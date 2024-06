Itt a fordulat, óriási hírek érkeztek Németországól: Gürth úr ellen több eljárás is indult!

Az illetékes járási elöljáró, bizonyos Ali Doğan török-kurd származású, de már helyben született SPD-tag ugyanakkor rámutat:

ő már 15 éve is figyelmeztetett arra, hogy előbb-utóbb a migránsok is a jobboldalt fogják preferálni, ha a baloldalon következetesen elhallgatják a problémákat – és valóban, az újságírónak egy taxisofőr kérdés nélkül is elmondja, hogy mindaddig az AfD-re fog szavazni, amíg ki nem paterolnak az országból minden bűnöző külföldit.

Hasonlóan kipaterolást sürgetett a CDU egyik szász-anhalti politikusa egy azóta törölt Twitter-bejegyzésében a múltkori wolmirstedti eset kapcsán, ahol egy kerti meccsnézésre betörő afgán késelt – mondata miatt a politikus ellen gyűlölet-bűncselekmény gyanújával hivatalból eljárás indult, de

a Baloldali Párt egyik politikusa külön is feljelentette közösség elleni izgatás miatt.

Legalább ez a 62 éves Detlef Gürth úr ne jelentsen veszélyt a kitett, majd visszaszívott tweetjével a német társadalomra, ha már az ügyesen zenélő, a nyakában keresztet hordó Philippos gyilkosait nem sikerült időben lekapcsolni.