kormány kóka jános petőfi attila bajnai hvg gyurcsány ferenc

Régi balliberális káderek térhetnek vissza a kormányba a 2010 előtti világból

2026. május 10. 18:08

A vasúthálózatok bezárását bejelentő államtitkártól kezdve a régi baloldali belügyes vezérőrnagyon át a gyerekek érzékenyítésével foglalkozó aktivistáig bezárólag képviselheti magát a 2010 előtti, Gyurcsány-Bajnai-kormányokból ismert világ Magyarország új vezetésében. Legalábbis a kormánypárti HVG értesülései szerint.

A baloldali sajtó értesülései bizonyítják, hogy a Tisza-kormány minisztériumai tele lesznek a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok megbízható embereivel – derül ki az Ellenpont cikkéből.

A napokban ugyanis a HVG több magas rangú, leendő kormányzati tisztségviselő nevét nyilvánosságra hozta, a jelöltek egyértelműen kötődnek a 2010 előtti baloldali kormányokhoz.

A Magyar Nemzet szemléje szerint visszatérhet például Felsmann Balázs, aki közlekedési államtitkár lehet Vitézy Dávid minisztériumában. Felsmann pályafutását a Béres-csoportban kezdte, ekkoriban került Bajnai Gordon volt miniszterelnök, nagyvállalkozó és az SZDSZ-es üzleti körök vonzáskörébe.

Magas beosztásban volt egy időben a Kóka János által vezetett Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban (GKM). Előbb főosztályvezetőjeként, majd 2006 júliusától 2008 áprilisáig a tárca energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkáraként dolgozott.

Ismert, Kóka János köreinek tulajdonítják a vasúthálózat megnyirbálását. Emlékezetes, 

Felsmann volt az, aki szakállamtitkárként bejelentette az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága előtt, hogy a kormány 28 vasúti mellékvonal szüneteltetését tervezi.

Jó esély van arra, hogy Varró László fontos tisztséget töltsön be a Kapitány István vezetésével felálló gazdasági minisztériumban. Varró 2000 és 2005 között vezető szakértőként dolgozott a Magyar Energia Hivatalnál (MEH). Ez idő alatt közelebbi viszonyba került a politikával is, 2004-ben az MSZP egyik legismertebb arca, Kovács László az energiaügyi biztosi szék várományosa volt az Európai Bizottságban, több energetikai szakértővel együtt Varró is segítette a felkészülését. Sikertelenül, hiszen Kovács elbukott a meghallgatáson, és végül a sokkal súlytalanabbnak számító adó- és vámügyi biztosi posztot kapta meg.

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő felmentette tisztségéből Varrót, aki puhára esett, hiszen a Mol-csoportnál folytathatta.

A kormányváltás után megvált a Mol-csoportnál betöltött pozíciójától, és a párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség gáz- és árampiaci igazgatójaként helyezkedett el.

Egészen 2021-ig maradt a nemzetközi szervezetnél, hogy aztán egy másik hasonló munkahelyen, a Shellnél egyengesse a karrierjét. Érdekesség, hogy Kapitány Istvánhoz hasonlóan Varró is az olajóriás globális alelnökként futott, illetve fut.

Varró korábban a Vasárnapi Híreknek nyilatkozva a jobboldali kormány intézkedését támadva kijelentette, hogy a verseny jó dolog, a politikai rezsicsökkentés bajt csinál.

Losonczy Géza szintén a nagy multinacionális vállalatok világából érkezne a Kapitány-féle gazdasági minisztériumba. A Corvinuson diplomázó szakértő 

több mint két évtizede dolgozik a Big Four egyik tagjának, annak a KPMG-nek, amely a Gyurcsány–Bajnai-korszakban tönkre nyerte magát a közpénzosztogatáson.

A Miniszterelnökség korábbi összesítése szerint a nemzetközi cég a negyedik helyen végzett a kommunikációs jellegű megbízások rangsorában. 2006 és 2010 között csaknem hétszázmillió forintot utalt nekik a magyar állam.

Petőfi Attila a HVG szerint politikai felső vezetői pozíciót kaphat a Pósfai Gábor által felügyelt Belügyminisztériumban.

Még 2004-ban Lamperth Mónika szocialista belügyminiszter jóvoltából a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNYI) igazgatóhelyettese lett. Három évvel később pedig át is vette a szervezet vezetését.

Többek között belekeveredett abba a titkosszolgálati akcióba, amivel börtönbe akarták juttatni a Hír TV két munkatársát.

A műveletben Draskovics Tibor korábbi igazságügyi és rendészeti miniszter is szerepet vállalt, és a cél az volt, hogy kábítószert tegyenek a célpontok autójába. Az ügy kapcsán készült hatósági jegyzőkönyvek arról tanúskodtak: a tárcavezető a jogszabályokat kikerülve adott utasításokat Petőfinek, aki a bírósági eljárás során Draskovicsra vallott.

Szintén vitatott volt a Magyarok Nyilai ügy. Az NNI Petőfi Attila vezetése alatt kész tényként kezelte, hogy a lefoglalt videón a szervezet egyik próbarobbantása látható, miközben még tartott a vizsgálat, és közel sem volt egyértelmű, mi látható pontosan az anyagon. Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét követően kirobbant tömegtüntetések idején, pár nappal a hanganyag nyilvánosságra kerülését követően arról beszélt az NNI igazgatóhelyetteseként, hogy munkatársaival bűnözői csoportokat számoltak fel a kormányellenes demonstrációkon.

Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány alapítója szintén a 2010 előtti baloldal hátországából érkezett a Tiszához. A HVG pénteki értesülése szerint gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár lehet a Kátai-Németh Vilmos által vezetett Szociális- és Családügyi Minisztériumban.

A jogász végzettségű Gyurkó 2005-ben a több évtizede működő, a Legfőbb Ügyészség felügyelete alatt működő Országos Kriminológiai Intézetnél (OKRI) kezdte a pályáját. Alapvetően gyermekbántalmazás és családon belüli bántalmazás volt a szakterülete.

Tudományos munkatársként rendszeresen publikált és nyilatkozott az akkori kormánymédiának, jellemzően az MSZP–SZDSZ-kormány narratíváját alátámasztva.

Gyurkó a Népszabadságban helytelenítette a köztársasági elnök lépését, és védelmébe vette a baloldali politikusokat. Azzal érvelt, hogy más uniós országokban kiállták az alkotmányosság próbáját a hasonlóan megfogalmazott definíciók.

2015-ben megalapította a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványt, aminek a vezetőségében a mai napig helyet foglal.

A gyerekek jogainak érvényesítéséért harcoló szervezet 

bevételeinek nagy része azoktól a köröktől származik, amelyek hatalomra juttatták a Tisza Pártot. 

A finanszírozóik között megtalálható az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság és Soros családhoz erősen kötődő Nyílt Társadalomért Alapítványok. Legújabb, 2024-es beszámolójuk szerint nem apadtak el a külföldi források: az UNICEF-től és az Európai Unió egyik finanszírozási programján keresztül is kaptak pályázati pénzeket. 

Gyurkó és szervezete egyébként erősen összefonódott az LMBTQ-világgal.

Az államtitkárjelölt már 2012-ben azért lobbizott az UNICEF magyar bizottságának írt jelentésében, hogy az azonos nemű párok szabadon fogadhassanak örökbe gyerekeket. Ráadásul a Hintalovon üzemelteti a www.yelon.hu oldalt, amely többek között arra tanítja a gyerekeket és a szülőket, hogy „a nemi identitásunk a legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben”.
 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
chief Bromden
2026. május 10. 19:03
Na, egy jó hír. A szakmai munka biztosítva lesz a belügyben. Mi lesz a TEK-l?
pollip
2026. május 10. 19:02
MP többször is mondta, hogy az előző kormányok kiszolgálói nem kapnak helyet a tiszában. Ugye, kedves Tiszások, ti is emlékeztek? Aztán tele lett a Tisza volt fideszessel, mosteg ez. Rendesen becsapták titeket.
Obsitos Technikus
2026. május 10. 19:00
"Jönnek a dúlt-keblü fosmagyarok megint, füzfaközgazdászok, füzfaszakértők, jönnek a szarból, csönd van. Senki se pisszen."
Magyarorszag-elveszett
2026. május 10. 18:55
De, hát jobboldali párt. Ja vagy ez is kábítás?
