„Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!” – Riadó, riadó, „visszanácul” Németország!

Bár az elit szigetének számító Sylt egyik drága klubjában elkövetett előadásra figyelt fel a világ, valójában hónapok óta fel-felbukkanó jelenségről van szó: német és osztrák szórakozóhelyeken, illetve bulikban jólöltözött fiatalok és kevésbé fiatalok

vidáman ugrálva, teli torokból énekelnek egy „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus” szövegű refrént.

Most aztán meg pláne, miután a sylti eset még jól be is járta a médiát és a nagypolitikát, a széles közvéleménnyel is megismertetve a nótát.

Hogy eredetileg ki és hol költötte át Gigi D’Agostino L’Amour Toujours című 1999-es számának sorait a nácinak és xenofóbnak minősülő „Németország a németeké, külföldiek kifelé” rigmusra, nem ismert, de úgy tűnik, immár a hesseni diszkótól kezdve az innsbrucki karaokebáron és a schleswigi elitinternátuson át a Mosel-parti borászfalucskában tartott házibuliig bevett szokássá vált ezzel a slágerrel ereszteni ki a gőzt.

Utóbbi helyszínre egy bejelentés nyomán mintegy 70 rendőr érkezett ki múlt pénteken;

a bizonyítékok (köztük két láda sör) lefoglalása után a partit feloszlatták, több résztvevő ellen pedig eljárás indult közösség elleni izgatás miatt. Egy-egy kommentszekcióban mindenesetre már kész önsegítő csoportok alakultak, ahol bennszülöttek és migráns hátterűek egy emberként ismerik el: egyszerűen nem bírják nem dudorászni a nótát, annyira menthetetlenül fülbemászó.

„Ezúton is gratulálunk szövetségi kancellárunknak és az összes többi háborgáspolitikusnak, valamint a kapcsolódó szerkesztőségeknek, akiknek sikerült egy kelet-német diszkó félig-meddig régóta ismert mémjét titáni méretűvé felfújniuk” – értékeli a helyzetet a Die Welt publicistája, és valóban:

futótűzként terjednek az újabb és újabb feldolgozások, már Trump is erre ropja.

Noha az említett elitinternátus diszkójának playlistjéből törölték Gigi D’Agostino vonatkozó számát, és az Oktoberfesten sem lehet majd lejátszani, az iTunes slágerlistáján jelenleg az első és a második helyet is elfoglalja, úgy, hogy lejjebbi helyeken a dal hat további verzióját is megtaláljuk.

A Sylt szigetén bulizó müncheni és hamburgi fiatalokon mindenesetre példát statuáltak: miután a lelkes éneklésről készült felvétel kikerült az internetre, rögtön terjedni kezdtek a neveik is – mire

munkaadóik többüket azonnali hatállyal elbocsátották,

egy egyetemistát pedig egyelőre két hónapra kitiltottak egyeteméről, amíg vizsgálják, hogy teljesen kirúgják-e.

Hogy a bevándorlókkal szemben előítéletes polgárok mennyivel válnak toleránsabbá annak láttán, hogy az otthonukban egyébként valószínűleg migráns takarítónőt foglalkoztató, a hosszú hétvégés koktélozás közben azonban magukat csúnyán elragadtató, adófizető német fiatalok felett nevük közzétételével statáriális ítéletet hoz a mainstream,

míg egy átlagos késelés után legfeljebb annyi a hír, hogy pszichés problémákkal küzd a szegény visszaeső,

azt csak megtippelni tudjuk – annyi mindenesetre bizonyos, hogy miközben megy a borzongás és a hüledezés amiatt, hogy már a példásan zöldnek hitt tehetős Justusok és Charlotte-Sophie-k is náculnak, kiderült:

tavaly csak Berlinben, csöndesen és észrevétlenül 111 csoportos nemi erőszak történt, közel háromnaponta egy.

Az áldozatok között volt 6 éven aluli és 60 évnél idősebb is; a nem német elkövetők aránya 54 százalék.

