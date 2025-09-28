„A nagy munka közeben azért szakított időt arra, hogy böngéssze a legújabb híreket. Rá is bukkant egy meglepő cikkre, amit egyik nagy kedvence, Puzsér Róbert írt az árulásban fogant Magyar Hangban.

A Magyar Péter-rajongó Puzsér ájultan szokott nyilatkozni a kedvencéről, bár rajongását leginkább a mérhetetlen Orbán-gyűlölete táplálja, mint a legtöbb Tisza-fan megmondóemberét. Most azonban egy nagyon kemény publicisztikában rongyolt bele a – Hont András frappáns szavaival élve – Messiás úrba.

»A Tisza Párt Magyar Péter másik neve, időnként így szólítják – csakhogy a kormány leváltásához, a rendszer lebontásához, a nemzet egyesítéséhez nem lehet elég egyetlen ember, akármennyire szeresse is a kamera. Még mindig csak nyomokban mutatkozik az a csapat, amelyiknek Magyar Péter a kapitánya, és ennek fényében nehéz eldönteni, hogy Magyar Péter van-e a Tiszáért, vagy a Tisza van-e Magyar Péterért. A Tisza Párt fővárosi és európai képviselői szinte egyáltalán nem mutatkoznak – holott a politika köztudottan csapatjáték. […] Nem volna hasznosabb és hitelesebb csapatot építenie és vezetőként viselkednie?«

Nem mennek jól a Tisza Párt dolgai.

Nagyon csúnyán lebuktak. Kiderült az adóemelési tervük, nem tudják már átverni, megvezetni az embereket. A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét. Ezért a napvilágot látott ördögi tervük miatt sorra fordulnak el az emberek tőlük, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. Ráadásul másik főemberük, Ruszin-Szendi Romulusz is lejáratta a pártot azzal, hogy fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumokat, amivel igazolta azt a vélekedést, hogy Magyar Péter pártja arrogáns, erőszakos és félelmet gerjeszt.”