04. 16.
csütörtök
Választás 2026
Tisza Párt Magyarország Rubovszky Rita Pankotai Lili oktatás

Ne dőljünk hátra úgy, mint a rendszerváltás és 2010 után

2026. április 16. 18:18

Mert annak csúnya vége lesz.

2026. április 16. 18:18
Pankotai Lili
Pankotai Lili
„Vártam fél napot, hátha cáfolják, hátha megmagyarázzák a hírt, miszerint Rubovszky Ritát igazolja a Tisza oktatási miniszternek a ciszterektől.

Egyrészt elfogadhatatlannak tartom, hogy egy világi intézmény – azon belül is az Oktatási Minisztérium – élére olyan, egyházi kötődésből jövő embert nevezzenek ki, amely egyház a Fidesszel karöltve lapátolta ki a pénzt az óvodákból, iskolákból, egyetemekből.

Másrészt semmilyen ideológiának nem tartom helyét a gyermekeket nevelő intézményekben, azt pedig pláne nem, hogy a jelenlegi állami oktatási intézmények élén is olyan ember álljon, aki ezek mentén az ideológiák mentén hozza meg azokat a döntéseket, amelyeknek világinak, ideológiamentesnek és szakmainak kell lenniük. Rubovszky Rita személye kapcsán ez a pártatlanság erősen megkérdőjeleződik, hiszen identitásának szerves része.

Harmadrészt az oktatás a Fidesz-kormány egyik legsúlyosabb fekete foltja: egészen a leterheltségtől kezdve a példastatuálás gyanánt kirúgott tanárokon át a szellemileg, mentálisan és fizikailag is gyerekek százezreit letaposó egész rendszerig. Ez az ágazat a jövőnket adja. Az az ember, aki a Mandinerben bábozta el a szakmai kritikát a kormánnyal szemben, miközben diákok és tanárok állásukat feláldozva, gumibotot és könnygázt kapva küzdöttek az oktatási reformért, szintén erősen megkérdőjelezi bennem, hogy – ha eddig nem – hát ezek után milyen erővel fog az asztalra csapni azért, hogy ez a reform a következő kormányon átmenjen.

Negyedrészt: várjuk a szakmai magyarázatot a kiválasztásra, és hogy kik voltak a jelöltek. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ezt vagy politikai, vagy önös érdekből fakadó döntésnek fogom tekinteni. Amennyiben a döntés nem kap szakmai magyarázatot, úgy az oktatás ismét nem a gyerekek tömegeinek szellemi, mentális és fizikai egészségét szolgálja, hanem ki tudja, kiét.

Zárásul pedig, ahogy eddig is, és ezután is hirdetem: eddig ez kormányváltás volt. A rendszerváltás akkor lesz, ha az új alkotmánytól kezdve a közigazgatásaink rendbetételén át a reformokig és a jogállam visszaépítéséig mi, emberek, a nép ott leszünk, jelezünk és érdeket érvényesítünk. Ne dőljünk hátra úgy, mint a rendszerváltás után és 2010 után. Mert annak csúnya vége lesz. A magyarázatot, érvelést sokan várjuk.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
schwabisch2026
2026. április 16. 20:11
Szerintem meg, ha hátradőltök, ha nem, ennek csak csúnya vége lesz. Mindenképpen. Csak, sajnos az is kénytelen lesz"élvezni" a következményeket, aki nem adta senkire vagy másra adta a voksait, nem rátok.
gullwing
2026. április 16. 20:00
Te csak a kurva náci anyáddal és apáddal foglalkozz liba...
NeMá
•••
2026. április 16. 19:54 Szerkesztve
Apa kezdődik! 133 napot kibírnak kibaszott nagy veszekedés nélkül? Megválasztották az alsópolcos Fideszt, pár napja az a benyomásom, az él csapat Fideszes volt, lenyomják a bolsikat mint a béjeget!
esvany-0
2026. április 16. 19:50
"„Vártam fél napot, hátha cáfolják, hátha megmagyarázzák a hírt, miszerint Rubovszky Ritát igazolja a Tisza oktatási miniszternek a ciszterektől." Micsoda önzetlenség, amikor a falu bolondja próbálja osztani az észt, holott maga is hiányt szenved belőle! Másrészt nem "ciszterektől", hanem ciszterciektől. Volt ciszterci diák ennyit sem tanult meg? "amely egyház a Fidesszel karöltve lapátolta ki a pénzt az óvodákból, iskolákból, egyetemekből." Ennek minden hazugság a pofájára fér? Nem kifelé, hanem befelé lapátolták a pénzt az iskolákba, egyetemekbe. Ideje lenne az ilyen rágalmazókat felelősségre vonni, mert az ilyen hazugságok sulykolása vezetett oda, hogy 3 millió magyart elbódítottak!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!