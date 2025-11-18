Orbán Viktor is megszólalt a tiszás „előválasztásról”: Déjà vu

Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán kommentálta a Tisza Párt jelöltállítását, Magyar Péter jelöltjeit, és jelenséget, ami ezek mögött van.

„Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve.

Ez pedig tudjuk mit jelent” – írja.

Hozzáteszi: „Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít.