Eluralkodott a NATO-főtitkárán a háborús pszichózis: felkészült egy Oroszország elleni háborúra

Üzent a NATO-főtitkár: Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát!
Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.
„Minden csatát megnyerünk Oroszország ellen, ha most megtámadnak minket, és biztosítanunk kell, hogy két, négy, hat év múlva is ugyanez legyen a helyzet” – jelentette ki Mark Rutte.
Oroszország „őrült veszteségeket” szenved el Ukrajnában, az elmúlt két hónapban mintegy 65 ezer katonát vesztett – erről beszélt többek között Mark Rutte szombaton a müncheni biztonsági konferencián.
A NATO főtitkára egy sajtótájékoztatón pedig azt is kijelentette, hogy
a szövetség elég erős ahhoz, hogy Oroszország jelenleg ne próbálja megtámadni.
„Minden csatát megnyerünk Oroszország ellen, ha most megtámadnak minket, és biztosítanunk kell, hogy két, négy, hat év múlva is ugyanez legyen a helyzet” – idézte Rutte-t a Reuters.
A lap felidézte, hogy a NATO-főtitkár egy nappal korábban, a konferencia előestéjén is érintette a témát. Akkor gúnyosan arról beszélt, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában „kerti csiga tempójában halad előre”, valamint azt is hangsúlyozta, hogy nem szabad bedőlni az orosz propagandának.
Ezt is ajánljuk a témában
Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP