Nem Trump és nem is Greta kapta meg a Nobel-békedíjat: itt a győztes!

Ezután egy másik párt képviselőjét, Edmundo Gonzalez Urrutiát támogatta a választáson. Több százezer önkéntes mozgósított a politikai megosztottságon át. Választási megfigyelőként képezték ki őket, hogy biztosítsák az átlátható és tisztességes választásokat. A zaklatás, letartóztatás és kínzás kockázata ellenére az ország minden táján a polgárok őrködtek a szavazóhelyiségek felett. Gondoskodtak arról, hogy a végső szavazatszámlálás dokumentálva legyen, mielőtt a rezsim megsemmisíthette volna a szavazólapokat és hazudhatott volna az eredményről.

A kollektív ellenzék erőfeszítései, mind a választások előtt, mind alatt, innovatívak és bátrak, békések és demokratikusak voltak, áll a bizottság indoklásában. Az ellenzék nemzetközi támogatást kapott, amikor vezetői nyilvánosságra hozták az ország választási körzeteiben összegyűjtött szavazatok számát, amelyek azt mutatták, hogy az ellenzék egyértelmű fölénnyel nyert.

A rezsim azonban nem volt hajlandó elfogadni a választási eredményt, és ragaszkodott a hatalomhoz – folytatta indoklását a Nobel-bizottság.

„A demokrácia a tartós béke előfeltétele. Azonban egy olyan világban élünk, ahol a demokrácia visszaszorulóban van, ahol egyre több autoriter rezsim kérdőjelezi meg a normákat és folyamodik erőszakhoz. A venezuelai rezsim merev hatalomtartása és a lakosság elnyomása nem egyedülálló a világon. Ugyanezeket a trendeket látjuk világszerte: a jogállamiságot a hatalmon lévők visszaélnek a jogállamisággal, elhallgattatják a szabad médiát, bebörtönzik a kritikusokat, és az autoriter uralom és a militarizáció felé taszítják a társadalmakat. 2024-ben több választást tartottak, mint valaha, de egyre kevesebb a szabad és tisztességes. Hosszú története során a Norvég Nobel-bizottság kitüntette azokat a bátor nőket és férfiakat, akik szembeszálltak az elnyomással, akik a szabadság reményét hordozták börtöncellákban, az utcákon és a köztereken, és akik tetteikkel megmutatták, hogy a békés ellenállás megváltoztathatja a világot. Az elmúlt évben Machado asszony bujkálni kényszerült. Az életét fenyegető komoly fenyegetések ellenére az országban maradt, ez a döntés pedig emberek millióit inspirálta” – írják a díjazók.

Amikor az autoriterek hatalomra kerülnek, kulcsfontosságú elismerni a szabadság bátor védelmezőit, akik felkelnek és ellenállnak – áll az indoklásban. A demokrácia olyan embereken múlik, akik nem hajlandók hallgatni, akik mernek előrelépni a súlyos kockázat ellenére, és akik emlékeztetnek minket arra, hogy