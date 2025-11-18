Orbán Viktor is megszólalt a tiszás „előválasztásról”: Déjà vu

Elemző a Tisza-jelöltekről: Az egész jelöltállítás egy showműsor, ezek az emberek szavazógépekké válnak
Mráz Ágoston megtalálta Magyar Péter jelöltállítási folyamatának gyenge pontjait.
A miniszterelnök Magyar Péterék fájó pontjára tapintott.
Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán kommentálta a Tisza Párt jelöltállítását, Magyar Péter jelöltjeit, és jelenséget, ami ezek mögött van.
„Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve.
Ez pedig tudjuk mit jelent” – írja.
Hozzáteszi: „Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít.
Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.
Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”
Nyitókép: Facebook