„A történelmi párhuzamokkal mindig óvatosan kell bánni, nincs két egyforma geopolitikai helyzet, korszak, és a társadalmak is folyamatosan változnak, nem beszélve a technikai fejlődésről, ami manapság teljesen átformálja a kommunikációs teret is. Mindezeket figyelembe véve a történelem lapjai­ból tanulni érdemes, sőt szükséges is.

A felfokozott kampányzajban az emberek figyelmét lekötik a napi botrányok, szócsaták, dúl a virtuális háború a közösségi platformokon, ahol mindenki a saját véleményének megerősítését keresi. Az ellenzéki politikusok és megmondóemberek azt a látszatot próbálják erősíteni, hogy április 12-e tétje a »rendszerváltás«, vagyis az, hogy marad-e vagy távozni kényszerül Orbán Viktor kormánya és az általa képviselt nemzeti együttműködés rendszere. A valóság azonban ennél árnyaltabb. A tét valóban nagy, de nem vagy nem csak azért, amit a baloldalról sugallnak. Nem pusztán arról fogunk dönteni szűk három hónap múlva, hogy milyen irányba menjen tovább a gazdaságpolitika, hogyan adózzunk vagy mi történjen a nagy ellátórendszerekkel.