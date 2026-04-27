Brüsszelből világos üzenetet küldenének Moszkvába: Orbán távozása után már tényleg mindent megtehetnek

Amint jóváhagyta az EU a 90 milliárdos ukrajnai kölcsönt, kiderült, Kijev még több pénzt kérne
Amerikában már Európa háborújaként tekintenek az orosz-ukrán konfliktusra.
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint végre az orosz ortodox egyház képviselői ellen is hozhatnak büntetőintézkedéseket.
Orbán Viktor miniszterelnök leváltását követően az EU-ban erősödik a nyomás az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítására – írja a Süddeutsche Zeitung.
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint
olyan döntéseket is napirendre vesznek, amelyeket eddig Orbán blokkolt, például az orosz ortodox egyház képviselői elleni büntetőintézkedéseket.
Az új, 21. szankciós csomag célja a cikk alapján „világos üzenetet küldeni Moszkvának”: nem számíthat arra, hogy az EU támogatása Ukrajna irányába alábbhagy.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.