„Sajnos ismét összekerültünk” – a magyar álmokat egyszer már összetörték, az ukránok elkerülték volna őket

A vb-selejtezőben ugyanakkor esélyük sem volt a csoportjukban az első két hely valamelyikének megszerzésére, a spanyolokkal (16 pont) és a törökökkel (13 pont) nem tudtak versenyre kelni. A grúzok itt is a harmadik helyen végeztek, ugyanúgy három ponttal, mint az egyszer őket legyőző bolgárok, ez pedig azt jelentette, hogy továbbra is várniuk kell arra, hogy kijussanak egy világbajnokságra.

Eb-n viszont már szerepeltek, éppen legutóbb, miután a görögöket tizenegyespárbajban legyőzték a pótselejtező egyik döntőjében. A kontinensviadalon szépen helytálltak, hiszen miután kikaptak a törököktől, ikszeltek a csehekkel, majd 2–0-ra legyőzték az akkor már biztos csoportelsőként továbbjutó, erősen tartalékos portugálokat.

Ez az eredmény számunkra azért volt nagyon fájó, mert ezzel a csoportja harmadik helyén végző magyar válogatott a harmadik helyezettek rangsorában a top négyen kívülre került, és nem jutott be az egyenes kieséses szakaszba, miközben Georgia igen.

Meglepetésre a nyolcaddöntőben a későbbi győztes, addig a tornán gólt sem kapó spanyolok ellen is vezetést szereztek, de végül 4–1-re kikaptak, és kiestek.

A 2024-es Európa-bajnokság óta Magyarországhoz hasonlóan visszaesett a teljesítményük. Mint korábban említettük, a Nemzetek Ligája B-divíziójában megtartották a tagságukat, a vb-selejtezőben viszont nem sok vizet zavartak. Ebből kifolyólag az elmúlt hat tétmérkőzésükön ötször is kikaptak, és sorozatban négy vereséget szenvedtek. Igaz, kétszer a spanyolokkal játszottak, egyszer idegenben a törökökkel, és Bulgáriában is pályára léptek.