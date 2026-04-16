Másrészt semmilyen ideológiának nem tartom helyét a gyermekeket nevelő intézményekben, azt pedig pláne nem, hogy a jelenlegi állami oktatási intézmények élén is olyan ember álljon, aki ezek mentén az ideológiák mentén hozza meg azokat a döntéseket, amelyeknek világinak, ideológiamentesnek és szakmainak kell lenniük. Rubovszky Rita személye kapcsán ez a pártatlanság erősen megkérdőjeleződik, hiszen identitásának szerves része.

Harmadrészt az oktatás a Fidesz-kormány egyik legsúlyosabb fekete foltja: egészen a leterheltségtől kezdve a példastatuálás gyanánt kirúgott tanárokon át a szellemileg, mentálisan és fizikailag is gyerekek százezreit letaposó egész rendszerig. Ez az ágazat a jövőnket adja. Az az ember, aki a Mandinerben bábozta el a szakmai kritikát a kormánnyal szemben, miközben diákok és tanárok állásukat feláldozva, gumibotot és könnygázt kapva küzdöttek az oktatási reformért, szintén erősen megkérdőjelezi bennem, hogy – ha eddig nem – hát ezek után milyen erővel fog az asztalra csapni azért, hogy ez a reform a következő kormányon átmenjen.

Negyedrészt: várjuk a szakmai magyarázatot a kiválasztásra, és hogy kik voltak a jelöltek. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ezt vagy politikai, vagy önös érdekből fakadó döntésnek fogom tekinteni. Amennyiben a döntés nem kap szakmai magyarázatot, úgy az oktatás ismét nem a gyerekek tömegeinek szellemi, mentális és fizikai egészségét szolgálja, hanem ki tudja, kiét.