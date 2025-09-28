Ft
09. 28.
vasárnap
Tisza Párt Puzsér Róbert Magyar Péter

Puzsér váratlan húzása, nagyon durván belerongyolt Magyar Péterbe

2025. szeptember 28. 06:24

Fogy a levegő a Tisza Párt elnöke körül.

2025. szeptember 28. 06:24
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„A nagy munka közeben azért szakított időt arra, hogy böngéssze a legújabb híreket. Rá is bukkant egy meglepő cikkre, amit egyik nagy kedvence, Puzsér Róbert írt az árulásban fogant Magyar Hangban.

A Magyar Péter-rajongó Puzsér ájultan szokott nyilatkozni a kedvencéről, bár rajongását leginkább a mérhetetlen Orbán-gyűlölete táplálja, mint a legtöbb Tisza-fan megmondóemberét. Most azonban egy nagyon kemény publicisztikában rongyolt bele a – Hont András frappáns szavaival élve – Messiás úrba.

»A Tisza Párt Magyar Péter másik neve, időnként így szólítják – csakhogy a kormány leváltásához, a rendszer lebontásához, a nemzet egyesítéséhez nem lehet elég egyetlen ember, akármennyire szeresse is a kamera. Még mindig csak nyomokban mutatkozik az a csapat, amelyiknek Magyar Péter a kapitánya, és ennek fényében nehéz eldönteni, hogy Magyar Péter van-e a Tiszáért, vagy a Tisza van-e Magyar Péterért. A Tisza Párt fővárosi és európai képviselői szinte egyáltalán nem mutatkoznak – holott a politika köztudottan csapatjáték. […] Nem volna hasznosabb és hitelesebb csapatot építenie és vezetőként viselkednie?«

Nem mennek jól a Tisza Párt dolgai.

Nagyon csúnyán lebuktak. Kiderült az adóemelési tervük, nem tudják már átverni, megvezetni az embereket. A tervezett Tisza-adó padlóra küldené a magyar háztartások jelentős részét. Ezért a napvilágot látott ördögi tervük miatt sorra fordulnak el az emberek tőlük, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. Ráadásul másik főemberük, Ruszin-Szendi Romulusz is lejáratta a pártot azzal, hogy fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumokat, amivel igazolta azt a vélekedést, hogy Magyar Péter pártja arrogáns, erőszakos és félelmet gerjeszt.”

Fotó: Baksa Norbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sersem
2025. szeptember 28. 08:59
Nem kell ebbe semmiféle kritikát belelátni, ez csak egy kis nyomulós nyalintás a gettóból, hogy "Hé, mi itt vagyunk neked, ne feledd, belőlünk nyugodtan kitelne egy páncélvonat személyzete, egy ÁVH-val megspékelve is! "
Darthvader
2025. szeptember 28. 08:48 Szerkesztve
Jó reggelt, Puzsér!
snfbvksan
2025. szeptember 28. 08:43
Puzsér a fidesz-ellenesek többségével ellentétben nem hülye. Ő látja mi Magyar Péter, mi a pártja. Nem felejtette el, hogy Magyar Péter a Fidesz kormány kitartottja volt, a szokásos család-haveri alapon luxus állásba helyezett szarzsák. Ugyanolyan, mint akik most ülnek az ő volt pozícióiban, politikai kifizetőhely állásaiban.
Galerida
2025. szeptember 28. 07:26
A hívei már görcsösen kitartanak Péter mellett, hiszen azért hagyták ott régebbi ballib pártjaikat, mert azt hitték, hogy ennek a messiásnak legalább van némi esze és tényleg tud ártani az országnak! Keserűen csalódtak és már Ferenc sincs, csak Klára és a többiek is dögrováson vannak....
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!