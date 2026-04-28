Németországból figyelmeztették Magyar Pétert: ez a döntés rossz irányba vinné

2026. április 28. 13:52

Klaus Bachmann szerint az igazi kihívás az lenne, ha a Tisza Párt elnöke visszaállítaná a fékek és ellensúlyok rendszerét, még ha ez politikailag kockázatosabb út is.

A Berliner Zeitung elemzése szerint bár Magyar Péter megteheti, hogy minden kulcspozícióba saját embereit ülteti, ez csak a hatalom újraelosztását jelentené, nem valódi demokratizálódást. Klaus Bachmann rámutat:

Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondatásának lehetősége is felmerül, azonban szerinte az igazi kihívás az lenne, ha Magyar Péter visszaállítaná a fékek és ellensúlyok rendszerét, még ha ez politikailag kockázatosabb út is. A szerző úgy véli, az EU számára is dilemmát jelenthet, mennyire szólhat bele egy tagállam alkotmányos berendezkedésébe.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

