Régi balliberális káderek térhetnek vissza a kormányba a 2010 előtti világból

Felsmann volt az, aki szakállamtitkárként bejelentette az Országgyűlés önkormányzati és területfejlesztési bizottsága előtt, hogy a kormány 28 vasúti mellékvonal szüneteltetését tervezi.

Jó esély van arra, hogy Varró László fontos tisztséget töltsön be a Kapitány István vezetésével felálló gazdasági minisztériumban. Varró 2000 és 2005 között vezető szakértőként dolgozott a Magyar Energia Hivatalnál (MEH). Ez idő alatt közelebbi viszonyba került a politikával is, 2004-ben az MSZP egyik legismertebb arca, Kovács László az energiaügyi biztosi szék várományosa volt az Európai Bizottságban, több energetikai szakértővel együtt Varró is segítette a felkészülését. Sikertelenül, hiszen Kovács elbukott a meghallgatáson, és végül a sokkal súlytalanabbnak számító adó- és vámügyi biztosi posztot kapta meg.

Nem sokkal később Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő felmentette tisztségéből Varrót, aki puhára esett, hiszen a Mol-csoportnál folytathatta.

A kormányváltás után megvált a Mol-csoportnál betöltött pozíciójától, és a párizsi székhelyű Nemzetközi Energiaügynökség gáz- és árampiaci igazgatójaként helyezkedett el.