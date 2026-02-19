„Sajnos ismét összekerültünk” – a magyar álmokat egyszer már összetörték, az ukránok elkerülték volna őket

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk
A legrosszabb forgatókönyv nem valósult meg.
Magyarország egyik ellenfele Georgia lesz a Nemzetek Ligájában. Összefoglaltuk, hogy mit kell tudni a magyar válogatott harmadik kalapból jövő riválisáról.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a magyar labdarúgó-válogatott a B-divízóban szerepel a Nemzetek Ligájában, a sorsolás előtt az első kalapba került. Marco Rossiék Brüsszelben a vb-selejtezőben még érdekelt Ukrajna mellett Georgiát és Észak-Írországot kapták, ebben a cikkünkben pedig a grúz válogatottat mutatjuk be.
Sajnos ismét összekerültünk a grúzokkal. Hogy ki a legkellemetlenebb ellenfél? Nem tudom”
– mondta a sorsolás után a Ferencváros egykori vezetőedzője, az 51 éves Szerhij Rebrov, aki jelenleg az ukrán válogatott szövetségi kapitánya.
Nem tudja, hogy milyen fogadtatást kap majd hazánkban.
Nem véletlenül fogalmazott így az egykori klasszis támadó, hiszen a két csapat a legutóbbi Nemzetek Ligája-kiírásban is egy négyesben szerepelt, és Ukrajna bizony megszenvedett Georgia ellen. Az Ausztriában rendezett 2024-es találkozójukat úgy nyerték meg például 1–0-ra, hogy a helyzetek minősége alapján inkább a georgiaiaknak kellett volna győzniük, de legalábbis a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Majd egy hónappal később 1–1 lett a vége, a grúzok hazai környezetben is nagyobb xG-t termeltek.
A csoportban az ukránok másodikok, a két győzelemmel kezdő, a csoportgyőztes és A-ligába feljutó cseheknek otthon egy négyest vágó georgiaiak pedig harmadikok lettek, de végül mindkét együttes maradt a B-divízióban, amelyben ismét összekerült egymással. Georgia egyébként úgy maradt a B-ben, hogy az osztályozó első felvonásán idegenben 3–0-ra, aztán három nappal később otthon 6–1-re győzte le azt az Örményországot, amelyet később a magyar válogatott 2–0-ra és 1–0-ra múlt felül a világbajnoki selejtezőben. A grúzok tehát háromszor annyi gólt lőttek nekik két meccsen.
A vb-selejtezőben ugyanakkor esélyük sem volt a csoportjukban az első két hely valamelyikének megszerzésére, a spanyolokkal (16 pont) és a törökökkel (13 pont) nem tudtak versenyre kelni. A grúzok itt is a harmadik helyen végeztek, ugyanúgy három ponttal, mint az egyszer őket legyőző bolgárok, ez pedig azt jelentette, hogy továbbra is várniuk kell arra, hogy kijussanak egy világbajnokságra.
Eb-n viszont már szerepeltek, éppen legutóbb, miután a görögöket tizenegyespárbajban legyőzték a pótselejtező egyik döntőjében. A kontinensviadalon szépen helytálltak, hiszen miután kikaptak a törököktől, ikszeltek a csehekkel, majd 2–0-ra legyőzték az akkor már biztos csoportelsőként továbbjutó, erősen tartalékos portugálokat.
Ez az eredmény számunkra azért volt nagyon fájó, mert ezzel a csoportja harmadik helyén végző magyar válogatott a harmadik helyezettek rangsorában a top négyen kívülre került, és nem jutott be az egyenes kieséses szakaszba, miközben Georgia igen.
Meglepetésre a nyolcaddöntőben a későbbi győztes, addig a tornán gólt sem kapó spanyolok ellen is vezetést szereztek, de végül 4–1-re kikaptak, és kiestek.
A 2024-es Európa-bajnokság óta Magyarországhoz hasonlóan visszaesett a teljesítményük. Mint korábban említettük, a Nemzetek Ligája B-divíziójában megtartották a tagságukat, a vb-selejtezőben viszont nem sok vizet zavartak. Ebből kifolyólag az elmúlt hat tétmérkőzésükön ötször is kikaptak, és sorozatban négy vereséget szenvedtek. Igaz, kétszer a spanyolokkal játszottak, egyszer idegenben a törökökkel, és Bulgáriában is pályára léptek.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) világranglistáján a magyar válogatott a 41., míg Georgia a 73., amivel papíron a leggyengébbnek számít a négyesünkben (Észak-Írország a 69., Ukrajna a 30.).
A Transfermarkt becslése szerint a grúz válogatott keretértéke 202,98 millió euró, ezzel szemben a mieinké csak 183,55 millió euró. Ahogyan nekünk is, úgy nekik is van egy világklasszisuk: Szoboszlai Dominik becsült piaci értéke 85 millió euró, míg a Paris Saint-Germainben játszó, és az előző idényben a francia csapattal mindent megnyerő, szintén 25 éves Hvicsa Kvaracheliáé 90 millió euró. Mögötte ketten is 28 milliót érnek, egyikük a kapus, az angol Liverpool kötelékébe tartozó Giorgi Mamardasvili, a másik pedig az ugyancsak 25 esztendős Georgi Mikautadze, aki a spanyol Villarrealban futballozik. Ő és Kvarachelia a támadósort erősítik.
A többi grúz játékos becsült piaci értéke nyolcmillió euró alatt van. Árulkodó, hogy a 202,98 milliós keretértékből 138,70-et a támadósor tesz ki. Az állomány egyébként rutinosnak számít, az átlagéletkor majdnem 27 év, bár az átlagot alaposan felnyomja a 38 esztendős csapatkapitány, Guram Kasia.
A Transfermarkt 26 fős grúz csapatában csupán egy játékos játszik hazájában, mégpedig az egyik kapus. Összesen nyolcan szerepelnek az öt topliga valamelyikében, és hárman is a francia Metzben.
Szövetségi kapitányuk az az 58-szoros francia válogatott Willy Sagnol, aki játékosként vb-ezüstérmes volt.
Magyarország Georgiával legutóbb 2001-ben, világbajnoki selejtezőn csapott össze.
A grúzok két ponttal többet gyűjtve a mieink előtt a harmadik helyen végeztek, a második Románia lett, az első Olaszország, míg a csoportutolsó Litvánia.
Georgia márciusban otthon Izraellel, majd Litvániában játszik. A Nemzetek Ligájában a magyar válogatott ellen először a harmadik fordulóban, a Puskás Arénában mérkőzik. A „visszavágót” novemberben, az ötödik körben rendezik.
Nyitókép: Ina Fassbender/AFP