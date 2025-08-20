Bár a balliberálisok a magyar valóságról szinte semmit nem tudnak, ám azt azért még ők is érzékelik, hogy hatalmas az érdeklődés a kormány által kínált otthonteremtési lehetőség iránt.

Mit tehet ilyenkor a Tisza-szekta és a többi ellenzéki párt? Gyűlölködik, utálkozik, feszültséget kelt - már megint - magyar és magyar között. Azzal hergelnek a közösségi médiában, a liberális portálokon, kommentekben és bugyuta TikTok-videókban, hogy MINDAZOK, AKIK KÉRIK A KEDVEZMÉNYES, 3 SZÁZALÉKOS HITELT, VALÓJÁBAN A TÖBBI ADÓFIZETŐT FOSZTJÁK KI.

A kamat 3 százalék feletti részét ugyanis az állam fizeti, vagyis az Otthon Startosok »mások pénzéből« törlesztik a hitelüket. Tehát UTÁLNI KELL ŐKET!

Mindenkit, aki él a Zorbán által nyújtott kedvezményes lehetőséggel.

Még jobban kell gyűlölni a közszolgákat (tanárokat, orvosokat, rendőröket, önkormányzati dolgozókat…), mert ők pluszban még évi egy millió forintos otthonteremtési hozzájárulást is kapnak a gonosz kormánytól. Dupla kiszúrás mindazokkal, akik nem közszolgák és nem tudnak/akarnak élni az Otthon Starttal!

Hát ilyen az élet tiszás fejjel. Nem irigylem őket!”