Óriási fogás: végleg megszerezte a magyar labdarúgás nagy tehetségét az olasz BL-csapat

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A Cesc Fabregas vezette Como negyedikként zárt a Serie A-ban.
Újabb tehetséges magyar labdarúgó szerződött európai topbajnokságba: az olasz élvonalban szereplő Como a hivatalos honlapján adta hírül, hogy végleg megszerezte a DAC középpályásának, Bősze Leventének a játékjogát. A 17 esztendős utánpótlás-válogatott tehetség tavaly szeptemberben került kölcsönbe a klub U19-es csapatához, a mögöttünk hagyott szezonban pedig sikerült meggyőznie edzőit, hogy végleges szerződést kínáljanak neki. Februártól már folyamatosan a kezdőcsapatban jutott szóhoz, így nem volt váratlan, hogy ajánlatot tettek érte a szlovák első osztályban szereplő dunaszerdahelyieknek.
„Nagyon boldog vagyok, hogy a Comónál folytathatom, továbbra is a jó irányba kell haladnom. Sokat fejlődtem a nemrég véget ért szezon során a stábbal elvégzett munkának köszönhetően. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, egyben büszke is vagyok rá, hogy részese lehettem a korosztályos csapat történelmi feljutásának az élvonalba.
Otthon érzem magam Comóban és mindent bele fogok adni, hogy segítsem a csapatot és megvalósíthassam az álmaimat”
– fogalmazott Bősze Levente.
A Como együttese Cesc Fabregas irányításával a negyedik helyen zárt a Serie A-ban, így kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája csoportkörébe – a sorozatban való pályára lépés lehetősége szintén vonzóvá tette az ajánlatot, mindez nagy lépést jelentene Bősze karrierjében.
Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója büszkén nyilatkozott az átigazolás után, mint mondta, Bősze lett a klub első saját nevelésű játékosa, aki az öt európai topliga egyikébe igazolt.
„Levi a Como együttesébe való átigazolása nemcsak személy szerint neki egy komoly siker, de az egész DAC számára is. Ez a labdarúgó, a családja, az edzők és az akadémia összes dolgozója hosszútávú munkájának az eredménye. Levi lett klubunk olyan első olyan saját nevelése, aki az öt legjobb európai bajnokság egyikébe távozik, ami rendkívül fontos pillanat számunkra. Büszkék vagyunk, hogy a futballtörténetének a részesei lehettünk” – nyilatkozta a sportvezető.
Fotó: Como 1907/Facebook