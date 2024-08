A szír vádlott „igen udvarias”, úgyhogy „biztos nem gyilkolhatott csak úgy” – íme a derűs mindennapok Solingenben és vidékén!

A lengyel anyától és görög származású apától született fiúval minden bizonnyal egy 18 éves szír végzett,

akit most nem kevesebb mint három ügyvéd segít – köztük az ország egyik legismertebb védőügyvédje és annak apja, akik elmondásuk szerint nem pro bono, hanem busás fizetség ellenében járnak el, a vádlott családjának felkérésére.

És meg is dolgoznak a pénzükért. A sztárügyvéd különböző interjúkban elmondta: agresszív fiatalemberre számított az első találkozásukkor, ehelyett azonban egy

már-már szégyenlős, higgadt tizenéves állt vele szemben.

Véleménye szerint a tetthelyen a tanúk mind ittasak voltak, ráadásul sötét is volt, de ha tényleg úgy történt az eset, ahogyan azt néhányan állítják (azaz hogy Mwafak Al S. még a földön fekvő, mindenhonnan vérző Philippos fejét is ütötte-rúgta, amit a boncolás meglehetős egyértelműséggel igazolt), akkor az csakis alkohol hatására történhetett, mert

józan állapotban a szolid szír „biztosan nem” viselkedett volna így.

Az ügyvéd emellett kifejtette, hogy védence családjára „olykor rossz szemmel néznek” a környezetükben, ráadásul a média is lerohanta őket, pedig szeretnének kimaradni a dologból. Arra a kérdésre, hogy miből fizeti a család a honoráriumát, rámutatott, hogy az ilyesmi egyáltalán nem tartozik a nyilvánosságra, és nincs is az egészben semmi különös: számos alkalommal előfordult már, hogy akár segélyen élők is kifizették neki a kért összeget –

egy „nagycsalád” például két nap alatt simán előteremtett egy 180 000 eurós kauciót, amikor arra volt szükség (ez szűk 71 millió forintnak felel meg).

A sztárjogász különösen azt sérelmezi, hogy egyes politikusok az alapján, hogy a vádlott szír, és a rendőrség előtt már ismert, rögtön keményebb fellépést követelnek a bűncselekményt elkövető külföldiekkel szemben. Miközben a védence (akinek a hírek szerint erőszakos, vagyon elleni és kábítószeres bűncselekmények voltak már a rovásán) eddig csupán egy bírósági figyelmeztetést és egy 400 eurós pénzbüntetést kapott, el sose ítélték, tehát nincs szó veszélyes visszaesőről.