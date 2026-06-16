Óriási fogás: végleg megszerezte a magyar labdarúgás nagy tehetségét az olasz BL-csapat

Újabb tehetséges magyar labdarúgó szerződött európai topbajnokságba: az olasz élvonalban szereplő Como a hivatalos honlapján adta hírül, hogy végleg megszerezte a DAC középpályásának, Bősze Leventének a játékjogát. A 17 esztendős utánpótlás-válogatott tehetség tavaly szeptemberben került kölcsönbe a klub U19-es csapatához, a mögöttünk hagyott szezonban pedig sikerült meggyőznie edzőit, hogy végleges szerződést kínáljanak neki. Februártól már folyamatosan a kezdőcsapatban jutott szóhoz, így nem volt váratlan, hogy ajánlatot tettek érte a szlovák első osztályban szereplő dunaszerdahelyieknek.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a Comónál folytathatom, továbbra is a jó irányba kell haladnom. Sokat fejlődtem a nemrég véget ért szezon során a stábbal elvégzett munkának köszönhetően. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, egyben büszke is vagyok rá, hogy részese lehettem a korosztályos csapat történelmi feljutásának az élvonalba.