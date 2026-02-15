Eluralkodott a NATO-főtitkárán a háborús pszichózis: felkészült egy Oroszország elleni háborúra

A lap felidézte, hogy a NATO-főtitkár egy nappal korábban, a konferencia előestéjén is érintette a témát. Akkor gúnyosan arról beszélt, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában „kerti csiga tempójában halad előre”, valamint azt is hangsúlyozta, hogy nem szabad bedőlni az orosz propagandának.