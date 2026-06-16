Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Como DAC átigazolás

Óriási fogás: végleg megszerezte a magyar labdarúgás nagy tehetségét az olasz BL-csapat

2026. június 16. 18:20

A Cesc Fabregas vezette Como negyedikként zárt a Serie A-ban.

2026. június 16. 18:20
null

Újabb tehetséges magyar labdarúgó szerződött európai topbajnokságba: az olasz élvonalban szereplő Como a hivatalos honlapján adta hírül, hogy végleg megszerezte a DAC középpályásának, Bősze Leventének a játékjogát. A 17 esztendős utánpótlás-válogatott tehetség tavaly szeptemberben került kölcsönbe a klub U19-es csapatához, a mögöttünk hagyott szezonban pedig sikerült meggyőznie edzőit, hogy végleges szerződést kínáljanak neki. Februártól már folyamatosan a kezdőcsapatban jutott szóhoz, így nem volt váratlan, hogy ajánlatot tettek érte a szlovák első osztályban szereplő dunaszerdahelyieknek.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a Comónál folytathatom, továbbra is a jó irányba kell haladnom. Sokat fejlődtem a nemrég véget ért szezon során a stábbal elvégzett munkának köszönhetően. Nagyon hálás vagyok a lehetőségért, egyben büszke is vagyok rá, hogy részese lehettem a korosztályos csapat történelmi feljutásának az élvonalba.

Otthon érzem magam Comóban és mindent bele fogok adni, hogy segítsem a csapatot és megvalósíthassam az álmaimat”

– fogalmazott Bősze Levente.

A Como együttese Cesc Fabregas irányításával a negyedik helyen zárt a Serie A-ban, így kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája csoportkörébe – a sorozatban való pályára lépés lehetősége szintén vonzóvá tette az ajánlatot, mindez nagy lépést jelentene Bősze karrierjében.

Jan Van Daele, a DAC sportigazgatója büszkén nyilatkozott az átigazolás után, mint mondta, Bősze lett a klub első saját nevelésű játékosa, aki az öt európai topliga egyikébe igazolt.

„Levi a Como együttesébe való átigazolása nemcsak személy szerint neki egy komoly siker, de az egész DAC számára is. Ez a labdarúgó, a családja, az edzők és az akadémia összes dolgozója hosszútávú munkájának az eredménye. Levi lett klubunk olyan első olyan saját nevelése, aki az öt legjobb európai bajnokság egyikébe távozik, ami rendkívül fontos pillanat számunkra. Büszkék vagyunk, hogy a futballtörténetének a részesei lehettünk” – nyilatkozta a sportvezető.

Fotó: Como 1907/Facebook

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!