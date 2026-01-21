Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer geopolitikai magyar péter figyelem helyzet orbán viktor

Merénylet készül Magyarország ellen

2026. január 21. 06:01

A globalisták szemében Magyar Péter semmivel nem ér többet, mint amennyire Károlyiékat értékelték 1918-ban Belgrádban a franciák.

2026. január 21. 06:01
null
Kis Ferenc
Magyar Nemzet

„A történelmi párhuzamokkal mindig óvatosan kell bánni, nincs két egyforma geopolitikai helyzet, korszak, és a társadalmak is folyamatosan változnak, nem beszélve a technikai fejlődésről, ami manapság teljesen átformálja a kommunikációs teret is. Mindezeket figyelembe véve a történelem lapjai­ból tanulni érdemes, sőt szükséges is.

A felfokozott kampányzajban az emberek figyelmét lekötik a napi botrányok, szócsaták, dúl a virtuális háború a közösségi platformokon, ahol mindenki a saját véleményének megerősítését keresi. Az ellenzéki politikusok és megmondóemberek azt a látszatot próbálják erősíteni, hogy április 12-e tétje a »rendszerváltás«, vagyis az, hogy marad-e vagy távozni kényszerül Orbán Viktor kormánya és az általa képviselt nemzeti együttműködés rendszere. A valóság azonban ennél árnyaltabb. A tét valóban nagy, de nem vagy nem csak azért, amit a baloldalról sugallnak. Nem pusztán arról fogunk dönteni szűk három hónap múlva, hogy milyen irányba menjen tovább a gazdaságpolitika, hogyan adózzunk vagy mi történjen a nagy ellátórendszerekkel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Aki az elmúlt évek egyre sűrűbb és erőteljesebb jelzései ellenére kételkedett volna abban, hogy a világrend átalakulása megkezdődött nagyjából 2015 környékén, amikor Európára zúdult több millió afrikai, közel- és távol-keleti migráns, míg a kontinens keleti részén, Ukrajnában polgárháborús helyzet alakult ki, az legkésőbb most, Donald Trump mindent elsöprő lendülettel folytatott, tabukat nem ismerő nemzetközi offenzívája láttán beláthatja, hogy tektonikus erejű átrendeződés előtt állunk.

Amit ma még kizökkenthetetlen faktumnak hiszünk, az holnap megrendülhet, holnapután pedig köddé válhat, szövetségi rendszerek alakulhatnak át, minden ország látha­tóan keresi a kapaszkodókat, a fix pontokat a világ forgószínpadán, amit az amerikai elnök hatalmas lökéssel belendített. Ebben a veszélyekkel teli és kiszámíthatatlan geopolitikai helyzetben következik az általános országgyűlési választás hazánkban olyan ellenzéki kihívóval, akinek a valós szándékairól semmi biztosat nem lehet tudni, viszont számos jel arra utal, hogy a magyar nemzet ismét a történelmünkből már ismert szemfényvesztők áldozatául eshet, ha a többség elvész a kampány csatazajában.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. január 21. 11:29
Mindenki tud róla, ezért nem engedjük a fostost a kormányzás közelébe sem!
Válasz erre
0
0
Tegnap
2026. január 21. 09:49
Az biztos, hogy a korrupt globalista mafia Brüsszelben mindent meg fog tenni, hogy Orbánt megbuktassa. Túl sok befolyása lett a globalista világ meg a korrupt EU felszámolásában. Gondoljunk arra, hogy a józan magyar választók állnak a globalisták útjában. Minden józan választónak el kell menni szavazni áprilisban. A poloskát és a brüsszeli mafiát úgy el kell taposni, hogy még a bűzük se maradjon itt.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. január 21. 07:40 Szerkesztve
Amikor beléptünk az EU-ba azok, akik ellenezték ezt mondták: "Nem baj. Aminek Magyarország eddig tagja volt, az mind széthullott, felbomlott. Az EU-val is ez lesz." Hajlok arra, hogy elismerjem, valószínűleg igazuk lesz...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!