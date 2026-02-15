Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
nato főtitkár mark rutte konferencia támadás orosz-ukrán háború

Eluralkodott a NATO-főtitkárán a háborús pszichózis: felkészült egy Oroszország elleni háborúra

2026. február 15. 10:14

„Minden csatát megnyerünk Oroszország ellen, ha most megtámadnak minket, és biztosítanunk kell, hogy két, négy, hat év múlva is ugyanez legyen a helyzet” – jelentette ki Mark Rutte.

2026. február 15. 10:14
null

Oroszország „őrült veszteségeket” szenved el Ukrajnában, az elmúlt két hónapban mintegy 65 ezer katonát vesztett – erről beszélt többek között Mark Rutte szombaton a müncheni biztonsági konferencián.

A NATO főtitkára egy sajtótájékoztatón pedig azt is kijelentette, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

a szövetség elég erős ahhoz, hogy Oroszország jelenleg ne próbálja megtámadni.

„Minden csatát megnyerünk Oroszország ellen, ha most megtámadnak minket, és biztosítanunk kell, hogy két, négy, hat év múlva is ugyanez legyen a helyzet” – idézte Rutte-t a Reuters.

A lap felidézte, hogy a NATO-főtitkár egy nappal korábban, a konferencia előestéjén is érintette a témát. Akkor gúnyosan arról beszélt, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában „kerti csiga tempójában halad előre”, valamint azt is hangsúlyozta, hogy nem szabad bedőlni az orosz propagandának.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

 

 

Összesen 73 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
arpadan
2026. február 15. 13:09
Csak az a baj, hogy 8 milliárd ember életével szórakoznak, ahelyett, amivel egyidősek...
Válasz erre
0
0
arpadan
2026. február 15. 13:04
Úgy néz ki, Nyugat-Európában is bezárták a diliházakat, hogy ilyen dühöngő őrültek osztják az eszet a NATO-ban és Brüsszelben...
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. február 15. 13:01
simakutya 2026. február 15. 11:29 "Tudomásom szerint a magyar hadsereg létszáma 36 ezer ,azóta történtek tartalékos toborzások az is lehet néhány ezer." Hétezer fő felett, 2025-ben.
Válasz erre
0
0
Kar-6-Alom
2026. február 15. 12:53
Szerintem tudnának gyorsabban is előrehaladni az oroszok, csak nagyobbak lennének a veszteségek. A felőrlés kifizetődőbb. Tovább tart, de az EU-t és Ukrajnát is nagyobb anyagi áldozatvállalásra kényszeríti. Az Ukrajnának küldött hatalmas anyagi ráfordításokból az EU tagországai a saját katonai képességeiket is megerősíthetnék, plusz munkát adnának vele a fiataloknak, fellendítenék a gazdaságot, emelnék a GDP-t és fokoznák az elrettentő erőt. Amint elfogynak a hadra foghatók Ukrajnában és érzékelhetően csökken az ellenállás, áttörnek az oroszok és átgyalogolnak az országon. Nem ártana a békében gondolkodni, még ha kompromisszumokkal is jár.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!