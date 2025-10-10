Ft
10. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
venezuela Nobel-díj Nobel-békedíj

Nem Trump és nem is Greta kapta meg a Nobel-békedíjat: itt a győztes!

2025. október 10. 11:48

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapja idén a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.

2025. október 10. 11:48
null

A norvég Nobel-bizottság úgy döntött, hogy a 2025-ös Nobel-békedíjat 

Maria Corina Machadónak ítéli oda fáradhatatlan munkájáért, amely a venezuelai nép demokratikus jogait mozdítja elő, 

valamint a diktatúrából a demokráciába való igazságos és békés átmenet eléréséért küzd.

A díjazók szerint a venezuelai demokráciamozgalom vezetőjeként Maria Corina Machado a latin-amerikai civil bátorság egyik legkivételesebb példája az utóbbi időben.

„Machado asszony kulcsfontosságú, egyesítő alakja volt egy olyan politikai ellenzéknek, amely egykor mélyen megosztott volt – egy olyan ellenzéknek, amely közös nevezőre jutott a szabad választások és a képviseleti kormányzás követelésében. Pontosan ez rejlik a demokrácia középpontjában: a közös akaratunk megvédeni a népuralom elveit, még akkor is, ha nem értünk egyet” – áll az indoklásban.

A bizottság közölte: egy olyan időszakban, amikor a demokrácia veszélyben van, minden eddiginél fontosabb megvédeni ezt a közös nevezőt.

Venezuela egy viszonylag demokratikus és virágzó országból egy brutális, autoriter állammá fejlődött, amely most humanitárius és gazdasági válságban van.

A legtöbb venezuelai mélyszegénységben él, miközben a csúcson lévő kevesek gazdagodnak. Az állam erőszakos gépezete az ország saját polgárai ellen irányul. Közel 8 millió ember hagyta el az országot. Az ellenzéket szisztematikusan elnyomják választási csalásokkal, jogi eljárásokkal és bebörtönzéssel.

Venezuela autoriter rezsimje rendkívül megnehezíti a politikai munkát a díjazók szerint. A demokratikus fejlődésnek szentelt Súmate szervezet alapítójaként Machado asszony több mint 20 évvel ezelőtt kiállt a szabad és tisztességes választásokért. Ahogy mondta: „Ez a szavazólapok választása volt a golyók helyett”. Politikai hivatalában és szervezeteknek nyújtott szolgálatában Machado asszony azóta kiállt az igazságszolgáltatás függetlenségéért, az emberi jogokért és a népképviseletért. Éveket töltött a venezuelai nép szabadságáért végzett munkájával.

A 2024-es választások előtt Machado asszony az ellenzék elnökjelöltje volt, de a rezsim blokkolta a jelöltségét. 

Ezután egy másik párt képviselőjét, Edmundo Gonzalez Urrutiát támogatta a választáson. Több százezer önkéntes mozgósított a politikai megosztottságon át. Választási megfigyelőként képezték ki őket, hogy biztosítsák az átlátható és tisztességes választásokat. A zaklatás, letartóztatás és kínzás kockázata ellenére az ország minden táján a polgárok őrködtek a szavazóhelyiségek felett. Gondoskodtak arról, hogy a végső szavazatszámlálás dokumentálva legyen, mielőtt a rezsim megsemmisíthette volna a szavazólapokat és hazudhatott volna az eredményről.

A kollektív ellenzék erőfeszítései, mind a választások előtt, mind alatt, innovatívak és bátrak, békések és demokratikusak voltak, áll a bizottság indoklásában. Az ellenzék nemzetközi támogatást kapott, amikor vezetői nyilvánosságra hozták az ország választási körzeteiben összegyűjtött szavazatok számát, amelyek azt mutatták, hogy az ellenzék egyértelmű fölénnyel nyert. 

A rezsim azonban nem volt hajlandó elfogadni a választási eredményt, és ragaszkodott a hatalomhoz – folytatta indoklását a Nobel-bizottság.

„A demokrácia a tartós béke előfeltétele. Azonban egy olyan világban élünk, ahol a demokrácia visszaszorulóban van, ahol egyre több autoriter rezsim kérdőjelezi meg a normákat és folyamodik erőszakhoz. A venezuelai rezsim merev hatalomtartása és a lakosság elnyomása nem egyedülálló a világon. Ugyanezeket a trendeket látjuk világszerte: a jogállamiságot a hatalmon lévők visszaélnek a jogállamisággal, elhallgattatják a szabad médiát, bebörtönzik a kritikusokat, és az autoriter uralom és a militarizáció felé taszítják a társadalmakat. 2024-ben több választást tartottak, mint valaha, de egyre kevesebb a szabad és tisztességes. Hosszú története során a Norvég Nobel-bizottság kitüntette azokat a bátor nőket és férfiakat, akik szembeszálltak az elnyomással, akik a szabadság reményét hordozták börtöncellákban, az utcákon és a köztereken, és akik tetteikkel megmutatták, hogy a békés ellenállás megváltoztathatja a világot. Az elmúlt évben Machado asszony bujkálni kényszerült. Az életét fenyegető komoly fenyegetések ellenére az országban maradt, ez a döntés pedig emberek millióit inspirálta” – írják a díjazók.

Amikor az autoriterek hatalomra kerülnek, kulcsfontosságú elismerni a szabadság bátor védelmezőit, akik felkelnek és ellenállnak – áll az indoklásban. A demokrácia olyan embereken múlik, akik nem hajlandók hallgatni, akik mernek előrelépni a súlyos kockázat ellenére, és akik emlékeztetnek minket arra, hogy 

a szabadságot soha nem szabad magától értetődőnek venni, hanem mindig meg kell védeni – szavakkal, bátorsággal és elszántsággal.

„Maria Corina Machado megfelel mindhárom kritériumnak, amelyet Alfred Nobel békedíjas kiválasztására vonatkozó végrendeletében foglalt. Összefogta országa ellenzékét. Soha nem ingott meg a venezuelai társadalom militarizációjának ellenállásában. Rendíthetetlenül támogatta a demokráciába való békés átmenetet. Maria Corina Machado megmutatta, hogy a demokrácia eszközei egyben a béke eszközei is. Ő testesíti meg egy másfajta jövő reményét, ahol a polgárok alapvető jogai védve vannak, és hangjukat meghallgatják. Ebben a jövőben az emberek végre szabadon élhetnek békében” – közölték a Nobel-bizottság részéről.

 

templar62
2025. október 10. 12:44
Sírnak a komcsik ? De , jó !
templar62
•••
2025. október 10. 12:41 Szerkesztve
A Délamerikai vörösök , nem hajlandók bezöldülni , mint Nyugat Európai elvtársaik .
titi77
2025. október 10. 12:40
kiváncsi vok mekkora lesz a retorzió trump részéről norvégia számára a "hibás döntés miatt"?!
europész
2025. október 10. 12:35
Hogy ezt honnan szedtek elo?Meg soha nem hallottam a tevekenysegeirol.
