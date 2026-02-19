Ft
02. 19.
csütörtök
magyar válogatott grúz válogatott Hvicsa Kvarachelia Georgia Magyarország Nemzetek Ligája

„Sajnos ismét összekerültünk” – a magyar álmokat egyszer már összetörték, az ukránok elkerülték volna őket

2026. február 19. 15:37

Magyarország egyik ellenfele Georgia lesz a Nemzetek Ligájában. Összefoglaltuk, hogy mit kell tudni a magyar válogatott harmadik kalapból jövő riválisáról.

2026. február 19. 15:37
null
Balázs Dávid

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott a B-divízóban szerepel a Nemzetek Ligájában, a sorsolás előtt az első kalapba került. Marco Rossiék Brüsszelben a vb-selejtezőben még érdekelt Ukrajna mellett Georgiát és Észak-Írországot kapták, ebben a cikkünkben pedig a grúz válogatottat mutatjuk be.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem véletlenül fogalmazott így az egykori klasszis támadó, hiszen a két csapat a legutóbbi Nemzetek Ligája-kiírásban is egy négyesben szerepelt, és Ukrajna bizony megszenvedett Georgia ellen. Az Ausztriában rendezett 2024-es találkozójukat úgy nyerték meg például 1–0-ra, hogy a helyzetek minősége alapján inkább a georgiaiaknak kellett volna győzniük, de legalábbis a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Majd egy hónappal később 1–1 lett a vége, a grúzok hazai környezetben is nagyobb xG-t termeltek.

A csoportban az ukránok másodikok, a két győzelemmel kezdő, a csoportgyőztes és A-ligába feljutó cseheknek otthon egy négyest vágó georgiaiak pedig harmadikok lettek, de végül mindkét együttes maradt a B-divízióban, amelyben ismét összekerült egymással. Georgia egyébként úgy maradt a B-ben, hogy az osztályozó első felvonásán idegenben 3–0-ra, aztán három nappal később otthon 6–1-re győzte le azt az Örményországot, amelyet később a magyar válogatott 2–0-ra és 1–0-ra múlt felül a világbajnoki selejtezőben. A grúzok tehát háromszor annyi gólt lőttek nekik két meccsen.

Ronaldóékat legyőzték, a magyarokkal meg jól kiszúrtak...
Ronaldóékat legyőzték, a magyarokkal meg jól kiszúrtak... / Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

Másfél éve összetörték a magyar álmokat

A vb-selejtezőben ugyanakkor esélyük sem volt a csoportjukban az első két hely valamelyikének megszerzésére, a spanyolokkal (16 pont) és a törökökkel (13 pont) nem tudtak versenyre kelni. A grúzok itt is a harmadik helyen végeztek, ugyanúgy három ponttal, mint az egyszer őket legyőző bolgárok, ez pedig azt jelentette, hogy továbbra is várniuk kell arra, hogy kijussanak egy világbajnokságra.

Eb-n viszont már szerepeltek, éppen legutóbb, miután a görögöket tizenegyespárbajban legyőzték a pótselejtező egyik döntőjében. A kontinensviadalon szépen helytálltak, hiszen miután kikaptak a törököktől, ikszeltek a csehekkel, majd 2–0-ra legyőzték az akkor már biztos csoportelsőként továbbjutó, erősen tartalékos portugálokat.

Ez az eredmény számunkra azért volt nagyon fájó, mert ezzel a csoportja harmadik helyén végző magyar válogatott a harmadik helyezettek rangsorában a top négyen kívülre került, és nem jutott be az egyenes kieséses szakaszba, miközben Georgia igen.

Meglepetésre a nyolcaddöntőben a későbbi győztes, addig a tornán gólt sem kapó spanyolok ellen is vezetést szereztek, de végül 4–1-re kikaptak, és kiestek.

A 2024-es Európa-bajnokság óta Magyarországhoz hasonlóan visszaesett a teljesítményük. Mint korábban említettük, a Nemzetek Ligája B-divíziójában megtartották a tagságukat, a vb-selejtezőben viszont nem sok vizet zavartak. Ebből kifolyólag az elmúlt hat tétmérkőzésükön ötször is kikaptak, és sorozatban négy vereséget szenvedtek. Igaz, kétszer a spanyolokkal játszottak, egyszer idegenben a törökökkel, és Bulgáriában is pályára léptek.

Kvaracheliát ugyanúgy 70 millió euróért igazolta a PSG a Napolitól, mint a Liverpool Szoboszlait az RB Leipzigtől / Fotó: Filipe Amorim/AFP

Nekik is van egy világklasszisuk

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a magyar válogatott a 41., míg Georgia a 73., amivel papíron a leggyengébbnek számít a négyesünkben (Észak-Írország a 69., Ukrajna a 30.).

A Transfermarkt becslése szerint a grúz válogatott keretértéke 202,98 millió euró, ezzel szemben a mieinké csak 183,55 millió euró. Ahogyan nekünk is, úgy nekik is van egy világklasszisuk: Szoboszlai Dominik becsült piaci értéke 85 millió euró, míg a Paris Saint-Germainben játszó, és az előző idényben a francia csapattal mindent megnyerő, szintén 25 éves Hvicsa Kvaracheliáé 90 millió euró. Mögötte ketten is 28 milliót érnek, egyikük a kapus, az angol Liverpool kötelékébe tartozó Giorgi Mamardasvili, a másik pedig az ugyancsak 25 esztendős Georgi Mikautadze, aki a spanyol Villarrealban futballozik. Ő és Kvarachelia a támadósort erősítik.

A többi grúz játékos becsült piaci értéke nyolcmillió euró alatt van. Árulkodó, hogy a 202,98 milliós keretértékből 138,70-et a támadósor tesz ki. Az állomány egyébként rutinosnak számít, az átlagéletkor majdnem 27 év, bár az átlagot alaposan felnyomja a 38 esztendős csapatkapitány, Guram Kasia.

A Transfermarkt 26 fős grúz csapatában csupán egy játékos játszik hazájában, mégpedig az egyik kapus. Összesen nyolcan szerepelnek az öt topliga valamelyikében, és hárman is a francia Metzben.

Szövetségi kapitányuk az az 58-szoros francia válogatott Willy Sagnol, aki játékosként vb-ezüstérmes volt.

Magyarország Georgiával legutóbb 2001-ben, világbajnoki selejtezőn csapott össze.

  • Az itthoni meccs 4–1 lett,
  • a Tbiliszi mérkőzés azonban 3–1-es vereséggel zárult a mi szempontunkból.

A grúzok két ponttal többet gyűjtve a mieink előtt a harmadik helyen végeztek, a második Románia lett, az első Olaszország, míg a csoportutolsó Litvánia.

Georgia márciusban otthon Izraellel, majd Litvániában játszik. A Nemzetek Ligájában a magyar válogatott ellen először a harmadik fordulóban, a Puskás Arénában mérkőzik. A „visszavágót” novemberben, az ötödik körben rendezik.

Nyitókép: Ina Fassbender/AFP

 

