08. 20.
szerda
08. 20.
szerda
németh balázs Otthon Startosok pénz rendőr roham

Figyelem, gyűlöletkeltők!

2025. augusztus 20. 10:35

Még jobban kell gyűlölni a közszolgákat, mert ők pluszban még évi egy millió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a gonosz kormánytól.

2025. augusztus 20. 10:35
null
Németh Balázs
Németh Balázs
„Miközben közeledik szeptember elseje, amikor indulhat a roham a bankokban a 3 százalékos Otthon Start lakáshitelért, napról-napra egyre nagyobb a pánik az ellenzéki oldalon. 

Bár a balliberálisok a magyar valóságról szinte semmit nem tudnak, ám azt azért még ők is érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált otthonteremtési lehetőség iránt.

Mit tehet ilyenkor a Tisza-szekta és a többi ellenzéki párt? Gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt - már megint - magyar és magyar között. Azzal hergelnek a közösségi médiában, a liberális portálokon, kommentekben és bugyuta TikTok-videókban, hogy MINDAZOK, AKIK KÉRIK A KEDVEZMÉNYES, 3 SZÁZALÉKOS HITELT, VALÓJÁBAN A TÖBBI ADÓFIZETŐT FOSZTJÁK KI. 
A kamat 3 százalék feletti részét ugyanis az állam fizeti, vagyis az Otthon Startosok »mások pénzéből« törlesztik a hitelüket. Tehát UTÁLNI KELL ŐKET! 
Mindenkit, aki él a Zorbán által nyújtott kedvezményes lehetőséggel. 

Még jobban kell gyűlölni a közszolgákat (tanárokat, orvosokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat…), mert ők pluszban még évi egy millió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a gonosz kormánytól. Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem tudnak/akarnak élni az Otthon Starttal!

Hát ilyen az élet tiszás fejjel. Nem irigylem őket!”

Fotó: Pixabay

 

 

Fotó: Pixabay

