, amikor ez nem sikerült, puskatussal agyonverték.

[135] Vádat emelünk vitéz Somogyváry-Freissberger Gyula ellen. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 28. sz. 3. o.

[136] Gárdos Miklós: Az Igaz Szó cikksorozata alapján letartóztatták Freissberger századost, a tömeggyilkos siófoki térparancsnokot. Igaz Szó, 1946. 2. évf. 32. sz. 3. o.

[137] Az igazsághoz természetesen hozzátartozik, hogy a különítményes tisztek 1919. augusztus 27-én, hajnali 1 órakor valóban vérfürdőt rendeztek a baloldali foglyok között, és 42-ből 40 embert legyilkoltak a tabi kanyarban. Az incidensnek mindössze két túlélője volt: Klinger Hugó zirci járási megbízott, akit egy katona mentett meg, illetve Kertész Gyula, a veszprémi direktórium volt tagja. A népbírósági vallomások szerint Szentkuthy Gyula térparancsnok is jelen volt az esetnél. Az egykori katonatisztet 1946-ban letartóztatták, és eljárás indult ellene. Ugyanakkor az 1989. május 19-ei Élet és Irodalom 5. oldalán egy igen érdekes – bár az évtizedek emlékezettorzításait egyértelműen magán hordozó – interjú látott napvilágot ezzel kapcsolatban, dr. Varga Lászlóval, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) egykori elnökhelyettesével, aki fiatal ügyvédként Szentkuthy védője volt. Hogy teljesebb képet kapjunk a siófoki esetről, érdemes idézni a perre vonatkozó részt: „Egy asszony azzal jött hozzám, hogy a férjét gyilkossággal vádolják. Hogy 1919-ben Siófok mellett 42 embert meggyilkoltatott, vagy meggyilkolt. Első kérdésem az volt: – Asszonyom, mi az igazság? – Erre azt válaszolta, hogy meg van győződve férje ártatlanságáról, hiszen akkor töltötték mézeshetüket. Igaz, hogy a férje akkor századosi rangban térparancsnok volt, de biztos benne, hogy férjének az ügyhöz nincsen semmi köze. Férjét felkerestem a Markó utcai fogházban, és a vádlott, Szentkuthy Gyula, a feleségéhez hasonlóan adta elő az ügyet. Meggyőződtem róla, hogy védencem ártatlan. Ezután utaztam Siófokra, és a helyszínen is megvizsgáltam a lehetőségeket, amelyek szintén az ártatlanság mellett szóltak. Ez a per még világviszonylatban is azon ritka esetek közé tartozott, hogy a védelemnek nem volt tanúja, ellenben a vádnak két tanúja volt. Az egyik azt állította, látta, hogy a vádlott embereket meggyilkolt. A szerencse, mint sokszor életemben, ebben az esetben is mellém szegődött. Egy másik peres ügyemből ismertem egy detektívet, akit én védtem, és felmentették. Ezért nagyon hálás volt nekem. Siófokon megtudtam, a másik vádló tanú azt állítja, hogy a feleségét is megölték. Olyan véleményeket is hallottam, hogy a »meggyilkolt« feleség nagyon kikapós asszony volt, sőt még ennél is több. Az említett detektívet megkértem, hogy a budapesti rendőrkapitányságon nézze meg az úgynevezett bárcákat. Az én detektívem meg is találta a meggyilkolt feleség 1926-os keltezésű bárcáját, tehát a »kivégzés« után hét évvel kiállított bárcát. A tárgyaláson a vádhatóság tanúja, Hayden Iván eskü alatt vallotta, hogy a feleségét igenis meggyilkolták Siófokon. A tárgyalóteremben óriási zsivajt csapott a kirendelt közönség. Én ekkor felálltam, és a tanácselnöknek azt mondtam: – Tanácselnök úr, ezennel átadom a meggyilkolt feleségnek kivégzése után hét évvel kiállított bárcáját. – Ezzel az ügy lényegében megszüntetendő lett volna, ha nem lett volna a háború utáni légkör olyan, amilyenről beszélt. S így védencemet elítélték tizenkét évre. Gálfalvy tanácselnök a folyosón odajön hozzám, és gratulál. – Mihez gratulál, tanácselnök úr – kérdeztem –, hiszen a védencemet tizenkét évre ítélték. – Jellemző a válasza: – Azért kapott tizenkét évet, mert ártatlan. Ha valamit csinált volna, halálra kellett volna ítélni. – Nos, ilyen volt a légkör. Ezért nem lehetett senkit sem igazságos ítéletben részesíteni. A mesterséges légkört a párt, a sajtó, az ÁVH alakította, és ez a légkör teljes mértékben megakadályozta, hogy igazságos ítéleteket lehessen hozni.” Forrás: Mezei András: Magyarországról Amerikában. Élet és Irodalom, 1989. 33. évf. 20. sz. 5. o.

[138] Blasszauer Róbert: Egy nem regisztrált halott. Magyar Napló, 2007. 19. évf. 5. sz. 43. o.

[139] Ifjabb Somogyváry Gyula: Gyula diák centenáriuma – Egy élet Magyarország szolgálatában. Magyar Nemzet, 1995. 58. évf. 300. sz. 9. o.

[140] Kurcz Béla: Gyula diák gyötrelmes útjai. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 40. sz. 7. o.

[141] Uo.

[142] Blasszauer Róbert: Egy nem regisztrált halott. Magyar Napló, 2007. 19. évf. 5. sz. 43. o.

[143] Kurcz Béla: Gyula diák gyötrelmes útjai. Magyar Nemzet, 1992. 55. évf. 40. sz. 7. o.

[144] Dr. Héthelyi Tibor (1924–2009): Tüdőgyógyász, a Veszprém Megyei Tbc Gondozóintézet osztályvezető főorvosa, a Veszprém Megyei Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ) etikai bizottságának elnöke. 2008-ban a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.

[145] Dr. Baranyai Jusztin: Egyetemi tanár, a kántorjog professzora. 1949-ben a Mindszenty-per során 15 évi börtönre és vagyonelkobzásra ítélték, végül 1956 márciusában szabadult.

[146] Gáll Sándor: Gyula diák Magyarország szolgálatában. Krisztus Fénye, 2022. 23. évf. 2. sz. 24. o.