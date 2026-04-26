Trump kontra Leó – avagy mi folyik a világ két legbefolyásosabb amerikai vezetője között?

Amikor 2025. május 8-án felszállt a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből, majd kilépett az erkélyre Robert Francis Prevost, amerikai bíboros, hogy XIV. Leó pápaként üdvözölje a Szent Péter téren összegyűlt híveket, Donald Trump amerikai elnök a következőképp értékelte az első észak-amerikai katolikus egyházfő megválasztását: „Hatalmas megtiszteltetés az országnak.”

Trump és a pápa konfliktusa az iráni háború kapcsán élesedett ki

Az azóta eltelt kevesebb mint egy évben azonban a pápa több alkalommal is kritizálta Trump migrációs politikáját és háborús törekvéseit. A két legbefolyásosabb amerikai világvezető között áprilisban, az iráni háború kapcsán csúcsosodott ki a konfliktus, amikor kölcsönös, nem éppen finom kritikákat fogalmaztak meg egymással szemben. A helyzet azért is különösen érzékeny, hiszen van egy népes célközönség, nagyjából 270 millió főből álló amerikai katolikusok közössége, akikkel szemben mindketten felelősséggel tartoznak, és szükségük van a bizalmukra. Míg a pápának igyekeznie kell megőrizni a katolikus egyház egységét, Trumpnak hatalmas szüksége van a katolikusok szavazataira a közelgő félidős választáson, amelyeket már 2024-ben jelentős mértékben hozzájárultak elnöki győzelméhez.