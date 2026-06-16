Magyar Péter majdnem tudott normálisan viselkedni az Országgyűlésben

A Tisza Párt elnökének napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi rendkívüli ülése. Magyar Péter Nagy Imre és mártírtársai 1958-as kivégzésének, valamint az 1989-es újratemetésének évfordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelgett. A rendszerint konfrontatív és személyeskedő felszólalásairól ismert Magyar ezúttal szokatlanul visszafogott hangon emlékezett meg.

A politikus arról beszélt, hogy fiatal magyarok álltak 1956. október 23-án a Kossuth téren, és harminchárom évvel később a Hősök terén is. Hangsúlyozta: nem szeretné eldönteni, kik voltak az „igazi” ötvenhatosok vagy nyolcvankilencesek, mert ezek a napok szerinte az egész nemzet közös emlékezetéhez tartoznak.